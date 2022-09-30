«Он поставит на уши весь город». Русский новичок «Ванкувера» выстрелил дублем и заслужил сравнения с Овечкиным

Обзор предсезонки НХЛ: отличные матчи Андрея Кузьменко и Егора Чинахова, неудачи российских вратарей.

Будро хвалит Кузьменко

За океаном продолжается подготовка к новому сезону НХЛ — сегодня ночью в лиге состоялись семь матчей. Одним из главных героев дня стал российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. В дебютной игре против «Калгари» он отметился результативной передачей, а сегодня выдал шикарный матч с «Сиэтлом» и с 3 (2+1) очками стал его первой звездой. Главный тренер «Кэнакс» Брюс Будро успел похвалить форварда и сравнить его с Александром Овечкиным.

«Есть ли в нем яркая индивидуальность? Да, на сто процентов. В первый же день, как я его увидел, то подумал: «Если он действительно так хорош, как его рекламируют, то поставит на уши весь город». Я не хочу проводить много параллелей, но его бросок из левого круга напоминает об Овечкине», — сказал Будро. В июле Кузьменко подписал с клубом однолетний контракт на 950 тысяч долларов, и болельщики ждут от него яркой игры. Сегодня он вышел во втором звене с Элиасом Петтерссоном и Линусом Карлссоном, провел на площадке 19 минут, совершив при этом четыре броска по воротам соперника.

В матче Андрей не забил из левого круга, но менее полезными от этого его действия не стали. Россиянин открыл счет уже на третьей минуте встречи, классно подключившись к атаке, а в середине периода здорово сыграл у ворот и реализовал большинство. В обоих голах поучаствовал Петтерссон — пока их связка с Кузьменко выглядит очень достойно. Андрея активно используют при игре в большинстве, в неравных составах он также помог отличиться Таннеру Пирсону. Россиянин абсолютно не боится включать напористость в атаке.

Чинахов оформил дубль

Не менее ярко сегодня сыграл и форвард «Коламбуса» Егор Чинахов. Он вышел в первом звене с Густавом Нюквистом и Виктором Раском и за 16 минут на площадке отметился дублем. Прошлый сезон в исполнении Чинахова получился неоднозначным, но летом форвард немного набрал мышечной массы и предельно мотивирован выгрызать себе место в составе. Расслабляться непозволительно, а конкуренцию ему составляет в том числе и соотечественник Кирилл Марченко, который в матче против «Сент-Луиса» на льду не появился. Егор воспользовался случаем и снова продемонстрировал лазерную точность своего броска.

В составе «Сент-Луиса» 2 (1+1) баллами отметился Павел Бучневич, который был признан первой звездой, а Владимир Тарасенко записал на свой счет результативную передачу. «Блюзмены» победили со счетом 4:2, и после матча российские игроки были очень востребованы. Местные журналисты уже даже успели немного разозлить Тарасенко. «Возможный обмен? Вы серьезно? Вы спрашиваете меня об этом после первого предсезонного матча? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Сложиться может как угодно. Сейчас я сосредоточен на сезоне», — приводит слова Тарасенко журналист Джим Томас.

Русские вратари

А вот для вратарей из России день оказался не самым удачным. Игорь Шестеркин за два периода пропустил три шайбы, схватил две минуты штрафа, а «Рейнджерс» в итоге уступили «Нью-Джерси» со счетом 2:5. «Каролина» настреляла в ворота Сергея Бобровского пять голов и одержала победу с таким же счетом. В составе «Ураганов» шайбой в большинстве отметился нападающий Василий Пономарев. В прошлом сезоне он выиграл с фарм-клубом «Харрикейнз» Кубок Колдера, но в НХЛ пока не провел ни одного матча.

Пять шайб пропустил и Антон Худобин. 36-летний россиянин отыграл в воротах «Далласа» весь матч и отразил 23 броска из 28. Его команда уступила «Миннесоте» со счетом 2:5. Кирилл Капризов матч пропустил. Нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился результативной передачей, но закончил встречу с показателем полезности «минус четыре».