Капризов — лучший игрок в истории «Миннесоты». Он уничтожает клубные рекорды

Кирилл продолжает тащить команду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 5:6 Б (0:1, 1:3, 4:1, 0:0, 0:1)

Голы: Капризов — 16 (бол., Зуккарелло, Эддисон), 15:04 — 0:1. Хинтц — 9 (Робертсон), 26:58 — 1:1. Девар — 3 (мен., Шоу), 30:42 — 1:2. Миддлтон — 2 (Сперджен, Ривз), 33:17 — 1:3. Гринуэй — 1 (Ривз), 33:32 — 1:4. Эрикссон Эк — 9 (Фолиньо, Сперджен), 40:29 — 1:5. Хинтц — 10 (Павелски, Марчмент), 47:12 — 2:5. Робертсон — 23 (Хинтц, Линделл), 47:50 — 3:5. Марчмент — 8 (Павелски, Факса), 49:55 — 4:5. Хинтц — 11 (Павелски, Миллер), 57:49 — 5:5.

Победный буллит: Годро.

Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 40:00) — Флери.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 35 (12+13+9+1) — 31 (7+9+12+3).

Наши: Гурьянов (11.20/0/-1) — Капризов (22.06/3/-3).

Даллас. American Airlines Center. 18 120 зрителей

Начало этого сезона не было для Кирилла Капризова настолько же ярким, насколько прошлая регулярка. Тогда Капризов выбил сотню и окончательно вошел в список элитных игроков лиги. На старте нынешнего сезона же Кирилл с трудом следовал графику «очко за матч». Но оказалось, что главной звезде «Миннесоты» нужно было всего лишь набрать игровой ритм, чтобы бить новые клубные рекорды.

Например, в недавнем матче против «Эдмонтона» Капризов установил рекорд клуба по скорости достижения 100 голевых передач. Для этого ему понадобилось всего 158 матчей. Просто сравните: предыдущий рекордсмен Микко Койву затратил на это 230 игр. Кажется, уже любой понимает, что игрока уровня Капризова в истории «Уайлд» еще не было.

В игре с «Далласом» Капризов мог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии (12 матчей) и не стал откладывать задачу. Уже в концовке первого периода Кирилл заметил, что вратарь соперника Оттинджер открыл ближний угол и точно бросил с кистей.

Удивительно, но после гола Капризов как будто посчитал выполненной цель на матч — в оставшееся время его не было видно. «Миннесота» же ухитрилась довести до овертайма матч, в котором вела со счетом 5:1! Но в серии буллитов Кирилл свою попытку эффектно реализовал, а команда взяла важнейшие два очка.

За 12 матчей своей результативной серии Капризов набрал 19 (8+11) очков, всего же на его счету 32 (16+16) очка в 24 играх этого сезона. До Коннора Макдэвида — очень далеко, аж 15 очков. Но в своей «Миннесоте» Капризов — единственная настоящая звезда. И если он будет продолжать свою серию, то у «Уайлд» появятся неплохие шансы на успех в этом сезоне. Без праймового Капризова они ничтожно малы.