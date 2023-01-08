Фантастический прорыв русского форварда! Год назад его сослали в фарм-клуб СКА, а сегодня он сделал хет-трик в НХЛ

Невероятный день для Кирилла Марченко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Каролина» — 4:3 Б (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Марченко — 6 (бол., Джонсон, Бьорк), 27:26 — 1:0. Марченко — 7 (бол., Джонсон, Бемстрем), 29:02 — 2:0. Пачиоретти — 1 (Джарвис, Шей), 31:20 — 2:1. Шей — 8 (бол., Штястны), 37:18 — 2:2. Пачиоретти — 2 (бол., Свечников, Ахо), 38:56 — 2:3. Марченко — 8 (Силлинджер), 45:23 — 3:3.

Победный буллит: Джонсон.

Вратари: Корписало — Раанта.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 18 (7+7+4+0) — 42 (13+21+7+1).

Наши: Гавриков (25.04/1/-1), Марченко (13.54/8/+1) — Свечников (20.37/3/-1).

8 января. Коламбус. Nationwide Arena.

В прошлом сезоне нападающего Кирилла Марченко можно было назвать одним из самых многострадальных игроков КХЛ. В феврале он две недели просидел в пекинском пузыре в статусе запасного олимпийской сборной России и даже не получил серебряную медаль, а еще до поездки в Китай угодил в опалу руководства СКА и оказался в фарм-клубе питерцев, полностью проведя плей-офф в ВХЛ. Не спасли 21-летнего форварда даже 20 (12+8) очков в 39 играх за основу.

«Я сам не показывал того хоккея, который от меня ждут. В начале сезона я забивал чуть ли не через матч, а потом серьезно просел. Плюс в СКА приехали Гусев и Зыков, и первые две пятерки оказались полностью укомплектованы. А в третьем-четвертом звене меня не видели. Тем более что я никогда не играл ни в меньшинстве, ни в обороне. В клубе прекрасно понимали, какой я игрок.

Кирилл Марченко у ворота «Каролины». Фото USA Today Sports

Старался не обращать внимания на посторонние разговоры. Моя задача — выполнять приказы. Мне сказали ехать играть в ВХЛ — я еду играть в ВХЛ. Причем я никогда не расстраивался и не воспринимал это как ссылку. Игра за «СКА-Неву» — это тоже опыт. Там я выходил играть по 20 минут за матч и забирал почти все большинство. Это ведь тоже развитие, правильно?" — рассказывал Марченко в интервью «СЭ».

Подобные слова Кирилл повторил в беседе с освещающим матчи «Коламбуса» Аароном Порцлайном из The Athletic незадолго до вылета в США. В итоге в июле уроженец Барнаула без каких-либо особых проблем прошел лагерь развития «Коламбуса», который задрафтовал его четыре года назад во втором раунде, а в сентябре вместе с остальными проспектами «Блю Джекетс» приехал на турнир новичков в Траверс-Сити и сделал неплохую заявку на прямое попадание в НХЛ, став с 5 (3+2) очками в трех матчах вторым бомбардиром команды.

Незадолго до старта регулярки местные журналисты, очарованные тем, как парень из России сходу начал давать интервью на английском, отдавали ему место в третьей тройке. Только у главного тренера «Жакетов» Брэда Ларсена оказался в отношении парня из Барнаула свой план развития, и начинать сезон ему пришлось в АХЛ. Кирилл не сильно расстроился и еще в летнем интервью несколько раз отмечал, что готов пробиваться в основу через фарм-клуб и не собирается бежать обратно в КХЛ при первых же трудностях.

Кирилл Марченко в матче против «Каролины». Фото USA Today Sports

Отправка в автобусную лигу никак не отразилась на желании и настрое Марченко. В «Кливленде» он с первых матчей начал забивать и регулярно получать хорошую прессу от коуча «Монстров» Трента Фогельхубера, который дотошно возился с ним в лагере новичков. В итоге к началу зимы россиянин закрепился в статусе лидера команды, а в начале декабря вполне заслуженно получил свой первый вызов в НХЛ, дебютировав в звене с Коулом Силлинджером и Егором Чинаховым против «Питтсбурга», и с тех пор больше не возвращался в АХЛ.

Изначально казалось, что Чинахов вполне может перекрыть Марченко место в первые три звена «Блю Джекетс». Но в своих первых двух матчах в НХЛ новичок команды из Огайо выходил в тройке с соотечественником и не конкурировал с ним из-за решения Ларсена использовать Кирилла на другом фланге. Правда, химии в местном «Kid Line», где 86-й номер в свои 22 года был самым старшим, не получилось и вместо Чинахова в партнеры к барнаульцу определили 19-летнего канадца Кента Джонсона, в паре с которым он разрывал соперников в тренинг-кемпе.

Именно в сочетании с пятым номером прошлого драфта воспитанник «Алтая» 12 декабря в домашней встрече с «Лос-Анджелесом» забил дебютный гол за «Коламбус» и отличился в матче с «Тампой», где его шайба стала единственной для «Жакетов». Еще до рождественской паузы тренеры решили разбить их связку и поднять Джонсона в топ-6. Однако Марченко продолжил забивать и без своего привычного центра, настреляв при среднем игровом времени в 12 минут и не самых премиальных партнерах вполне приличные для новичка 5 шайб в первых 14 матчах, а сегодня оформил первый хет-трик в НХЛ и помог хлипким «Блю Джекетс» сенсационно обыграть «Каролину».

Формально Кирилл сделал это в роли игрока четвертого звена, сыграв вместе Силлинджером и Лиамом Фоуди. Вот только первые два гола он забил в большинстве, где ему дважды ассистировал все тот же Джонсон. На 27-й минуте он поиздевался над одной из лучших оборон лиги, обкатил ворота, легко поймал Антти Раанту на перемещении и низом завез шайбу в ближний угол финна.

А уже через две минуты сибиряк оформил дубль, вновь наказав «Харрикейнз» в формате «5 на 4». Примечательно, что в обоих случаях Марченко реализовал удаления Андрея Свечникова, проштравившегося два раза подряд. И если первый гол он организовал по сути в одиночку, то за второй должен сказать спасибо Джонсону. После прессинга от Джордана Мартинука топ-проспект хозяев вполне мог потерять шайбу на синей, но сумел укрыть ее корпусом и выдал классный продольный пас на пятак, после которого россиянин мощно зарядил в касание.

«Коламбус» не был бы собой, не позволь гостям еще до ухода на второй перерыв не только отыграться, но и повести благодаря дублю соскучившегося по хоккею Макса Пачиоретти. Неувядающий 34-летний американец, перебравшийся в Роли в межсезонье, не играл с прошлого апреля из-за разрыва ахилла, но сумел заискрить уже во второй игре за новую команду и наверняка стал бы первой звездой встречи, если бы не парень с 86-м номером.

Кто как не Марченко в эту ночь должен был вытаскивать матч для хозяев и переводить его в дополнительное время? На 47-й минуте он выбрался из-под прессинга в углу, вылез на бросковую позицию и отправил шайбу между ног вратарю. Иронично, но задушить его у борта не смог проваливший матч Свечников. А знаете, что самое смешное? Как и нападающий «Блю Джекетс», лидер «Харрикейнз» тоже родом из Барнаула. Выходит, сегодня мы могли видеть первое в истории НХЛ алтайское дерби.

И даже буллит в послематчевой серии Марченко забил. Он не стал решающим, но, к счастью, омрачить его лучший день в карьере не дал Джонсон, реализовавший свою попытку и принесший парням Ларсена всего лишь вторую победу в последних 10 матчах. Сейчас великая несправедливость лишь в том, что Марченко за месяц в основе так и не обзавелся фото в своем профиле на официальном сайте НХЛ.