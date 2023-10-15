Американский снайпер повторил рекорд Овечкина: Мэттьюс начал сезон с двух хет-триков!

Остин затмил Капризова.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Миннесота» — 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)

Голы: Хартман — 1 (Капризов, Бродин), 9:32 — 0:1. Мэттьюс — 4 (Марнер), 10:54 — 1:1. Мэттьюс — 5 (бол., Нюландер), 12:35 — 2:1. Нюландер — 2 (Таварес, Доми), 19:37 — 3:1. Бертуцци — 1 (бол., Ярнкрок, Райлли), 23:35 — 4:1. Болди — 1 (Зуккарелло, Эддисон), 24:09 — 4:2. Росси — 1 (Фолиньо, Фэйбер), 29:51 — 4:3. Ярнкрок — 1 (Райлли, Броди), 49:54 — 5:3. Мэттьюс — 6 (Марнер), 50:25 — 6:3. Нюландер — 3 (Клингберг, Таварес), 52:14 — 7:3. Духайм — 1 (Девар, Миддлтон), 57:32 — 7:4.

Вратари: Самсонов — Густавссон.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 33 (12+9+12) — 32 (13+9+10).

Наши: — - Капризов (22.04/2/-2).

15 октября. Торонто. Scotiabank Arena.



Похоже, после абсолютно провальной серии второго раунда с «Флоридой» Остон Мэттьюс, решивший остаться в «Торонто» еще на четыре сезона, начал играть со старта этого сезона так, чтобы ему вообще не задавали никаких вопросов про свежий конфуз в плей-офф, и начал сезон с шести шайб в двух матчах. Сегодня американский снайпер, не сумевший в прошлом сезоне навязать борьбу за «Морис Ришар» Макдэвиду и Пастрняку, не стал ограничиваться одним хет-триком в ворота «Монреаля» и негостеприимно оформил три шайбы в ворота «Миннесоты».

Шоу собственного имени Мэттьюс устроил в первом же периоде. Хотя для «Уайлд» все начиналось достаточно неплохо — на 10-й минуте Юнас Бродин выбрался из-под прессинга за чужими воротами, «поднял» шайбу на синюю линию Кириллу Капризову, а россиянин набросил на пятак и нашел не только клюшку Райана Хартмана, но и свое второе очко в сезоне.

Однако уже спустя пару смен гости не сумели зацепиться в своей зоне за шайбу после заброса и увидели первый гол 34-го номера. А еще через две минуты мгновенно поплатились за удаление Джона Меррилла и не смогли справиться с прострелом Мэттьюса на пятак, который явно предназначался Джону Таваресу. На то, чтобы перевернуть ход матча, фронтмену «Мэйпл Лифс» понадобилось всего 99 секунд.

Но зверствовал сегодня в атаке не только он, но и другой лидер «Листьев» Вильям Нюландер. Под самый конец стартовой двадцатиминутки он играючи легко убрал со своего пути Йоэля Эрикссона Эка, нагло вылез на пятак и броском низом обыграл Филипа Густафссона. Никто из его соотечественников сорвать настоящий шедевр шведа не сумел. Он же и поставил точку, оформив дубль за восемь минут за финальной сирены.





Во втором периоде «Миннесота», мучившаяся весь матч в обороне, смогла собраться после еще одной шайбы «Торонто» в исполнении Тайлера Бертуцци и после шайб Мэтта Болди и миниатюрного австрийца Марко России вплотную приблизилась к хозяевам. Впрочем, в заключительном периоде парни Дина Эвасона вновь пропустили мощную двоечку от Калле Йернкрука и Мэттьюса, чьи голы разделили всего 31 секунда.

И благодаря новой трешке Остон стал всего лишь пятым игроком в истории лиги, который сумел сделать два хет-трика в двух стартовых матчах чемпионата. До этого подобное достижение покорялось лишь пятерым хоккеистам — Регу Ноблу, Джо Мэлоуну, Си Деннени и ... Александру Овечкину, который начал сезон 2017-2018 с хет-трика «Оттаве» и покера в ворота «Монреаля».

В конце августа болельщики «Торонто» и канадские журналисты только и делали, что обсуждали новый четерехлетний контракт американца с рекордным для лиги кэпхитом в 13.25 миллионов долларов за сезон. Действовать он начнет только со следующего сезона, когда лига обещает повысить потолок зарплат сразу на 4 миллиона. Но после двух матчей стартовавшей регулярки у критиков игры Мэттьюса пока нет поводов сказать, что новый босс «Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг зря дал ему такие деньги. Как бы то ни было, глобальные выводы можно будет делать лишь по итогам весенней части чемпионата, где обычно у одного из главных лиц нынешней НХЛ начинаются проблемы.

Одно мы знаем точно — два лидера «Листьев» подошли к началу регулярки в идеальной форме.