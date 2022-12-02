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Сегодня, 19:00

«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина

Алексей Мальков
Корреспондент отдела хоккея
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Обзор соцсетей.

«Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным постепенно приходит в себя после неудачного старта сезона — в последних пяти матчах команда набрала семь очков из 10 возможных, а капитан команды в этих играх заработал 7 (4+3) результативных баллов.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре). Овечкин бился как лев, но этот «Вашингтон» безнадежен. Команда вела 2:0, но проиграла

Помимо этого, Александр Великий побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в гостевых матчах. Благодаря дублю в ворота «Ванкувера» на счету российского форварда стало 403 таких гола. Также Овечкин сумел повторить достижение Яромира Ягра по количеству игр, в которых он открывал счет. Сейчас у двух легендарных нападающих по 135 таких матчей.

Очередные рекорды Овечкина вызвали восторг у поклонников хоккея в Америке.

«Овечкин — величайший игрок всех времен».

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«Это история: Овечкин побил рекорд Гретцки по голам на выезде, «Кэпиталз» обыграли «Кэнакс». Овечкин забил 403 из своих 793 голов за карьеру на выезде. Гретцки пока удерживает общий рекорд с 894 голами».

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Некоторые болельщики отметили, что Овечкин забил столько же голов на выезде, сколько и другие легендарные нападающие за всю карьеру в НХЛ.

«Александр Овечкин с 403 голами на выезде сравнялся с Филом Кесселом и Джоном Таваресом по общему количеству голов».

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Сейчас на счету российского нападающего 793 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Александру осталось отличиться всего девять раз, для того чтобы обойти Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Отставание от Уэйна Гретцки уменьшается практически в каждом матче — Овечкину нужно забросить 102 шайбы, чтобы побить величайший рекорд канадца. Многие поклонники этого ждут.

«Овечкин реально собирается побить рекорд по забитым голам, это будет лучший день в моей жизни».

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В прошлом матче против «Сиэтла» форвард отличиться не сумел, но записал на свой счет две результативные передачи, благодаря чему Александра в шутку начали сравнивать с Никласом Бэкстремом.

«Овечкин — новый Бэкстрем. Сумасшествие».

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А некоторые фанаты любят спорт благодаря игре Овечкина.

«Одна из причин, по которой я люблю спорт, — это Овечкин, который делает одно и то же на протяжении 17 лет, но которого до сих пор не могут остановить».

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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