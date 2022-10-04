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Сегодня, 09:15

Русский нападающий — лучший снайпер предсезонки НХЛ. В свой второй год в лиге он должен стать звездой

Надежда Тонконог
Корреспондент
Егор Чинахов (№ 59).
Фото USA Today Sports
Тайсон Бэрри и Дилан Холлоуэй.
Фото USA Today Sports
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Егора Чинахова не остановить.

В НХЛ идет последняя неделя предсезонки, а значит, для тренеров заканчивается время просмотреть оставшиеся сочетания и оценить, в какой форме игроки. «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» отправились в Европу на выставочные матчи в Швейцарию и Германию соответственно, после чего откроют регулярный чемпионат матчами в Праге. А сегодняшний игровой день запомнится двумя разгромами: «Каролина» вынесла «Коламбус» (8:1), а «Эдмонтон» — «Ванкувер» (7:2).

Нападающий &laquo;Коламбуса&raquo; Егор Чинахов. Обзор дня в НХЛ: Чинахов забил команде Овечкина, а Свечников зажигает на предсезонке

Чинахов забил, но это не помогло «Коламбусу»

Начиналось для «Коламбуса» все, казалось бы, неплохо, 23-летний уфимский воспитанник, голкипер Даниил Тарасов подтаскивал команду. А на шестой минуте Егор Чинахов вывел «Блю Джекетс», забросив с передачи Джастина Дэнфорта. Это уже четвертая шайба Егора в этой предсезонке.

Для Чинахова гол стал уже четвертым на этой предсезонке — больше в НХЛ не забивал никто. Понятно, что звезды играют до сезона очень мало, но не стоит недооценивать молодого нападающего. В свой первый сезон Чинахов стал постепенно прогрессировать, и сейчас то время, когда он должен выходить на звездный уровень.

Уже через минуту за подножку удаление схватил Кирилл Марченко, а «Каролина» с радостью воспользовалась возможностью разыграть лишнего. Даниила Тарасова, отразившего 18 бросков из 21, заменили во втором периоде на Джета Гривза.

В состав «Ураганов» сегодня попал 20-летний Василий Пономарев, провел на площадке 15 минут, нанес три броска и выиграл 44% вбрасываний. А вот Андрея Свечникова в составе «Каролины» сегодня не было.

Тайсон Бэрри и Дилан Холлоуэй. Фото USA Today Sports
Тайсон Бэрри и Дилан Холлоуэй.
Фото USA Today Sports

У Макдэвида новый суперпартнер?

Еще один матч сегодняшнего игрового дня, закончившийся с крупным счетом. Василий Подколзин сегодня результативными действиями не отметился, у Дмитрия Саморукова результативная передача.

14-й номер драфта 2020 года 21-летний Дилан Холлоуэй был сегодня в огне, сделав хет-трик. Капитан команды Коннор Макдэвид довольствовался только результативной передачей в большинстве во втором периоде.

В четвертом звене «Ойлерз» сегодня можно было увидеть небезызвестного российским болельщикам Джейка Виртанена, еще недавно игравшего за московский «Спартак». Пока что форвард после снятия обвинений на просмотровом контракте, в сегодняшней игре был заявлен в четвертой тройке. На его счету — одна результативная передача.

Даниил Тарасов (Коламбус)
Егор Чинахов
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
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