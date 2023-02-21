«Горе в семье Овечкина ударило по «Вашингтону». Главные события НХЛ последних недель

Поговорили с Сергеем Федотовым.

Последние недели в НХЛ были насыщенными событиями. «Сент-Луис» обменял Владимира Тарасенко в «Рейнджерс», а Райана О'Райлли — в «Торонто». Александр Овечкин пропустил несколько матчей из-за смерти отца. А Андрей Свечников по-прежнему не может забить в 2023 году.

Известный комментатор, эксперт и агент Сергей Федотов в интервью «СЭ» поделился мнением об обмене Тарасенко, перестройке «Сент-Луиса» и ситуации в «Вашингтоне».

Тарасенко — идеальное приобретение для «Рейнджерс»

— Владимир Тарасенко перешел в «Рейнджерс». На твой взгляд, это тот клуб, который нужен Тарасенко? Сможет ли он решить проблемы «Рейнджерс»? Как ты видишь их ближайшее будущее? Пока что видно, что ему тяжело вписаться.

— Давай начнем по порядку: совершенно понятно, что Крис Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс». — Прим. «СЭ») вместе с Жераром Галланом (главным тренером «Нью-Йорка». — Прим. «СЭ») понимали, что им нужен крайний правый нападающий в первые два звена.

Какие были варианты? Понятно, что многие болельщики из России хотели увидеть красивую историю с воссоединением Тарасенко и Панарина, еще одним вариантом был Патрик Кейн, который тоже играл с Артемием, были разговоры о Тимо Майере. Если бы в «Рейнджерс» рассматривали сделки с последними двумя игроками и хотели бы провести обмен с «Чикаго» или «Сан-Хосе», то им пришлось бы отдавать взамен явно больше.

С Тарасенко получилось все почти идеально и с точки зрения попадания в потолок зарплат. Я прекрасно понимаю, что и Друри наверняка знает, что нынешний Тарасенко существенно хуже даже своей прошлогодней версии, когда он провел очень важный сезон и оставил свою стоимость на таком же уровне, который у него есть. Естественно, рассматривается вариант, при котором Тарасенко будет освобожден от какой-то черновой работы. Владимир — это наконечник копья, который обладает одним из лучших кистевых бросков в современном хоккее, он может забить из любой позиции.

В «Рейнджерс» рассматривают Тарасенко не только в связке с Панариным и Зибанеджадом, я думаю, что до конца регулярного чемпионата Галлан попробует несколько вариантов сочетаний, чтобы подобрать лучшее.

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

— И Трочек, и Зибанежад, кажется, не очень подходят Панарину.

— Думаю, одним из лучших вариантов будет попробовать Тарасенко в одном звене с Панариным и Трочеком. Трочек может подчистить, он склонен к оборонительным функциям. Плеймейкером будет не Трочек, а как раз Панарин. Конечно, Владимир потерял в скорости в силу возраста и травм, но мне кажется, что это приобретение для «Нью-Йорка» практически идеальное, если учитывать их нынешние задачи и не смотреть в будущее.

— Что делать «Сент-Луису», который устроил распродажу? Скоро могут и Барбашева обменять.

— Даг Армстронг оказался очень честным. Он первым сказал, что команда ушла в ребилд. «Сент-Луис», выигравший кубок в 2019-м, — это не системная команда, которая складывалась несколько лет. Это скорее красивая история. А теперь уже понятно, что они будут делать ставку на Кайру и Томаса как на лидеров, с ними подписали большие контракты. У них теперь три выбора в первом раунде драфта-2023.

Иван Барбашев. Фото USA Today Sports

«Вашингтон» не попадет в плей-офф

— На одном из прошлых эфиров Андрей Николишин объяснял, что возвращение Уилсона и Бэкстрема может стать определенной проблемой для «Вашингтона». Кажется, так и случилось?

— Да, есть такое дело. Еще в семье Овечкина произошло большое горе, это, безусловно, очень ударило по всей команде, учитывая, что значит Саша для раздевалки «Вашингтона». Очень показательно было, когда они пообещали обыграть «Каролину» в матче на открытом воздухе ради Сашки. К сожалению, не получилось.

«Вашингтон» вообще очень часто буксует в этом сезоне. Команда может выдать один великолепный матч, как, например, в гостевой встрече против «Бостона», когда они выиграли в основное время 2:1, а может выдать серию поражений. Я очень переживаю за этих ребят, но, думаю, они не попадут в плей-офф.

— Недавно читал, что Дмитрия Орлова могут обменять. Раньше такой слух никогда бы не родился, потому что Орлов — очень важный игрок для команды. Веришь в обмен?

— Надо понимать, что такие вещи в «Вашингтоне» не обходятся без Овечкина, особенно если это касается русских игроков такого калибра, как Орлов. Ничего сказать не могу, потому что Дима — один из моих самых близких друзей.

— Хорошо, давай спрошу по-другому. Ты удивишься, если Орлова обменяют?

— Удивлюсь.

Дмитрий Орлов. Фото USA Today Sports

— Гавриков точно покинет «Коламбус» и, скорее всего, перейдет в «Бостон». Нужен ли он им?

— Я специально посмотрел защитную линию «Бостона», Владислав наверняка будет играть в третьей паре. С одной стороны, это, конечно, понижение, с другой — он переходит в клуб, который проводит ярчайший сезон и имеет хорошие шансы на Кубок Стэнли.

— А решит ли Гавриков какую-нибудь проблему «Бостона»?

— Нет, но это все равно усиление для них, потому что Владислав сильнее Клифтона и Форборта, которые играют в третьей паре. Там еще были варианты с «Эдмонтоном», но многие наши игроки не хотят играть в Канаде.

— Какие российские игроки могут быть обменяны до дедлайна в НХЛ?

— Про Куликова говорят, про Барбашева и Барабанова. Слышал, что к Александру тоже был интерес со стороны «Бостона». Он подходит им по стилю, плюс, скорее всего, он будет стоить умеренных денег. Можно взять его для глубины состава, как и Гаврикова в принципе. Вдруг за неделю до плей-офф кто-то травму получит и не сможет играть?

— Что можно сказать про Кирилла Марченко?

— Он большой молодец. Предположу, что он будет достаточно востребован в НХЛ.

— От Андрея Свечникова ожидали, что он будет суперзвездой. Я был уверен, что он не тот игрок, что ему еще нужно добавлять. Сейчас уже года три он топчется на одном месте, иногда выдавая сумасшедшие серии. Чего ему не хватает? Мне кажется, что, возможно, таланта, потому что мне не верится, что он плохо тренируется или не работает над собой.

— Да, стоит об этом задуматься. Я бы даже сказал, что ему не технического оснащения не хватает, а, возможно, характера, внутреннего мира. Начинал этот сезон Андрей очень здорово, а потом что-то не пошло.