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Сегодня, 14:40

Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить

Кирилл Бурдаков
Статистик
Александр Овечкин с партнерами по команде.
Фото USA Today Sports
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Александр Великий забивал 30 голов в 17 сезонах из 18.

Сравняв счет в первом периоде матча против «Филадельфии», Александр Овечкин стал четвертым игроком, которому в нынешнем сезоне покорилась отметка в 30 голов (чуть позже пятым стал Бо Хорват из «Ванкувера»). Капитан «Вашингтона» в 17-й раз за 18 сезонов в НХЛ отметился 30 шайбами за регулярный чемпионат и повторил вечный рекорд лиги, который принадлежал Майку Гартнеру. Для сравнения Яромир Ягр выбивал тридцатник 15 раз, Уэйн Гретцки, Горди Хоу и Марсель Дионн — по 14.

Лидеры по сезонам с 30 голами. Фото "СЭ"

Овечкин в 47-й раз в карьере огорчил «Филадельфию» и сравнялся по количеству голов в ворота «летчиков» с Яромиром Ягром, на счету которого на 30 матчей больше. В списке врагов «Флайерз» Ови уступает только двум легендам «Питтсбурга». Марио Лемье отличался в пенсильванском дерби 51 раз, Сидни Кросби — 52.

Лидеры по голам в ворота «Филадельфии». Фото "СЭ"

Александр забросил 810-ю шайбу в карьере и сделал еще один шаг к достижению главной цели в карьере — рекорду Уэйна Гретцки. Теперь российского суперснайпера от повторения лучшего результата в истории НХЛ отделяет 84 точных броска.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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