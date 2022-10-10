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Помните ли вы, чтобы в НХЛ в формате 1х1 обменивались русскими хоккеистами? Едва ли. Хоккейная история о таких случаях умалчивает. Похоже, трейд нападающего Клима Костина на защитника Дмитрия Саморукова, который в воскресенье провернули «Сент-Луис» и «Эдмонтон», — первый подобный случай.
Удивительно, что роднит россиян не только свежая сделка и один выпуск на драфте, но и два других факта: еще совсем недавно два хоккеиста 1999 года рождения были лидерами молодежки на бронзовом МЧМ-2019 в Ванкувере, а за несколько лет до попадания в команду Валерия Брагина они играли друг против друга в открытом чемпионате Москвы: первый — за «Динамо», второй — за ЦСКА. Как оказалось, и проблемы парней-ровесников в НХЛ ждут плюс-минус аналогичные. Оба почти переросли уровень АХЛ и, кажется, окончательно перестали прогрессировать в фарм-клубах. Но места в основе ни тот ни другой за пять лет на контракте новичка так и не застолбили.
О всех бедах Костина в «Сент-Луисе» мы писали большой текст еще летом, когда уроженец Пензы подписал минимальный однолетний контракт с «Блюзменами». Уже тогда было понятно, что долго ждать от экс-капитана молодежки прорыва в клубе не будут. В прошлом сезоне главный тренер «Музыкантов» Крэйг Беруби не боялся публично критиковать силового форварда за глупые удаления и во второй половине регулярки предпочел ему в четвертом звене другого русского работягу Алексея Торопченко.
Вот и в это межсезонье Беруби не сменил риторику, продолжив отчитывать ученика Боба Хартли на пресс-конференциях: «Он должен делать больше. Он должен быть больше вовлечен в игру. Я вижу недостаточно», — разразился канадец по ходу тренировочного лагеря. Однако куда более опасным индикатором был другой момент: даже при отсутствии лидеров Костин начинал предсезонные матчи лишь в четвертом звене и получал в среднем по 10 минут игрового времени. Как тут не ждать обмена, когда тебе не дают шанса даже в выставочных играх?
Но если выпускник первого раунда Костин за пять лет с горем пополам насобирал больше сорока матчей в НХЛ, то у выбранного в третьем раунде Саморукова за этот же срок горит лишь одна-единственная игра за основу «Эдмонтона» в конце прошлого декабря, которую москвич вдрызг провалил, заработав «-2» в личную статистику (58-й номер на видео выше). А знаете, в чем ирония? Соперником «Ойлерз» в той встрече был ... «Сент-Луис». Мог ли тогда деклассированный и оказавшийся после ужасного дебюта в глубоком резерве защитник подумать, что именно «Блюзмены» дадут ему шанс перезапустить энхаэловскую карьеру?
Впрочем, прилюдно крест на мощном двустороннем защитнике крест не поставили и наградили однолетним контрактом. Совсем недавно казалось, что Саморукову вполне по силам зацепиться хотя бы за место седьмого защитника «Ойлерз». И по ходу этой предсезонки воспитанник ЦСКА смотрелся вполне неплохо. Например, в матче с «Ванкувером» он заработал «+4» в показатель полезности, отдал голевой пас и отыграл без единой ошибки. Вот только в итоге «Нефтяники» сначала решили отправить его в АХЛ через процедуру драфта отказов, а в воскресенье упаковали в Миссури.
Кто выиграл от этой сделки? Точно не Саморуков, которого «Сент-Луис» уже успел отправить в фарм-клуб. Сразу после обмена несколько коллег предположили, что «Блюз» берут его на подмену вылетевшему на шесть месяцев Скотту Перуновичу. Вот только 24-летний американец — всего лишь игрок ротации, и после его травмы место седьмого защитника железобетонно отойдет шведу Калле Росену. Поэтому зачем боссу «Музыкантов» Дагу Армстронгу пригодился еще один защитник, пока мало кто понимает.
Чуть в более выигрышном положении оказался Костин, отправившийся в команду Коннора Макдэвида, которая не первый год испытывает проблемы с глубиной в нижних звеньях. У «Эдмонтона» в полном порядке центральная ось. А вот на флангах не все так радужно, как может показаться. Незыблемы здесь лишь позиции Зака Хаймана, Кайлера Ямамото и воскреснувшего Эвандера Кейна. За ними же — вечно перспективный финн Йессе Пулюярви, совсем зеленый щегол Дилан Холлоуэй, а также стилистические близнецы Клима Уорен Фоггеле и Райан Маклеод. Выкинуть из состава кого-то из них более чем реально.
Загвоздка лишь в том, что начинать свою историю в Альберте воспитаннику «Дизеля», как и бывшему партнеру по молодежке, скорее всего, придется в АХЛ, из которой оба россиянина пытались вырваться последние два сезона. И если смена обстановки не подействует, то Костин и Сухоруков неминуемо окажутся в КХЛ, где их точно ждут «Авангард» и ЦСКА соответственно. Впрочем, вернуться домой бронзовые призеры МЧМ всегда успеют.