Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос

«Кэпиталз» проиграли «Баффало» — 4:7.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)

Голы: Козенс — 21 (Миттельштадт, Любушкин), 10:40 — 1:0. Строум — 13 (Дженсен, Оши), 14:45 — 1:1. Томпсон — 40, 16:35 — 2:1. Оши — 15 (Строум, Дженсен), 16:50 — 2:2. Скиннер — 25 (Самуэльссон, Куинн), 25:49 — 3:2. Гиргенсонс — 8 (Окпосо, Джост), 28:36 — 4:2. Хиностроза — 1 (Пауэр, Козенс), 30:07 — 5:2. Козенс — 22 (Куинн), 32:49 — 6:2. Овечкин — 33 (Густафссон, Кузнецов), 35:49 — 6:3. Милано — 10 (бол.), 38:40 — 6:4. Козенс — 23 (Хиностроза, Миттельштадт), 51:52 — 7:4.

Вратари: Луукконен — Кемпер (Линдгрен, 30:07).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 38 (10+17+11) — 30 (11+8+11).

Наши: Любушкин (17.22/0/0) — Кузнецов (15.31/2/-2), Овечкин (15.29/7/-2).

26 февраля. Баффало. KeyBank Center.

Из клубов НХЛ, которые не потеряли шансы на плей-офф, но и не могут быть уверенными в том, что туда попадут, «Вашингтон» и «Баффало» — максимально далекие противоположности. Ветеранские «Кэпиталз», у которых все меньше перспектив с этим составом — а с другой стороны чуть ли не самая зрелищная команда всей лиги.

Вчера «Вашингтон» после шести поражений подряд классно разобрался с «Рейнджерс» (6:3). Однако в бэк-ту-бэке против молодой банды «Сэйбрз» сценарий повторился, но не в пользу «Кэпс» — теперь много шайб в свои ворота получили они сами.

Единственный позитивный момент в разносе от «Баффало» — первая с 26 января шайба Александра Овечкина, который то не мог забить (6 матчей), то сам «Вашингтон» не играл из-за паузы в календаре, то россиянин улетал на родину из-за болезни и похорон отца. Это 33-й гол нападающего в сезоне: из-за всех обстоятельств маловероятно, что в этот раз он доберется до топовой отметки в 50 шайб. Всего же у Овечкина стало 813 голов — до Гретцки остается 81.

После чуть ли не лучшей игры в чемпионате (2+2 против «Рейнджерс») не очень выразительно смотрелся Евгений Кузнецов: ассист в уже ничего не решавшей шайбе Овечкина он заработал, но больше запомнился кошмарным обрезом в своей зоне, которым воспользовался лидер «Баффало» Тэйдж Томпсон. У американца уже 40 голов — он третий снайпер сезона после Коннора Макдэвида и Давида Пастрняка.

Без травмированного Джона Карлсона и обменянного в «Бостон» Дмитрия Орлова оборона «Кэпс» смотрелась безобразно: третья пара Макилрат-Ирвин устроилась на «минус три», сыграв меньше 15 минут. Разозленный Дарси Кемпер после пятой пропущенной шайбы не выдержал и в ярости ударил клюшкой по воротам.

Нельзя не отметить победителей: Томпсон сегодня был не так результативен, зато хет-триком отметился молодой канадец Дилан Козенс. «Баффало» забивал голы на любой вкус.

«Сэйбрз» поднялся в зону плей-офф на «Востоке» — они обходят «Вашингтон» (а между ними еще три команды) на два очка при четырех матчах в запасе. С учетом очевидных проблем «Кэпс» в гонке за место в восьмерке они выглядят совсем не фаворитами.