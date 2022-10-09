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НХЛ

Сегодня, 07:00

Русские разбушевались в последний день предсезонки: Овечкин чуть не порвал сетку броском, у Капризова — дубль!

Овечкин забил «Коламбусу», а Капризов оформил дубль в ворота «Далласа»
Отдел хоккея «СЭ»
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Обзор событий НХЛ.

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов — пожалуй, главное открытие предсезонки. Сегодня он забил уже шестой гол в тренинг-кемпе, реализовав большинство. Кажется, этот парень может добиться очень многого, если тренерский штаб продолжит ему доверять. Именно от Чинахова можно ждать наибольшего прогресса в предстоящем сезоне среди российских игроков.

Не ушел со льда без гола и Александр Овечкин. Он чуть не разорвал сетку своим броском из привычного левого круга вбрасывания, но обратите внимание, как протащил шайбу из своей зоны Евгений Кузнецов. 92-й номер показывает, что он в очень хорошей форме.

После травмы Ти Джея Оши в тройке с Кузнецовым и Овечкиным играет Коннор Браун — силовой нападающий, который провел отличный прошлый сезон в «Оттаве». По типажу он ближе не к Оши, а к привычному партнеру россиян Тому Уилсону, который из-за травмы рискует пропустить большую часть сезона. Первая игра «Кэпиталз» — уже в ночь с 12 на 13 октября против «Бостона».

Капризов и Зуккарелло — вновь суперсвязка

Кирилл Капризов и Матс Зуккарелло демонстрировали отличное взаимопонимание в прошлом сезоне, и после ухода Кевина Фиалы надеяться «Миннесоте» больше не на что. К счастью, россиянин и норвежец уже нащупывают прежние связи: сегодня они просто разорвали «Даллас»! Началось все с Капризова в середине первого периода в большинстве.

Не стоит удивляться, если Капризов куда большее удовольствие получил не от голов, а от передачи Зуккарелло на пустые ворота. Очень эффектно!

А в третьем периоде Кирилл установил окончательный счет в матче, снова использовав численный перевес.

Первая игра у «Миннесоты» в новом сезоне — в ночь с 13 на 14 октября против «Рейнджерс». Сможет ли суперсвязка огорчить лучшего вратаря прошлого сезона Игоря Шестеркина? Или Капризова затмит Артемий Панарин? Ставьте будильники уже сейчас.

Хет-трик Наместникова

После ухода из «Тампы» Владислав Наместников сменил много клубов и везде считался универсальным нападающим, который не набирал много очков. Но после возвращения к Джону Куперу все должно измениться. Тренер наигрывает Наместникова в тройке с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом, что автоматически ведет к увеличению результативности. Как итог — хет-трик в вечернем матче с «Флоридой». Чего же ждать в регулярке?

Александр Овечкин
Владислав Наместников
Евгений Кузнецов (хоккей)
Егор Чинахов
Кирилл Капризов
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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