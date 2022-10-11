У России всего два игрока в топ-10 НХЛ. Овечкин — снова один из них

Россияне в рейтинге 50 лучших игроков североамериканской лиги.

НХЛ и телесеть NHL Network назвали топ-50 хоккеистов лиги перед стартом нового сезона. Первое место неизменно у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. На вторую строчку поднялся лучший защитник лиги и самый ценный игрок Кубка Стэнли, одна из звезд чемпионского «Колорадо» Кейл Макар, третьим стал лидер «Торонто» Остон Мэттьюс. Пятерку дополнили ведущий форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон и вторая звезда «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, а легенда «Питтсбурга» Сидни Кросби отступил на седьмую позицию.

В рейтинге — шесть россиян. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») сохранил шестую строчку, Александр Овечкин («Вашингтон») вернул место в топ-10. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Артемий Панарин («Рейнджерс») выпали из десятки. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») совершил прорыв после невероятного сезона, Кирилл Капризов («Миннесота») улучшил свои позиции, но оба не вошли в 10 лучших. Евгений Малкин («Питтсбург») больше не входит в рейтинг телесети НХЛ. Нет и других возможных кандидатов — Валерия Ничушкина («Колорадо»), Ильи Сорокина («Айлендерс»), Андрея Свечникова («Каролина»), Павла Бучневича и Владимира Тарасенко («Сент-Луис»).

Выделяем россиян из списка NHL Network (в скобках — их место в рейтинге 2021 года). Для сравнения — топ-50 от «СЭ».

Артемий Панарин. Фото Global Look Press

Артемий Панарин, «Рейнджерс»

21-е место (в 2021-м — 9-е)

Панарин был лучшим бомбардиром «Рейнджерс» с 96 очками (22 гола, 74 передачи) в 75 матчах в своем третьем сезоне в Нью-Йорке с двумя вынужденными паузами. 30-летний левый крайний нападающий в составе «бродвейцев» набрал 249 (71+178) очков в 186 играх, это пятый показатель среди бомбардиров лиги за это время.

«Люди ждут от него большего, потому что он очень одаренный игрок. Волшебник с шайбой. Панарин — один из самых динамичных игроков лиги, притягивает к себе защитников. Умеет разыграть, обмануть пасом вместо броска, в этом он очень хорош. На самом деле очень сложно защищаться против Артемия. Он особенный нападающий», — сказал эксперт NHL Network, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-защитник «Нью-Джерси» Кен Данейко.

О перспективах «Рейнджерс» после выхода в финал Восточной конференции легенда «Дэвилз» добавил: «Это могло быть или не быть сюрпризом, теперь давление и ожидания выше. Панарин — один из самых опасных нападающих лиги, генерирует очки, решает в игре. Он постарается помочь «Рейнджерс» выйти на следующий уровень. У них есть костяк, есть таланты, а еще отличный молодой вратарь, Игорь Шестеркин — лучший в лиге, способен выигрывать матчи в одиночку, а это большой фактор».

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Кирилл Капризов, «Миннесота»

14-е место (в 2021-м — 35-е)

Лучший новичок сезона-2020/21 в первом полноценном регулярном чемпионате вышел на новый уровень. Капризов лидировал в «Миннесоте» по всем статистическим показателям в атаке, переписал все клубные достижения по очкам (108), голам (47), передачам (61) и был в топ-5 бомбардиров и снайперов регулярки. 25-летний форвард выдал яркое выступление в плей-офф с 7 голами в 6 играх, сделал первый хет-трик в истории «Уайлд» в Кубке Стэнли.

«Я очень высокого мнения об этом игроке и, возможно, поставил бы его в топ-7 или топ-8 списка. Он два года в лиге, парень, всего два, и что же он сейчас делает? Кирилл нашел отличную химию с Зуккарелло, а поставь к ним еще первоклассного центра — будет просто великолепно. Но у него потрясающая продуктивность и с Хартманом, при всем моем уважении и любви к Райану, который многое делает правильно. Капризов управляет атакой с фланга, а это очень тяжело, не так много парней способны на такое», — сказал аналитик NHL Network, экс-центрфорвард клубов НХЛ Майкл Рапп.

Обладатель Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» также вспомнил одно упражнение и на его примере оценил характер россиянина: «Иногда на тренировках, особенно в те дни сезона, когда дела идут не очень хорошо, тренер может начать забрасывать шайбу в угол, а парни играют один на один и должны вылезти к воротам. Это показывает желание играть, характер в борьбе за шайбу. Готов поспорить, что Кирилл в любой команде НХЛ будет тем, кто вылезет из угла с шайбой. И не важно, кто против него. Если суперзвезда способна на подобное, такого парня хочется видеть в своей команде. И это Кирилл. Такие же Сидни Кросби, Нэйтан Маккиннон. Не скажу, что Кирилл как Кросби или Маккиннон, но это особенный талант».

Никита Кучеров. Фото Global Look Press

Никита Кучеров, «Тампа»

13-е место (в 2021-м — 4-е)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли был лучшим бомбардиром двух чемпионских плей-офф (34 очка в 2020 году, 32 в 2021-м). 29-летний правый крайний нападающий из-за новой травмы провел всего 47 матчей в последнем сезоне и успел набрать 69 (25+44) очков. Автор российского рекорда результативности (128 очков, 41 гол, 87 передач и «Харт Трофи» в сезоне-2018/19) остается одним из самых заметных бомбардиров лиги, несмотря на пропуск всего регулярного чемпионата-2020/21, а в плей-офф только прибавляет.

«Он взрывной игрок. И способен укусить, а если вы еще начинаете заводить его, сами нарываетесь. Кучеров — один из самых опасных игроков атаки «Тампы». Тот, кого вы определенно хотели бы остановить и закрыть. Он всегда может сделать разящий бросок или неожиданный пас, отдать слепую передачу в сторону или себе за спину открытому партнеру», — сказал Майкл Рапп.

Эксперт также отметил особенную связь Кучерова с партнерами при розыгрыше большинства: «Я вижу, что акцент идет налево, на офис Ови, где располагается Стэмкос. Но не назову, кто в лиге при розыгрыше большинства распоряжается шайбой справа лучше, чем Кучеров. Он неотразимо атакует сам и находит моменты для завершения вместе со Стэмкосом и Пойнтом. Они блестяще используют каждую часть льда. И мне нравится его развязность, все то, что Кучеров привносит в игру «Лайтнинг».

Игорь Шестеркин. Фото Global Look Press

Игорь Шестеркин, «Рейнджерс»

11-е место (в 2021-м — вне топ-50)

Шестеркин стал лучшим вратарем сезона («Везина трофи») и попал в тройку финалистов при определении самого ценного хоккеиста регулярного чемпионата («Харт трофи», но тут было немного шансов против Мэттьюса и Макдэвида). 26-летний россиянин доминировал в сезоне по коэффициенту надежности (2,07) и проценту отраженных бросков (93,5), одержал 36 побед с 6 матчами на ноль в 53 играх. В плей-офф у голкипера 10 побед в 20 матчах, КН — 2,59, %ОБ — 92,8 плюс три голевые передачи.

«Игорь крадет игры, крадет голы у соперников. И мне нравится эта команда, у «Рейнджерс» высокие цели и большие перспективы. Но если бы не первая половина сезона от Игоря, а он был великолепен весь год, эта команда не попала бы в плей-офф. Игорь постоянно тащил. 30 или 40 матчей после старта сезона «Рейнджерс» были плохи. Вратарь выручал и тащил команду, а потом она проснулась, взялась за дело, все пошло куда лучше. Если у вас есть такой вратарь, как Игорь, а команда способна включиться, то будет результат — такой, как финал Востока», — сказал Майкл Рапп.

Эксперт также поставил Шестеркина в один ряд с лучшим вратарем последних лет Андреем Василевским: «Сравнение неизбежно уже сейчас. Андрей исключительный, один в своем роде, о чем говорил множество раз. Сколько лет он играет на таком уровне? Пять сезонов? Между Васей и остальными вратарями всегда был заметен разрыв. И вот теперь в топ двое. Не скажу, что Игорь лучше Андрея уже сейчас, не считаю так. Но он близок к нему настолько, насколько это возможно. И это без выигранного Кубка, потому что Игорь отличный вратарь, очень сильный по всем аспектам. Команда получает от него все эти спасения, невероятные сейвы, а еще он отлично владеет клюшкой и делает передачи. Так что пару таких сезонов от него при успехах команды — и, возможно, мы поставим Игоря вровень с Васей».

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

Александр Овечкин, «Вашингтон»

10-е место (в 2021-м — 17-е)

В прошлом сезоне Овечкин забил 50 голов в девятый раз за карьеру в НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по числу таких результативных регулярных чемпионатов. До него никому в истории не удавалось выбить полсотни голов в возрасте старше 35 лет. Капитан «Кэпиталз» набрал 90 очков, это его лучший показатель после регулярки- 2009/10 (тогда было 109). Обладатель Кубка Стэнли и самый ценный хоккеист плей-офф-2018 по-прежнему много бросает и получает немало игрового времени. 37-летний Ови идет третьим по голам в истории НХЛ (780), 20-м по очкам (1410) и является рекордсменом лиги по числу шайб в большинстве (285). Александр очень близок ко второму месту в историческом списке снайперов НХЛ — к достижению Горди Хоу (801), а дальше — только вечный рекорд Гретцки (894).

«Не удивлен тому, чего добился Ови. Я помню тренировочный лагерь «Вашингтона», когда замечательный вратарь Олаф Колциг после всей своей великой карьеры сказал о нем, что этот парень — лучший, против которого доводилось играть. Это в тренировочном лагере о 18-летнем Овечкине, который только что приехал! Он тогда взял и назвал его лучшим игроком, которого когда-либо видел», — сказал аналитик NHL Network, экс-вратарь клубов НХЛ Кевин Уикс.

Эксперт также добавил вратарский взгляд на уникального снайпера: «Играя против Ови, все голкиперы чувствуют себя примерно одинаково. Когда он бросает, ты стоишь и смотришь, а что же случилось-то? Ты не можешь прочесть его. Он сбивает с толку вратарей, как первоклассный питчер обманывает отбивающего. Никогда не угадаешь, куда именно он бросит. Конечно, вы знаете, откуда он бросает, но не понимаете, куда пошлет шайбу. И так он забивает. Обычно он бросает из офиса Ови, но вообще может забивать совершенно по-разному, люди должны видеть это. И еще, если говорить об общении с его одноклубниками. Обычно на тренировках все пытаются учиться у таких игроков, но тут ничего не получается, потому что они не понимают, как он это делает. И точно так же не понимают вратари».

Андрей Василевский. Фото Global Look Press

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»

6-е место (в 2021-м — 7-е)

В пяти сезонах подряд Василевский показывает невероятный уровень и лидирует в лиге среди вратарей по числу побед. В регулярке-2021/22 у 28-летнего россиянина — 39 побед, коэффициент надежности 2,49 и процент отраженных бросков 91,6 в 63 матчах. Андрей получил приз лучшему вратарю лиги в сезоне-2018/19 и пять раз подряд входит в топ-5 номинантов «Везина трофи». Большой кот помог «Лайтнинг» выиграть два подряд чемпионства, сыграл в этих плей-офф каждую минуту, останавливал соперников в решающих матчах и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Стэнли-2021.

«Андрей показывает, как нужно играть на этой позиции. Демонстрирует, как должны действовать вратари в современном хоккее. Он сочетает свои уникальные качества. Всегда вовремя реагирует или предугадывает броски, использует габариты, силу, технику, умение обращаться с шайбой. Говоря прямо, в его игре нет недостатков. Да, уже сейчас можно сказать, что он определенно войдет в число лучших вратарей в истории лиги», — сказал Кевин Уикс и поставил Василевского в один ряд с Патриком Руа, Домиником Гашеком и другими легендами.

Любой рейтинг — повод для дискуссии. Не исключено, эксперты NHL Network могли найти место Кучерову и Капризову в топ-10 сейчас. И оба россиянина — в числе тех, кто будет претендовать на место в десятке лучших в новом сезоне.

Топ-50 игроков НХЛ по версии NHL Network.

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