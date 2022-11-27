Русский нападающий лихо ворвался в НХЛ. Он продолжает влюблять в себя фанатов

Главные события игрового вечера для российских игроков.

Камбэк «Блюз»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (3:1, 1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Экблад — 4 (Луостаринен, Форслинг), 1:20 — 1:0. Гудас — 2, 2:58 — 2:0. Верхэге — 12 (Райнхарт), 8:47 — 3:0. Саад — 4 (Лейво, О'Райлли), 11:39 — 3:1. Лунделл — 3 (мен., Райнхарт, Форслинг), 32:50 — 4:1. О'Райлли — 6 (Росен, Саад), 48:16 — 4:2. Кайру — 8 (Фолк, Крюг), 53:43 — 4:3. Тарасенко — 5 (Барбашев, Бучневич), 56:11 — 4:4. Кайру — 9 (Крюг, Тарасенко), 61:08 — 4:5.

Вратари: Найт — Грайсс.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 37 (17+16+4+0) — 37 (11+6+19+1).

Наши: — - Барбашев (16.56/0/-1), Бучневич (20.41/4/0), Тарасенко (19.56/4/0).

Майами. FLA Live Arena. 15 649 зрителей.

С конца октября «Сент-Луис» неизменно играет сериями и чередует успешные и неудачные отрезки. Все началось с восьми поражений подряд, которые сменились семиматчевой победной серией. Следом — снова два поражения. Выезд для команды Крэйга Беруби складывался из рук вон плохо. «Блюз» сгорели «Баффало» (2:6) и «Тампе» (2:5). К обороне и вратарю Джордану Биннингтону осталось немало вопросов. Против «Флориды» тренеры доверились номинальному дублеру Томасу Грайссу. И по итогам двух периодов не сказать, что немецкий голкипер перевернул неприятную ситуацию «Блюз».

Лихая «Флорида» отгрузила Грайссу три шайбы с 17 бросков за первый период и оформила четвертый гол, играя в меньшинстве, во втором отрезке. «Пантерз» создали солидный задел, чтобы без нервотрепки довести матч до победы. Возглавивший летом команду Пол Морис запомнился консервативными порядками по работе в «Виннипеге». Перенести наработки и собственный стиль на куражистую «Флориду» в полном объеме пока не удается. Провальный третий период с «Сент-Луисом» — наглядное подтверждение этого. «Пантерз», ведя 4:1, разбазарили преимущество и позволили «Музыкантам» перевести матч в овертайм.

В «Сент-Луисе» собрана кубковая банда, которая знает, как переворачивать неудачные матчи и серии. Дело не только в конкретных личностях. Чтобы выбраться из тяжелого положения, стараний одного звена недостаточно. В такие моменты проявляется характер и дух всей команды. И «Флорида» вместе с молодым вратарем Спенсером Найтом дрогнула, когда Райан О'Райлли, Джордан Кайру и Владимир Тарасенко обнулили ее старания. Четвертый — спасительный — гол получился полностью русским. Иван Барбашев и Павел Бучневич ассистировали Тарасенко.

Овертайм закончился на 68-й секунде. Кайру оформил дубль и распустил болельщиков по домам. «Сент-Луис» совершил героический камбэк и вырвал победу в овертайме. С «Блюз», несмотря на все проблемы, не бывает скучно. Закаленная кубковыми сериями команда даст бой любому сопернику и по-прежнему способна вытаскивать тяжелые матчи.

Кузьменко продолжает забивать

«Вегас» — «Ванкувер» — 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Голы: Бесер — 3 (бол., Экман-Ларссон, Гарлэнд), 9:22 — 0:1. Миллер — 11 (бол., Хьюз, Кузьменко), 18:57 — 0:2. Петтерссон — 11 (бол., Хьюз, Миллер), 31:33 — 0:3. Кузьменко — 9 (Оман, Джошуа), 33:19 — 0:4. Хорват — 16 (Миллер, Хегландер), 39:58 — 0:5. Маршессо — 8 (Смит, Теодор), 56:43 — 1:5.

Вратари: Томпсон — Мартин.

Штраф: 20 — 26.

Броски: 27 (7+7+13) — 35 (13+12+10).

Наши: — - Кузьменко (16.43/2/+1), Михеев (18.02/3/0).

27 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.

Андрей Кузьменко лихо ворвался в НХЛ. Когда экс-форвард СКА подписал контракт с «Ванкувером», возникали небезосновательные опасения, как россиянин адаптируется в новой лиге. Где выше скорости, плотность и индивидуальное мастерство игроков. Однако они не подтвердились. Кузьменко, получив доверие главного тренера Брюса Будро, закрепился в основе «Кэнакс» и лишь на короткий отрезок выпадал из состава. В КХЛ Андрей мог играть на чистых шайбах, получать свободный лед и рисовать шедевры. В НХЛ нападающему пришлось заняться непривычной работой: идти на пятак, воевать у бортов и добывать голы в несвойственной манере.

Универсализм, проявленный Кузьменко, явно впечатлил Брюса Будро. В выездном матче с «Вегасом» Андрея определили во второе звено с Ильей Михеевым и Элиасом Петтерссоном, и россиянин продлил результативную серию до четырех игр. «Ванкувер» методично увеличивал преимущество от периода к периоду. «Кэнакс» трижды реализовали большинство, и в одной из шайб поучаствовал Кузьменко, который ассистировал Джею Ти Миллеру. Во втором периоде Андрей отличился сам, удачно замкнув передачу Нильса Омана из-за ворот.

После сорока минут игры «Ванкувер» вел в пять шайб. Так что третий период превратился в формальность. «Вегас» оправдал единственную интригу, сумев пробить Спенсера Мартина. Помимо голов команды порадовали двумя яркими драками. Конор Гарлэнд схлестнулся с Джонатаном Маршессо, а Дакота Джошуа — с Киганом Колесаром. На большее «Голден Найтс» могли не рассчитывать. «Кэнакс» добились убедительной победы, действуя лучше как в равных составах, так и в большинстве и меньшинстве. Солидный матч провел голкипер Мартин, который остался без «сухаря», но отразил 26 бросков. А Кузьменко продолжил влюблять в себя фанатов «Ванкувера», радуя голами и передачами в четвертом матче подряд.