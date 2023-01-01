Овечкин отметил Новый год феноменальным матчем! Сделал хет-трик и устроил избиение канадского клуба

До Гретцки — 88 голов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 9:2 (2:0, 3:2, 4:0)

Голы: Густафссон — 6 (Кузнецов, Шири), 0:32 — 1:0. Хэтэуэй — 4 (Протас, Дауд), 4:32 — 2:0. Кофилд — 20 (бол., Сузуки, Дак), 24:02 — 2:1. Дауд — 9 (Протас, Густафссон), 28:31 — 3:1. Овечкин — 24 (ван Римсдайк, Эллер), 29:06 — 4:1. Кофилд — 21, 32:39 — 4:2. Строум — 8 (бол., Кузнецов, Юханссон), 39:21 — 5:2. Овечкин — 25 (бол., Густафссон, Юханссон), 41:22 — 6:2. Юханссон — 10 (Кузнецов, Фехервари), 45:31 — 7:2. Манта — 9, 55:43 — 8:2. Овечкин — 26 (Шири), 56:35 — 9:2.

Вратари: Линдгрен — Аллен.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 39 (9+13+17) — 33 (13+12+8).

Наши: Кузнецов (18.49/1/+2), Овечкин (19.31/5/+2), Орлов (20.21/1/+1) — -.

1 января. Вашингтон. Capital One Arena.

В последние годы можно было часто встретить людей, сочувствовавших нашим хоккеистам, которые выступали на МЧМ. Мол, у парней представляющих нашу страну во время турнира нет возможности полноценно встретить Новый Год в кругу семьи и отпраздновать его со всеми привычными атрибутами. Однако многие почему-то забывают, что российские энхаэловцы практически каждый год вынуждены играть 31 декабря и 1 января, соблюдая в эти дни спортивный режим. При этом наслаждаться новогодней атмосферой им порой приходится на выезде вдали от близких.

Вот и русское трио из «Вашингтона», в последние несколько лет взявшее за правило отмечать вместе праздник по московскому времени, в этот раз встретило наступление 2023-го в России на льду уже родной «Кэпитал Уан Арены» и подарило фанатам «Кэпиталз» разгром над «Монреалем», а Александр Овечкин под занавес года разразился 30-м хет-триком в своей заокеанской карьере.

Хозяева по-настоящему мощно начали и к середине матча комфортно вели со счетом 3:1 после голов Эрика Густафссона, Гарнетта Хэтэуэя и Ника Дауда. Особенно вкусной получилась первая шайба «Столичных» за авторством Эрика Густафссона, которой не случилось бы без классной передачи Евгения Кузнецова, не отставшего от своего капитана и оформившего ассистентский хет-трик. Уже в первой смене шведский защитник здорово подключился к атаке и на пару с челябинским плеймекером разорвал оборону «Канадиенс», забросив практически в пустые ворота.

Великая Восьмерка завелась куда позже, когда парни Лавиолетта смогли сделать себе хороший отрыв. На 30-й минуте седовласый снайпер не стал прощать гостей за неразбериху между Ником Сузуки и Джорданом Харрисом, и на пару с Тревором ван Римсдайком наказал гостей за ужасную игру в обороне коронным броском в касание.

В очередной раз познал всю мощь вантаймера Овечкина «Монреаль» и в моменте с его второй шайбой в самом начале второго периода. После удаления все того же Сузуки хозяева не стали долго развозить и довольно быстро организовали для Александра перевод в «офис», из которого он без шансов расстрелял настрадавшегося этой ночью Джейка Аллена. Кажется, приятный слуху металлический лязг штанги можно было услышать даже на Красной площади.

А вот в эпизоде со своей третьей шайбой, которая подвела итог избиению команды из Квебека, Ови напомнил себя времен пиковых сезонов. Оказавшись один на один против Джонатана Ковачевича, он в излюбленном стиле дождался пока канадец начнет пятиться спиной к своим воротам, на секунду замедлился и сбросил скорость, а затем заложил корпус и взорвался, обкатив облапошенного оппонента. Уберечь лед от града кепок голкипер «Хабс» также оказался не в состоянии.

«Он станет лучшим снайпером, когда-либо игравшим в хоккей. То, что он делает, впечатляет. Все знают, что он на льду, и вы видите это год за годом. Он такой же игрок. Так что это довольно впечатляюще», — лишь констатировал нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер.

Разумеется, очередные три очка неломающейся Русской Машины не могли не открыть целый ряд достижений. Так, очередной хет-трик за «Вашингтон» позволил Александру стать шестым игроком в истории лиги, забросившим три шайбы за матч в 30-й раз за карьеру — больше «трюков со шляпой» лишь у Фила Эспозито (32), Бретта Халла (33), Майкла Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйна Гретцки (50). Вдобавок к этому, россиянин в 17-й раз забил больше 25 голов за регулярку и обошел Марселя Дионна, Бретта Халла и Брэндана Шэнахана — впереди только Яромир Ягр (18) и Горди Хоу (20). Впрочем, еще круче то, что Овечкин в восьмой раз отгрузил «полтинник» за календарный год и сравнялся по этому показателю с Босси.

И если про эти факты официальному аккаунту лиги нам приходится каждый раз напоминать, то главные цифры мы знаем и без чьей-либо помощи: до Гретцки — всего 88 шайб. Разве такой матч не лучший подарок самому себе под елочку?