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Сегодня, 08:00

Малкин прекрасен и в 36 лет! Но сегодня все решил изумительный пас другого русского форварда

Андрей Жданюк
Корреспондент
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (справа) празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
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Александр Барабанов провел один из лучших матчей в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)
Голы: Эйссимонт — 3 (Кутюр, Власик), 1:25 — 0:1. Малкин — 18 (бол., Ракелль, Кросби), 5:45 — 1:1. Кросби — 24 (бол., Малкин, Гюнцель), 12:55 — 2:1. Карлссон — 16 (Барабанов, Лоренц), 19:53 — 2:2. Грегор — 3 (Кутюр), 24:54 — 2:3. Пелинг — 5 (мен., Дюмулин), 34:54 — 3:3. Барабанов — 7 (Кутюр, Беннинг), 37:07 — 3:4. Малкин — 19 (Питри), 50:06 — 4:4. Кутюр — 18 (Барабанов, Власик), 55:35 — 4:5. Кутюр — 19 (п.в., Карлссон), 59:50 — 4:6.
Вратари: Десмит (59:32 — 59:50) — Кяхкенен.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 41 (12+10+19) — 32 (11+13+8).
Наши: Малкин (17.30/2/-3) — Барабанов (15.22/1/+3), Свечников (10.16/1/0).

«Питтсбург» продолжает штормить, а парни из Пенсильвании уже почти три недели не могут одержать две победы подряд. Поражение от «Вашингтона» можно понять, но вот проигрыш «Сан-Хосе» на домашнем льду выглядит не очень логично. На протяжении всей встречи «Пингвинз» лишь однажды вели в счете, а в концовке третьего периода просто развалились. При этом команда в четвертый раз в текущем чемпионате пропустила за матч шесть шайб.

Вдвойне обидно должно быть Евгению Малкину, который в 36 лет проводит классный сезон и идет по графику больше балла за игру. На данный момент в его активе 50 (19+31) очков в 49 матчах, а сегодня он в четвертый раз в сезоне набрал не менее трех очков. Евгений не только оформил дубль, но и отметился результативной передачей на Сидни Кросби. Сам Малкин отличился сперва в большинстве, а затем уже в равных составах сделал счет 4:4.

В середине третьего периода казалось, что игра как минимум перейдет в овертайм, но нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр героически вытащил свою команду. Он набрал 5 (2+3) очков и стал автором победной шайбы. Не меньшую роль в решающем голе сыграл и Александр Барабанов, который выдал канадцу шикарную передачу и издевательски разобрался с Джеффом Питри. Кутюр как капитан команды просто не мог испортить такую эффектную комбинацию.

Барабанов стал третьей звездой матча после Кутюра и Малкина и провел свой самый результативный матч в сезоне. Россиянин отметился тремя очками, а в концовке второго периода забил не совсем типичный для себя гол. Форвард зарядил от синей линии и застал врасплох Кейси ДеСмита. Это седьмая шайба для Александра в нынешнем чемпионате, а всего в его активе 31 балл. Барабанов стал важной частью «Шаркс», но над голами еще необходимо поработать. Россиянин забросил впервые за 11 матчей и таких сухих серий от него ждут в последнюю очередь.

У кого нет проблем с результативностью, так это у Кросби. Канадец добрался до отметки в 60 очков в 15-м для себя сезоне и стал вторым действующим игроком по этому показателю после Александра Овечкина. Кроме того, сегодня Кросби обошел в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Стэна Микиту и расположился в нем на 15-м месте. Пока порох у ветеранов есть, но «Питтсбургу» нужно что-то срочно делать со стабильностью, иначе плей-офф придется смотреть по телевизору.

Александр Барабанов
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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