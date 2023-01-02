Команда Бобровского — главный провал первой половины сезона НХЛ. На российского голкипера больно смотреть

С такой игрой «Флорида» нечего делать в плей-офф.

«Флорида» — «Рейнджерс» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Голы: Зибанежад — 17 (бол., Панарин, Фокс), 14:36 — 0:1. Зибанежад — 18 (Какко, Шнайдер), 30:30 — 0:2. Казинс — 4 (Э. Стаал, Махура), 33:57 — 1:2. Крайдер — 17 (Какко, Фокс), 35:44 — 1:3. Беннетт — 8 (бол., Верхэге, Форслинг), 39:02 — 2:3. Трочек — 13 (бол., Крайдер), 41:38 — 2:4. Э. Стаал — 4, 42:53 — 3:4. Панарин — 10 (Трочек, Харпур), 50:04 — 3:5.

Вратари: Бобровский (57:11) — Галак.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (8+13+14) — 28 (16+7+5).

Наши: — - Кравцов (13.06/1/+1), Панарин (17.39/1/+1).

2 января. Майами. FLA Live Arena. 18272 зрителя.

«Флорида» — главное разочарование первой половины регулярного чемпионата. Южане, ставшие первыми по итогам гладкого сезона прошлой весной, отстают от зоны плей-офф на Востоке уже на десять очков. Лучшее, как известно, смертельный враг всего хорошего. С приходом на пост главного тренера Пола Мориса достичь желанного баланса в игре не удалось.

При этом от блестящей атаки остались по большей части воспоминания, несмотря на яркие действия Мэттью Ткачака, который в межсезонье пришел из «Калгари» в обмен на Джонатана Юбердо. По заброшенным шайбам «Пантеры» опустились с первой строчки, где были год назад, на одиннадцатую. Еще хуже обстоят дела с обороной. «Флорида» пропускает больше, чем забивает, а оба вратаря — Спенсер Найт и Сергей Бобровский — в моменте смотрятся неважно.

В матче с «Рейнджерс» гости с самого начала вели себя активно и нагло, словно им противостояла юниорская команда. Тогда как «Пантеры» больше рассчитывали на контратаки. Российский голкипер «Флориды» был почти идеален, несколько раз выручив своих растерявшихся партнеров. Его застал врасплох только неожиданный отскок шайбы от клюшки Мики Зибанежада при выходе «один в ноль». Чуть раньше шведский центрфорвард настолько издевательски обыграл защитника Радко Гудаса, что чех от стыда должен был провалиться под лед.