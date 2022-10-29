«Ванкувер» становится русским. Наши нападающие солируют в канадском клубе

Андрей Кузьменко и Илья Михеев набрали по 2 очка.

Сорокин остановил «Каролину»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Айлендерс» — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Голы: Вальстрем — 4 (Барзал, Мэйфилд), 16:29 — 0:1. Нечас — 4 (Шей), 28:57 — 1:1. Мартин — 2 (Сизикас), 34:29 — 1:2. Бернс — 1 (Мартинук, Пеши), 35:35 — 2:2. Бэйли — 2 (Барзал, Романов), 36:26 — 2:3. Нельсон — 1 (Бовилье, Ли), 43:59 — 2:4. Нельсон — 2 (Бовилье, Пулок), 51:06 — 2:5. Паризе — 2 (мен., п.в.), 58:06 — 2:6.

Вратари: Андерсен (57:55 — 58:06) — Сорокин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (7+17+11) — 32 (9+12+11).

Наши: Свечников (17.18/3/-1) — Романов (20.22/1/+3).

29 октября. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.

Перед сезоном, прогнозируя будущего обладателя Кубка Стэнли, смело поставил на «Каролину». Ориентировался на прогресс клуба, который сохранил костяк игроков и доверяет главному тренеру Роду Бриндамору. «Харрикейнз» не первый год маневрируют рядом с элитной тусовкой, но финал конференции в плей-офф-2019 оставался потолком. На старте регулярки «Каролина» не впечатляет. В крупном поражении дома от «Айлендерс» прослеживались старые проблемы, которые мешали команде в прошлые годы.

Род Бриндамор ставит на активную игру по всей площадке. Каждое звено носится по льду, словно убегает от стаи голодных собак. Нарисованной тренером композиции не хватает гибкости. Когда у «Каролины» не получается задавить соперника скоростью и агрессией, откатиться на план Б удается не всегда. «Айлендерс» умело справлялись с резвыми форвардами «Харрикейнз» и разбивали быстрые атаки. Осознанные позиционки проходили редко, а защитники страховали Илью Сорокина на добиваниях и забирали подборы. Все, на что хватило задора «Ураганов», — две шайбы от Мартина Нечаса и Брента Бернса.

Умение лидеров включиться в важный момент — признак сильной команды, готовой переворачивать матчи. «Харрикейнз» уступали 2:3 в конце второго периода и получили двойное большинство. Неслыханная щедрость против организованных «островитян». Примы большинства быстро двигали шайбу, но так и не вывели партнеров на достойный бросок, которым подловили бы блистательного Сорокина. Андрей Свечников располагался в правом круге вбрасываний и не обработал пару передач от Брента Бернса, чем тормозил розыгрыш. Матч у российского лидера «Харрикейнз» не задался: три броска, три хита, но ноль очков и «минус» в полезность.

Фредерик Андерсен вчистую проиграл вратарскую дуэль Илье Сорокину. Голкипер «Айлендерс» после «сухаря» с «Рейнджерс» отразил 33 броска из 35 против «Харрикейнз». Не творил чудес, но спас команду в трудные моменты. Особенно запомнился сейв на последних секундах, когда Илья справился с выстрелом в упор Йеспери Котканиеми. Александр Романов провел матч так, как и полагается защитнику — практически незаметно. А тем временем россиянин отдал голевую передачу и насобирал «+3» в полезность — это лучший результат в команде на пару с Добсоном.

Русские тащат «Ванкувер»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Питтсбург» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Пирсон — 1 (Михеев, Гарлэнд), 13:52 — 1:0. Хорват — 5 (бол., Кузьменко), 20:32 — 2:0. Ракелль — 4 (бол., Раст, Малкин), 36:03 — 2:1. Кузьменко — 3 (Шенн, Михеев), 50:28 — 3:1. Экман-Ларссон — 1 (бол., Хорват), 56:42 — 4:1. Миллер — 5 (п.в., Майерс, Бризбуа), 57:50 — 5:1.

Вратари: Мартин — Джерри (56:54 — 57:50).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (10+9+10) — 35 (5+15+15).

Наши: Кузьменко (13.04/3/+1), Михеев (17.41/4/+2), Подколзин (10.00/1/0) — Малкин (21.11/2/-1).

29 октября. Ванкувер. Rogers Arena. 18528 зрителей.

«Ванкувер» продлил победную серию до двух матчей при непосредственном участии россиян. «Кэнакс» ужасно начали сезон, уступив в семи играх кряду. Однако с « Сиэ тлом» черную полосу удалось прервать, а матч с «Питтсбургом» «Ванкувер» вовсе провел так, как и полагается команде, которая претендует на место в плей-офф. А для этого, естественно, придется цепляться за очки с такими опытными бойцами, как «Пингвинз».

Команда Брюса Будро не позволила лидерам «Питтсбурга» разгуляться в равных составах. Единственную шайбу гости сообразили в большинстве, а ведь ворота «Кэнакс» защищал не основной голкипер Тэтчер Демко, а дублер — Спенсер Мартин. 27-летнему канадцу не пришлось стоять на голове, чтобы вытащить матч для партнеров. Вратарь грамотно работал по первому броску. Некоторые шайбы после опасных розыгрышей не доходили до ворот, а блокировались защитника. «Кэнакс» на полсекунды опережали соперников.

У «Ванкувера», как и в матче с «Сиэтлом», солировали русские форварды. Восстановившийся после травмы Илья Михеев и новичок НХЛ Андрей Кузьменко набрали по два очка и поучаствовали в трех шайбах. Омич организовал гол для Тэннера Пирсона, выдав сладкий пас на пятак. Канадцу оставалось подставить клюшку, чтобы шайба зашла в пустой угол.

Русскую феерию продолжил Андрей Кузьменко. Нападающий забросил важную шайбу в середине третьего периода, увеличив отрыв «Ванкувера». По игре в КХЛ от Кузьменко привыкли видеть голы после шикарных бросков или кружевных комбинаций. В НХЛ шайбы приходят Андрею через работу под воротами. Впервые в сезоне форвард забил в двух матчах подряд. Радует, что Кузьменко вжился в непривычную роль и проявляет универсализм. Североамериканские тренеры ценят это в игроках.