В НХЛ — уникальный русский трейд. «Эдмонтон» и «Сент-Луис» обменялись лидерами бронзовой молодежки

Костин едет к Макдэвиду, Саморуков — к Тарасенко.

Помните ли вы, чтобы в НХЛ в формате 1х1 обменивались русскими хоккеистами? Едва ли. Хоккейная история о таких случаях умалчивает. Похоже, трейд нападающего Клима Костина на защитника Дмитрия Саморукова, который в воскресенье провернули «Сент-Луис» и «Эдмонтон», — первый подобный случай.

Удивительно, что роднит россиян не только свежая сделка и один выпуск на драфте, но и два других факта: еще совсем недавно два хоккеиста 1999 года рождения были лидерами молодежки на бронзовом МЧМ-2019 в Ванкувере, а за несколько лет до попадания в команду Валерия Брагина они играли друг против друга в открытом чемпионате Москвы: первый — за «Динамо», второй — за ЦСКА. Как оказалось, и проблемы парней-ровесников в НХЛ ждут плюс-минус аналогичные. Оба почти переросли уровень АХЛ и, кажется, окончательно перестали прогрессировать в фарм-клубах. Но места в основе ни тот ни другой за пять лет на контракте новичка так и не застолбили.

О всех бедах Костина в «Сент-Луисе» мы писали большой текст еще летом, когда уроженец Пензы подписал минимальный однолетний контракт с «Блюзменами». Уже тогда было понятно, что долго ждать от экс-капитана молодежки прорыва в клубе не будут. В прошлом сезоне главный тренер «Музыкантов» Крэйг Беруби не боялся публично критиковать силового форварда за глупые удаления и во второй половине регулярки предпочел ему в четвертом звене другого русского работягу Алексея Торопченко.

Вот и в это межсезонье Беруби не сменил риторику, продолжив отчитывать ученика Боба Хартли на пресс-конференциях: «Он должен делать больше. Он должен быть больше вовлечен в игру. Я вижу недостаточно», — разразился канадец по ходу тренировочного лагеря. Однако куда более опасным индикатором был другой момент: даже при отсутствии лидеров Костин начинал предсезонные матчи лишь в четвертом звене и получал в среднем по 10 минут игрового времени. Как тут не ждать обмена, когда тебе не дают шанса даже в выставочных играх?

Но если выпускник первого раунда Костин за пять лет с горем пополам насобирал больше сорока матчей в НХЛ, то у выбранного в третьем раунде Саморукова за этот же срок горит лишь одна-единственная игра за основу «Эдмонтона» в конце прошлого декабря, которую москвич вдрызг провалил, заработав «-2» в личную статистику (58-й номер на видео выше). А знаете, в чем ирония? Соперником «Ойлерз» в той встрече был ... «Сент-Луис». Мог ли тогда деклассированный и оказавшийся после ужасного дебюта в глубоком резерве защитник подумать, что именно «Блюзмены» дадут ему шанс перезапустить энхаэловскую карьеру?

Впрочем, прилюдно крест на мощном двустороннем защитнике крест не поставили и наградили однолетним контрактом. Совсем недавно казалось, что Саморукову вполне по силам зацепиться хотя бы за место седьмого защитника «Ойлерз». И по ходу этой предсезонки воспитанник ЦСКА смотрелся вполне неплохо. Например, в матче с «Ванкувером» он заработал «+4» в показатель полезности, отдал голевой пас и отыграл без единой ошибки. Вот только в итоге «Нефтяники» сначала решили отправить его в АХЛ через процедуру драфта отказов, а в воскресенье упаковали в Миссури.

Кто выиграл от этой сделки? Точно не Саморуков, которого «Сент-Луис» уже успел отправить в фарм-клуб. Сразу после обмена несколько коллег предположили, что «Блюз» берут его на подмену вылетевшему на шесть месяцев Скотту Перуновичу. Вот только 24-летний американец — всего лишь игрок ротации, и после его травмы место седьмого защитника железобетонно отойдет шведу Калле Росену. Поэтому зачем боссу «Музыкантов» Дагу Армстронгу пригодился еще один защитник, пока мало кто понимает.

Клим Костин. Фото Global Look Press

Чуть в более выигрышном положении оказался Костин, отправившийся в команду Коннора Макдэвида, которая не первый год испытывает проблемы с глубиной в нижних звеньях. У «Эдмонтона» в полном порядке центральная ось. А вот на флангах не все так радужно, как может показаться. Незыблемы здесь лишь позиции Зака Хаймана, Кайлера Ямамото и воскреснувшего Эвандера Кейна. За ними же — вечно перспективный финн Йессе Пулюярви, совсем зеленый щегол Дилан Холлоуэй, а также стилистические близнецы Клима Уорен Фоггеле и Райан Маклеод. Выкинуть из состава кого-то из них более чем реально.

Загвоздка лишь в том, что начинать свою историю в Альберте воспитаннику «Дизеля», как и бывшему партнеру по молодежке, скорее всего, придется в АХЛ, из которой оба россиянина пытались вырваться последние два сезона. И если смена обстановки не подействует, то Костин и Сухоруков неминуемо окажутся в КХЛ, где их точно ждут «Авангард» и ЦСКА соответственно. Впрочем, вернуться домой бронзовые призеры МЧМ всегда успеют.