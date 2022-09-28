«Они — наши враги. Пусть катятся к черту!» Как американцы бились за господство в хоккее

История конкуренции НХЛ с Всемирной хоккейной ассоциацией , созданной 50 лет назад.

В наши дни представить себе, что кто-то всерьез может замахнуться на трон НХЛ, практически невозможно. Но в 1972 году два американских бизнесмена создали новую лигу, которая представляла из себя довольно амбициозный проект. Всемирная хоккейная ассоциация своими решениями опередила время, но отсутствие необходимого опыта в организационных делах не позволило прожить ей и десяти лет. Однако, несмотря на всего семь проведенных сезонов, ВХА оставила яркий след в истории мирового хоккея и даже помогла НХЛ выйти на новый уровень.

Из баскетбола в хоккей

Деннис Мерфи и Гэри Дэвидсон практически ничего не знали о хоккее, но горели желанием полностью изменить спорт в Северной Америке. Когда им пришла в голову идея о создании новой хоккейной лиги, они уже несколько лет пытались обойти по популярности НБА и руководили Американской баскетбольной ассоциацией (АБА). Мерфи и Дэвидсон неплохо играли в баскетбол в колледже, понимали основные механизмы, происходящие в этом виде спорта, но хоккей был для них абсолютно неизученным.

Однако это не оттолкнуло двух бизнесменов от своих масштабных планов. Они были готовы найти инвесторов, постепенно завоевать телевизионный рынок и бросить полноценный вызов НХЛ. Мерфи и Дэвидсон осознавали, что в первые годы лига не сможет рассчитывать на прибыль ввиду больших затрат, но их изначальная цель была любыми путями переманить к себе звездных игроков. Именно благодаря ВХА в хоккее появился термин «свободный агент», когда в НХЛ даже по истечении срока договора игрок еще год не имел права покинуть клуб без его согласия.

Кроме того, доходы хоккеистов на новом месте оказались значительно выше. Среднегодовая зарплата игроков Национальной хоккейной лиги составляла в те времена около 25 тысяч долларов, а в ВХА даже спортсмены среднего калибра могли спокойно рассчитывать на 80-100 тысяч. НХЛ не могла себе позволить так разбрасываться деньгами, и поток желающих перейти в другую лигу стал резко увеличиваться. В первом сезоне ВХА приняли участие 67 энхаэловцев, в том числе такие легенды, как Бобби Халл, Дэйв Кеон, Жак Плант и Жан-Клод Трамбле.

Чемодан денег за Бобби Халла

Деньги позволили боссам новоиспеченной лиги сделать серьезный скачок в плане маркетинга. Большой сенсацией стало появление в ВХА Бобби Халла, который был главным лицом лиги в ее дебюте. Легендарному форварду тогда исполнилось 33 года, в его активе была куча выигранных индивидуальных наград и Кубок Стэнли. Разумеется, «Чикаго» просто физически не смог повторить предложение «Виннипега», который выписал Халлу 10-летний контракт на 270 тысяч долларов в год. По тем временам это было что-то невероятное.

«Мне казалось, что они шутят. Я притворился, что поверил, и согласился, чтобы напугать «Чикаго». Но мой агент сказал: «Бобби, эти парни говорят всерьез». Если я скажу вам, что сумма контракта не имела для меня значения при подписании соглашения с «Джетс», то солгу», — вспоминал Халл спустя годы. В ВХА клубы действительно не собирались шутить и обратили свой взор не только на игроков из Северной Америки, но и Европы. Ни один советский хоккеист по понятным причинам в лиге не сыграл, зато шведов и финнов было достаточно. Особенно укомплектовался «Виннипег», за который в Финляндии стали болеть как за родной.

В первом сезоне ВХА приняли участие 12 команд, поделенных на два дивизиона, и провели по 78 матчей. «Нью-Ингленд Уэйлерс», «Кливленд Крузейдерс», «Филадельфия Блэйзерс», «Оттава Нэшиналс», «Квебек Нордикс» и «Нью-Йорк Рэйдерс» представляли Восточный дивизион, а «Виннипег Джетс», «Хьюстон Аэрос», «Лос-Анджелес Шаркс», «Альберта Ойлерс», «Mиннесота Сэйнтс» и «Чикаго Кугарс» — Западный. Уже в дебютном сезоне лига провела свой Матч всех звезд, а одна из ее игр даже была показана в прайм-тайм на канале CBS. Количество участников ВХА начало стремительно расти, и в 1974-м добавился еще и Канадский дивизион.

Бобби Халл. Сергей Колганов, Фото архив «СЭ»

Битвы против СССР

Молодая лига стала первопроходцем во многих аспектах. Одним из них были ежегодные осенние выезды с выставочными матчами в Европу, а в декабре 1976-го «Виннипег» даже посетил Москву, сыграв на турнире газеты «Известия». Но главное, чем запомнилась ВХА советским болельщикам, конечно же, стала Суперсерия 1974 года, где команде СССР противостояла канадская сборная, полностью составленная из игроков Всемирной хоккейной ассоциации. Тогда «кленовым» не помогли даже Бобби Халл и нестареющий Горди Хоу.

Сборная СССР выиграла серию, одержав победу в четырех встречах, три матча завершились вничью, а канадцы сумели одолеть соперника лишь однажды. «Это было грандиозное событие не только для нашего хоккея, но и для отечественного спорта в целом. Мы играли против звезд мирового уровня. Это, конечно, знаковая веха для всех нас. Я прекрасно помню тот ажиотаж, который был по обеим сторонам океана — у нас и в Канаде», — вспоминал Владислав Третьяк.

Результаты матчей Суперсерии-74. Фото «СЭ»

Неплохо развивались отношения советского хоккея с ВХА и на клубном уровне. ЦСКА, усиленный несколькими игроками других клубов, провел в 1976-м восьмиматчевый цикл и одержал шесть побед, при этом разгромил со счетом 10:1 «Хьюстон Аэрос» и обыграл действующего чемпиона в лице «Виннипега» (3:2). «Динамо» зимой 1978-го выступило не так ярко: трижды уступило сборной всех звезд, а из пяти матчей с североамериканскими клубами выиграло лишь у «Эдмонтона» (4:1).

Начало эпохи Гретцки

Немаловажное преимущество в регламенте ВХА представляла возможность подписывать молодых игроков, так как НХЛ не могла давать контракты хоккеистам младше 20 лет (такой возрастной ценз касался также драфт-лотереи). Боссы новой лиги быстро поняли, что это отличный способ заполучить будущих звезд. Именно благодаря этой лазейке в мировой хоккей шагнул Уэйн Гретцки. «Индианаполис Рэйсерс» подписали с 17-летним форвардом безумный контракт, по которому с бонусами он мог получать до 1,75 миллиона долларов в год.

«Контракт Гретцки был составлен на мятом листке бумаги. Не было ни юристов, ни кипы документов. Я выдал ему депозит в 50 тысяч долларов. В то время даже в ВХА существовало ограничение, согласно которому нельзя было подписать игрока моложе 18 лет. Но я заключил с ним не хоккейный договор, а личное соглашение. В этом случае его возраст не имел никакого значения. Он мог делать все, что я захочу. Даже быть моим шофером, если бы я пожелал», — вспоминал владелец «Индианаполиса» Нелсон Скалбания.

Однако очень быстро стало понятно, что ставка босса «Рэйсерс» не сыграла. Приход Гретцки практически никак не сказался на количестве проданных абонементов на сезон (2100), команда продолжила ужасно выступать и оказалась на грани банкротства. Скалбания даже вынужден был просить поддержку у властей города, но получил отказ. В итоге после восьми сыгранных матчей Гретцки оказался в «Эдмонтоне». В составе «Ойлерз» Уэйн провел единственный полноценный сезон в ВХА, получил приз лучшему новичку и со 110 (46+64) очками стал третьим бомбардиром чемпионата, доведя команду до финала.

Крах проекта

Несмотря на резвый старт лиги, ВХА с самого начала не могла похвастаться четкой бизнес-моделью и системностью организации. Основатели лиги Мерфи и Дэвидсон уже к третьему сезону полностью отошли от дел, а бардак в ВХА с каждым годом выходил на новый уровень. «Я бы назвал это лигой ковбоев. Дикие парни, которые получали настоящее удовольствие, хотя и теряли большие деньги. В то время НХЛ прилично зазналась. Они не считались ни с кем. Они не хотели принимать в свои ряды новые команды. Им не нужно было ничего. Мы хотели дать им ответ», — говорил Скалбания.

Однако вместо реальной конкуренции происходящее в ВХА порой напоминало разъездной цирк. Полноценное крушение началось в сезоне-1975/76, когда в лиге снова стало два дивизиона. Из-за финансовых проблем многие клубы переезжали из одного города в другой прямо посреди чемпионата. Попытки завоевать такие крупные рынки, как Нью-Йорк, провалились с треском, на матчи некоторых команд не собиралось и тысячи болельщиков, а уровень экономии дошел того, что игрокам клубов приходилось переодеваться на матчи прямо на парковке. При этом ради появления на телевидении некоторые встречи начинались в 11 утра, и стало понятно, что это начало конца.

ВХА продолжала нести огромнейшие убытки и к сезону-1977/78 осталась с восемью командами (в чемпионате-1974/75 их было 14). Дело закончилось тем, что руководство лиги село за стол переговоров с НХЛ, в результате которых четыре команды «Эдмонтон Ойлерс», «Нью-Ингленд Уэйлерс», «Квебек Нордикс» и «Виннипег Джетс» стали частью НХЛ, а ВХА закончила свое существование. Еще в 1973 году шли разговоры о слиянии лиг, но против высказались «Торонто», «Чикаго» и «Бостон», заметно пострадавшие от ухода игроков в ВХА. Не был тогда в восторге и третий президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл. «Они — наши враги. Эти люди пытались нас уничтожить. Почему мы должны заботиться об их будущем? Пусть катятся к черту», — говорил он.

Попытка вернуться

Удивительно, но на этом история ВХА могла не закончиться. В 2003 году, когда НХЛ столкнулась с многочисленными проблемами и появились слухи о локауте, этим решил воспользоваться Бобби Халл. Именно он спустя 25 лет решил возродить ВХА. В лиге планировался потолок зарплат в смешные десять миллионов долларов (одна суперзвезда вне потолка на команду), а в первом сезоне должны были выступать клубы из 12 городов. Среди претендентов упоминались Детройт, Даллас, Орландо, Майами, Хьюстон, Джексонвилл, канадские Квебек, Ванкувер, Галифакс, Торонто, Гамильтон и Виннипег. Халл пытался привлечь в новый проект многих опытных звезд и даже Игоря Ларионова, но ничего из этого осуществить не получилось.

За семь лет существования ВХА (1972-1979) в лиге сыграло 32 команды, базировавшихся в сумме в 24 городах, а убытки клубов превысили 50 миллионов долларов. ВХА подарила хоккею немало важных нововведений, но очевидно, что в Северной Америке нет места для двух хоккейных лиг — гигантов. «Мы проворачивали безумные штуки. Если нам был нужен трейд, то мы говорили: «Мне нужен твой игрок, а тебе — мой». Так все и оформлялось. Без денег. По дружбе. Мы ничего не понимали в хоккее, но вы не представляете, как тесно мы общались и дружили. Мы просто получали удовольствие от этого. ВХА была для нас забавой. И мы не рассматривали ее как бизнес, так как у нас были свои успешные проекты. А вот НХЛ всегда была бизнесом», — говорил совладелец «Виннипега» Майкл Гобати.

При этом нельзя сказать, что ВХА была на голову слабее своего конкурента в игровом плане. Результаты личных встреч могут это подтвердить. Осенью 1976 года команды ВХА и НХЛ провели 21-матчевую серию. Преимущество ВХА было весомым — 13 побед при двух ничьих и шести поражениях. «Мы доказали, что можем в любой день играть против их команд», — говорил президент ВХА Ховард Болдвин. Однако он прекрасно осознавал, что тягаться на равных с такой организацией в плане репутации не получится. Понимали это и некоторые игроки, которые со временем покидали клубы ВХА и возвращались в НХЛ. Все-таки в хоккее мало что может сравниться с возможностью выиграть такой исторический трофей, как Кубок Стэнли.

Наследие

Благодарить ВХА можно как минимум по нескольким поводам. Лига не только подарила болельщикам вторую в истории суперсерию, дала шанс раскрыться молодым игрокам, стала приглашать в свои ряды европейцев, но и реанимировала карьеру великого Горди Хоу. 47-летний форвард уже два года как повесил коньки на гвоздь, но почувствовал, что еще готов к новым вызовам. За 419 матчей в ВХА он набрал 508 (174+344) очков, дважды признавался MVP, успел поиграть со своими сыновьями Марко и Марти и даже стал чемпионом в составе «Хьюстона».

«Я искренне считаю, что ВХА принесла хоккею большую пользу. Любая лига с такими звездами, как Бобби Халл, Дэйв Кеон, Горди Хоу и Джерри Чиверс, является серьезной лигой. Игроки ВХА упорно противостояли хоккеистам сборной СССР в 1974-м, и всякий раз в матчах против команд из НХЛ клубы ВХА мало в чем им уступали. Отчасти это было связано с тем, что новая лига активно включала в свой состав молодежь. Подумайте о том влиянии, которое оказывают некоторые 18-летние игроки в сегодняшней НХЛ. Это дает представление о том, как в свои юные годы влияли на ВХА такие парни, как Майк Гартнер, Род Лангуэй, Марк Хоу и Марк Мессье. До этого молодежь не являлась такой важной составляющей хоккея», — писал в своей книге Уэйн Гретцки.

Кстати, именно Мессье стал последним игроком, выступавшим за карьеру и в ВХА, и в НХЛ, а последний матч ВХА состоялся 20 мая 1979 года. Тогда «Виннипег» в финальной серии обыграл «Эдмонтон» (4-2) и завоевал Кубок АВКО. Такое название трофей получил благодаря одной из крупнейших компаний на рынке авиастроения. При этом за коммерческое название кубка ВХА получила 500 тысяч долларов, что стало первым случаем в американском спорте, когда профессиональная лига продала название своего трофея. И пусть этой лиге было не суждено обойти НХЛ, но благодаря своей настырности и бесстрашию к риску она навсегда вошла в историю мирового хоккея как один из самых необычных и амбициозных проектов.

Статистика игроков. Фото «СЭ»