Ничушкин продолжает разрывать, а американский ветеран ставит рекорды

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Даллас» — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Голы: Павелски — 2 (бол., Бенн, Робертсон), 4:24 — 0:1. Хоффман — 1 (Эванс, Джекай), 15:35 — 1:1. Павелски — 3 (Хинтц), 20:18 — 1:2. Робертсон — 2 (бол., Бенн, Павелски), 24:31 — 1:3. Джекай — 1 (Монахэн, Сузуки), 35:58 — 2:3. Линделл — 1 (Делландреа), 39:43 — 2:4. Павелски — 4 (Хинтц, Лундквист), 46:53 — 2:5.

Вратари: Аллен — Эттингер.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (14+13+7) — 30 (12+11+7).

Наши: Дадонов (13.08/0/0) — Гурьянов (14.34/1/0).

23 октября. Монреаль. Centre Bell.

«Даллас» на старте чемпионата выглядит убедительно. Команда Питера Дебура набрала очки во всех пяти матчах и проиграла только однажды. Сегодня техасцы на выезде уверенно разобрались с «Монреалем», а главным героем матча стал 38-летний Джо Павелски. Один из лучших американских хоккеистов в истории оформил хет-трик и отдал голевую передачу. Летом 2019 года он оказался не нужен «Сан-Хосе», но теперь может вспоминать это лишь с улыбкой на лице.

В марте этого года «Даллас» продлил ветерана еще на сезон и выписал ему чек на 5,5 миллионов долларов. Руководство клуба может не сомневаться, что Джо отработает каждый вложенный в него цент. В прошлом регулярном чемпионате Павелски набрал 81 (27+54) очко, был просто незаменим на площадке, а в пяти встречах нынешнего сезоне у него в активе уже 7 (4+3) баллов. В 2016-м в составе «Шаркс» он проиграл финал Кубка Стэнли «Питтсбургу», но теперь с тем же тренером форвард рассчитывает попытать удачу снова.

«Я и моя семья полюбили Даллас и «Старз» с первого дня. Мы стремимся побеждать здесь и полностью верим в усилия Тома Гальярди и Джима Нилла, которые предоставляют все возможности для этого. У нас в команде отличная атмосфера. Для меня и моей семьи было крайне важно показать, что мы сделали свою ставку», — говорил Павелски после подписания нового контракта. Американец доказывает слова делом и сегодня он стал самым возрастным игроком в истории «Далласа», которому удалось оформить хет-трик.

Звено Павелски с Джейсоном Робертсоном и Роопе Хинцом представляет угрозу для любого соперника и неудивительно, что эти трое — лучшие бомбардиры команды на данный момент. А вот Денис Гурьянов откровенно застрял и пока не может похвастаться полезными действиями. Российский форвард «Далласа» по-прежнему остается без очков в сезоне. Есть ощущение, что игроку нужно перезагрузить карьеру в новой команде. Летом журналист Dallas News Мэтью ДеФранкс называл Дениса вероятным кандидатом на обмен.

Кучеров не может забить

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Голы: Пойнт — 4 (Кучеров, Хагель), 10:43 — 1:0. Мартин — 1, 12:29 — 1:1. Хагель — 1 (Пойнт, Хедман), 18:03 — 2:1. Перри — 2 (Белльмар, Марун), 23:12 — 3:1. Бовилье — 2 (Нельсон), 29:36 — 3:2. Пол — 1 (Колтон), 39:59 — 4:2. Пулок — 1, 45:45 — 4:3. Киллорн — 1 (Пол, Сергачев), 54:08 — 5:3.

Вратари: Эллиотт — Сорокин (57:17).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (7+14+5) — 35 (11+11+13).

Наши: Кучеров (23.52/2/+1), Наместников (17.04/1/-1), Сергачев (22.34/2/+1) — Романов (19.00/1/-1), Сошников (10.26/0/-1).

23 октября. Тампа. Amalie Arena.

«Тампа» после двух поражений одержала вторую победу подряд. «Молнии» дома обыграли «Айлендерс», огорчив Илью Сорокина пять раз. Российский голкипер справился лишь с 21 броском из 26 и пока тяжело вкатывается в сезон. У хозяев в воротах сегодня был Брайан Эллиот, который достойно справился со своим объемом работы.

Никита Кучеров помог открыть счет Брэйдену Поинту и набрал очки в четвертой встрече подряд. Всего в шести играх сезона на его счету 8 (0+8) баллов. Россиянин мог забить долгожданный гол, но умудрился не попасть в пустой угол. Пока форвард плавно набирает форму и самое главное в его случае — это отсутствие травм. Голы точно придут. Просто для этого нужно немного чаще бросать, чем иногда Никита пренебрегает.

Ничушкина не остановить

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Маккиннон — 3 (бол., Макар, Лехконен), 5:38 — 0:1. Маршессо — 5 (бол., Стоун, Айкел), 19:16 — 1:1. Родригес — 2 (бол., Жирар, Байрам), 26:20 — 1:2. Ничушкин — 6 (Джонсон), 48:10 — 1:3. Стивенсон — 2 (Стоун, Айкел), 50:32 — 2:3.

Вратари: Томпсон (57:26 — 57:59, 58:15) — Георгиев.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (5+16+15) — 25 (10+11+4).

Наши: — - Ничушкин (18.19/6/0).

23 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

Про этого парня точно снимут фильм в Голливуде. Валерий продолжает издеваться над обороной соперников и сегодня его очередной мишенью стал «Вегас». «Колорадо» после двух неприятных поражений от «Виннипега» и «Сиэтла» одержал трудовую победу, а Ничушкин забросил уже шестую шайбу в текущем чемпионате. При этом гол российского форварда стал для «Эвеланш» победным. Просто посмотрите на этот сольный проход. Скоро пойдут разговоры о том, что Валерию по новому контракту не доплатили. Ничушкин набирает очки в каждой игре этого сезона и сейчас в его активе 11 (6+5) баллов.