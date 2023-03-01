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НХЛ

Сегодня, 00:20

Исторический обмен в НХЛ! Один из лучших хоккеистов этого века едет в «Рейнджерс» к Панарину

Михаил Зислис
Обозреватель
Патрик Кейн.
Фото Global Look Press
Патрик Кейн.
Фото Global Look Press
Патрик Кейн.
Фото Global Look Press
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press
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Но поможет ли Патрик Кейн «Рейнджерам» в плей-офф?

Представить легенду «Чикаго» Патрика Кейна в другой форме ранее было невозможно, но теперь это реальность. «Рейнджерс» приобрёл звездного ветерана за сущие пустяки — выборы во 2-м (станет 1-м, если команда пройдет два раунда плей-офф) и 4-м раундах драфта.

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Гонка вооружений среди претендентов на титул из Восточной конференции достигла высочайшей точки, откуда и земли не видно. «Бостон», «Тампа», «Торонто», «Нью-Джерси» закупаются в дедлайн от души. А еще один фаворит «Каролина» готовится взорвать рынок в ближайшее время. Желание и возможности у нее есть в изобилии. Теперь в плей-офф на Востоке ожидается смертоубийство!

Воссоединение в «Рейнджерс» связки Кейна и Артемия Панарина выглядит как крайне интересный и местами романтичный проект с элементами слезливой ностальгии. Два сезона в «Чикаго» с 2015 по 2017 годы этот дуэт разрывал в регулярных чемпионатах всех подряд. В плей-офф тогда вышло скромнее — оба раза «Блэкхокс» не смогли пройти дальше первого раунда. В Нью-Йорке старинным товарищам по орудию уготовано место во втором звене рядом с центральным нападающим Винсом Трочеком, которому придётся пахать за двоих звезд в обороне, как никогда ранее в жизни.

Артемий Панарин. Фото Global Look Press
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

Нынешний Кейн по-прежнему суперзвезда, хоть немного и постаревшая. Но сейчас появление не кажется обязательным элементом, которого недоставало «Рейнджерс» для борьбы за Кубок Стэнли. Линия атаки нью-йоркской команды смотрится на бумаге внушительно, но кубковые битвы с болью, кровью и переломами — не развлечение типа недавнего Матча звезд во Флориде. Правильный баланс между габаритами, физикой и мастерством найти невероятно сложно.

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Когда в одной берлоге разом собирается столько медведей и речь идет не о «Бостоне», то даже распределить правильно роли между ними будет непростой задачей. Однако на Бродвее всю жизнь любили коллекционировать большие имена, не особенно задумываясь о тонких нюансах. Случаев из прошлого можно вспомнить немало, а вот удачные исключения редки. В 2014-м «Рейнджерс» приобрели у «Тампы» Мартена Сен-Луи, который, несмотря на смерть своей матери от сердечного приступа, здорово сыграл в плей-офф и помог дойти до финала Кубка Стэнли.

Патрик Кейн. Фото Global Look Press
Патрик Кейн.
Фото Global Look Press

Грамотный до мелочей менеджмент в дедлайн, как правило, работает точечно, нанося недостающие штрихи на общую картину. Как пример — вчерашний обмен силового форварда Таннера Жанно из «Нэшвилла» в «Тампу». Цена очень высокая, но логика в этой сделке железная. «Болтс» добавляют недостающей им пробивной мощи в третье звено.

То же самое можно сказать и про решение «Бостона», который заполучил защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтуэя из «Вашингтона». Оба игрока закрыли конкретные позиции в основном составе. Пока переход Кейна кажется чем-то из сферы шоу-бизнеса. Громко, пафосно, резонансно! Опровергнуть такую точку зрения сложно. Зато следить за этим процессом будет крайне любопытно.

Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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