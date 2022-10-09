Сегодня, 07:00
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов — пожалуй, главное открытие предсезонки. Сегодня он забил уже шестой гол в тренинг-кемпе, реализовав большинство. Кажется, этот парень может добиться очень многого, если тренерский штаб продолжит ему доверять. Именно от Чинахова можно ждать наибольшего прогресса в предстоящем сезоне среди российских игроков.
Не ушел со льда без гола и Александр Овечкин. Он чуть не разорвал сетку своим броском из привычного левого круга вбрасывания, но обратите внимание, как протащил шайбу из своей зоны Евгений Кузнецов. 92-й номер показывает, что он в очень хорошей форме.
После травмы Ти Джея Оши в тройке с Кузнецовым и Овечкиным играет Коннор Браун — силовой нападающий, который провел отличный прошлый сезон в «Оттаве». По типажу он ближе не к Оши, а к привычному партнеру россиян Тому Уилсону, который из-за травмы рискует пропустить большую часть сезона. Первая игра «Кэпиталз» — уже в ночь с 12 на 13 октября против «Бостона».
Кирилл Капризов и Матс Зуккарелло демонстрировали отличное взаимопонимание в прошлом сезоне, и после ухода Кевина Фиалы надеяться «Миннесоте» больше не на что. К счастью, россиянин и норвежец уже нащупывают прежние связи: сегодня они просто разорвали «Даллас»! Началось все с Капризова в середине первого периода в большинстве.
Не стоит удивляться, если Капризов куда большее удовольствие получил не от голов, а от передачи Зуккарелло на пустые ворота. Очень эффектно!
А в третьем периоде Кирилл установил окончательный счет в матче, снова использовав численный перевес.
Первая игра у «Миннесоты» в новом сезоне — в ночь с 13 на 14 октября против «Рейнджерс». Сможет ли суперсвязка огорчить лучшего вратаря прошлого сезона Игоря Шестеркина? Или Капризова затмит Артемий Панарин? Ставьте будильники уже сейчас.
После ухода из «Тампы» Владислав Наместников сменил много клубов и везде считался универсальным нападающим, который не набирал много очков. Но после возвращения к Джону Куперу все должно измениться. Тренер наигрывает Наместникова в тройке с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом, что автоматически ведет к увеличению результативности. Как итог — хет-трик в вечернем матче с «Флоридой». Чего же ждать в регулярке?