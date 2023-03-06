Такой кошмарный хоккей от «Тампы» не ждал никто. Василевский пропустил шесть, Кучеров устроил потасовку

«Болтс» проиграли «Каролине» 0:6, счет по броскам — 14-38.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Свечников — 22, 6:30 — 1:0. Терявяйнен — 8 (бол., Котканиеми, Гостисбеер), 17:13 — 2:0. Терявяйнен — 9 (Нечас, Котканиеми), 31:57 — 3:0. Гостисбеер — 12 (бол., Нечас, Котканиеми), 35:50 — 4:0. Терявяйнен — 10 (бол., Гостисбеер, Котканиеми), 51:03 — 5:0. Котканиеми — 12 (бол., Бернс, Нечас), 56:34 — 6:0.

Вратари: Андерсен — Василевский.

Штраф: 16 — 22.

Броски: 38 (12+11+15) — 14 (4+0+10).

Наши: Свечников (17.37/6/+1) — Кучеров (17.38/4/0), Сергачев (23.40/0/0).

5 марта. Роли. PNC Arena.

К очному противостоянию «Тампа» и «Каролина» подошли в разной форме — «Молнии» одержали всего три победы в десяти последних матчах, а днем ранее уступили «Баффало» со счетом 3:5. «Ураганы» же за из десяти встреч проиграли лишь три, а позавчера разгромили «Аризону» (6:1). Особенно интересно было посмотреть на то, как проявит себя Никита Кучеров. Несмотря на продолжающуюся результативную серию из 8 матчей, во время которой форвард набрал 10 (2+8) очков, главный тренер «Тампы» Джон Купер по ходу матча против «Баффало» посадил всю первую тройку, включая Кучерова, в запас, третий период лидеры команды провели на скамейке.

«Каролина» начала матч активнее своих соперников — хозяева активно прессинговали «Тампу», чем максимально усложняли переход гостей из обороны в атаку. На четвертой минуте периода Кучеров заработал на себе удаление, но реализовать его «Тампа» не смогла, а через несколько секунд после окончания штрафа «Каролина» открыла счет в матче — Андрей Свечников вошел в зону и неотразимо бросил в ближнюю девятку. После заброшенной шайбы команды стали играть в более аккуратный и организованный хоккей и не давали создавать друг другу опасные моменты. Лишь удаление Таннера Жанно на 16-й минуте оживило игру — «Каролина» разыграла красивую комбинацию и увеличила отрыв — после классной поперечной передачи от Йеспери Котканиеми отличился Теуво Терявяйнен. Первый период остался за «Каролиной» не только по счету, но и по качеству игры — «Ураганы» создали больше опасных моментов и перебросали соперников в три раза — 12-4.

В начале второго периода игра стала более закрытой, у команд ничего не получалось в нападении — за девять минут «Каролина» нанесла два броска в створ ворот, «Тампа» — ноль, а первого опасного момента пришлось ждать почти половину периода. На 30-й минуте Брент Бернс по правому флангу затащил шайбу в зону «Тампы» и отдал точную передачу на Джордана Стаала, который расстреливал ворота в упор. От очередной пропущенной шайбы гостей спас Андрей Василевский, но уже через минуту российский вратарь отличился со знаком минус — Василевский вышел из ворот и отдал шайбу игрокам «Каролины», которые в две передачи разрезали всю оборону и голкипера — дубль оформил Терявяйнен. После третьей шайбы «Харрикейнз» почувствовали кураж и начали угрожать воротам «Молний» все чаще, раз за разом создавая опаснейшие моменты у ворот Василевского. Подопечные Купера выглядели растерянными и усталыми, команда не могла зайти в зону «Каролины» и отбивалась всю вторую половину периода. Единственный опасный момент у ворот «Ураганов» возник в конце игрового отрезка — Брэндон Хагел в меньшинстве вышел один на один с Фредриком Андерсеном, нанес хлесткий бросок, но попал в штангу. После этого игроки «Каролины» подхватили шайбу, расставились в зоне «Тампы» и забросили в четвертый раз — Шейн Гостисбеер от синей линии бросил точно в девятку. На перерыв команды ушли при счете 4:0, а «Молнии» за весь второй период не нанесли ни одного броска в створ ворот.

В начале третьего периода команды будто поменялись ролями — «Тампа» обрушила шквал атак на ворота Андерсена, а «Каролина» не могла выйти из своей зоны и регулярно отбрасывала шайбу. За первые три минуты заключительного отрезка «Болтс» совершили в полтора раза больше бросков в створ, чем за два первых периода вместе взятых. Больше всего моментов для того, чтобы отличиться, имел Кучеров. Российский нападающий нанес несколько опасных бросков, но пробить Андерсена ему не удалось. Атакующий порыв «Тампы» сбил свой же игрок — Алекс Киллорн в средней зоне сбил нападающего «Каролины» и получил за это две минуты штрафа, который хозяева реализовали — хет-трик оформил Терявяйнен, оперативно сыгравший на добивании. После пятой шайбы «Лайтнинг» снова перестали угрожать воротам «Каролины». Ближе к концу матча у игроков «Тампы» стали сдавать нервы — Кучеров приложил к борту Бретта Пеши, который в тот момент находился без шайбы.

После этого силового приема завязалась крупная потасовка, в результате которой гости были вынуждены две минуты провести в формате 3x5. «Ураганы» реализовали и это большинство — Бернс набросил от синей линии, а Котканиеми удачно подставил клюшку.

В итоге — 6:0 в пользу «Каролины»! Главные герои матча — двое финнов, Терявяйнен с хет-триком и Котканиеми с 5 (1+4) очками. А «Тампа» терпит пятое поражение подряд.