Овечкин не выбьет полтинник, Сорокин — лучший вратарь. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ

Реабилитируется ли Панарин за провал в плей-офф? И сколько очков наберет Кучеров?

В ночь с 10 на 11 октября стартует очередной сезон НХЛ. Сколько голов забьет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который гонится за вечным рекордом Уэйном Гретцки? Сможет ли кто-то из наших вратарей побороться за «Везина Трофи»? Реабилитируется ли российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин за провал в прошлом плей-офф?

Рано или поздно команда, собравшая в своем составе двух из трех главных звезд лиги, обязана выиграть титул. В этой уверенности больше иррационального, чем серьезной аналитики и взвешенных доводов. Но когда-то и Стива Айзермана, и Александра Овечкина считали замечательными игроками, но неспособными при этом привести свои клубы к победе в Кубке Стэнли. Жизнь, как известно, лучший драматург.

В последнем плей-офф «Ойлерс» в упорной борьбе уступили будущему чемпиону «Вегасу», но в межсезонье не потеряли ни одного ключевого игрока, поэтому как минимум не стали слабее. Сохранить все лучшее во времена, когда потолок зарплат почти не растет, — тоже успех. «Эдмонтон» остается одним из фаворитов, поэтому главный вопрос заключается в том, сможет ли тренерский штаб внести правильные корректировки. В предсезонных матчах команда чаще использовала более пассивную схему, чем раньше, видимо, вспомнив о том, что кубки выигрывает оборона.

Почти не сомневаюсь, что спор за звание лучшего вратаря станет чисто российской историей. «Рейнджерс», где играет Игорь Шестеркин, и «Айлендерс» с Ильей Сорокиным сильны своей обороной, в которой собраны очень приличные по меркам НХЛ мастера. Это должно помочь обоим пройти чемпионат без провалов. Но мне пока сложно представить, что Сорокину на сто процентов удастся воспроизвести себя самого лучших образцов минувшего сезона. Это будет почти за гранью человеческих возможностей.

«Аризона» при всех проблемах в чисто спортивном плане делает очевидные шаги, коллекционируя молодых талантов и рассчитывая выстрелить в ближайшем будущем. Билл Армстронг на посту генерального менеджера смотрится солидно и за лето укрепил команду неплохими игроками в хорошем возрасте. Главный тренер Андре Туриньи работает качественно и весной выиграл для сборной Канады очередной титул на чемпионате мира. При его прямом участии в прошлом сезоне в «Койотах» раскрылась ударная тройка Клэйтон Келлер — Барретт Хэйтон — Ник Шмальц. Центрфорварду этого звена всего 23 года, он был выбран под пятым номером на драфте-2018 и четыре года очень медленно прибавлял. Но сейчас и у Хэйтона, и у всей команды есть основания рассчитывать на более бурный прогресс и для начала обозначить борьбу за место в плей-офф.

«Каролина» давно собирает мощную команду, которой постоянно чего-то не хватает. Этим летом «Харрикейнз» смогли точечно усилиться, подписав российского защитника Дмитрия Орлова и вернув скандального Тони Деанджело. Мощи атаке должен прибавить Майкл Бантинг, но больше остальных я верю в восстановившегося после тяжелой травмы Андрея Свечникова. В плей-офф его сильно не хватало. Свечников недолго отдыхал в родной Казани, почти все лето потратив на восстановление.

В том, что лучшим бомбардиром регулярки станет Коннор Макдэвид, можно не сомневаться, а вот превосходство другого Коннора — Бедарда — в споре лучших новичков не настолько очевидно. Но на предсезонке его наигрывали с Тэйлором Холлом и Тайлером Джонсоном, которые все еще в большом порядке, несмотря на возраст.

Из российских вратарей больше всего верю в Сорокина — на кого-то из не наших ставить не хочется. После того как Илью незаслуженно прокатили мимо «Везины» в прошлом сезоне, в нынешнем он должен ее забирать. Конечно, если обойдется без спада в игре.

В минувшем сезоне Овечкин пропустил девять матчей, и это, пожалуй, главная причина, почему я сомневаюсь в том, что он выбьет «полтинник» в новом сезоне. Играть без пауз в 38 лет очень сложно, а забить 50 голов за 70 матчей куда сложнее, чем за 82.

Для Артемия Панарина предстоящий сезон — определяющий. Результативность российского нападающего пошла на спад, а прошлый плей-офф он просто провалил. В конце октября Панарину исполняется 32 года, и не хочется думать, что его лучшие сезоны позади. Пока в прайме находятся Шестеркин, Зибанежад и Фокс, «Рейнджерс» нужно брать свое.

В прошлом сезоне ставка «бей в действующего чемпиона» не сыграла. Выиграть второй Кубок Стэнли подряд «Колорадо» помешало отсутствие Габриэля Ландескуга, пропустившего весь сезон из-за операции на колене, ряд повреждений у Кэйла Макара, а также до сих пор покрытое тайной отстранение Валерия Ничушкина прямо по ходу серии с «Сиэтлом». Однако сейчас вновь хочется поступить аналогичным образом и короновать осенью «Вегас», который в межсезонье практически полностью сохранил золотой состав. И учитывая, что у Брюса Кэссиди далеко не самый возрастной состав в лиге, у его команды еще осталось место для роста.

Пока Теодор, Пьетранджело, Стивенсон, Стоун, Карлссон, Барбашев и Маршессо находятся в идеальном хоккейном возрасте, «Голден Найтс» должны брать еще одно чемпионство. Главное — избежать эпидемии травм, которая в прошлом сезоне накрыла вратарскую линию. Пока не видно предпосылок, чтобы «Рыцари» превратились из максимально сбалансированной кубковой машины во что-то более печальное.

C будущим обладателем «Арт Росса» все предельно понятно — если Коннор Макдэвид будет здоров, то он не отдаст первую строчку в рейтинге бомбардиров. Куда сложнее предсказать человека, который по итогам регулярки возьмет «Колдер Трофи». В Северной Америке большинство журналистов отдают трофей лучшего новичка сезона Коннору Бедарду, который с ходу забрал в «Чикаго» позицию первого центра и железобетонное место в первой спецбригаде большинства полудохлой команды. Но не менее тепличные условия будут в «Аризоне» у его главного конкурента — американца Логана Кули, который дозрел лишний сезон в NCAA и этой осенью приехал в «Койотис» максимально готовым к дебютному сезону в НХЛ. И надо сказать, что набор партнеров у одного из потенциально лучших дриблеров лиги посимпатичнее, чем у канадского вундеркинда.

«Каролина» не первый год входит в число контендеров, но каждый плей-офф находились причины, мешающие Роду Бриндамору добраться до Кубка Стэнли. В прошлом сезоне жизнь «Харрикейнз» осложнила травма Андрея Свечникова, одного из ведущих форвардов. В финале конференции «Каролина» отлетела от разогнавшейся «Флориды», причем не выиграла ни одного матча серии. Клуб продолжает доверять Бриндамору. Его игровая философия предельно понятна. Кажется, со временем ее раскусили и другие тренеры. Если наставник «Харрикейнз» пойдет на эксперименты и раскрепостит нападение, отказавшись от рельсовой беготни, то с нынешним составом команда может далеко зайти в плей-офф.

Помешать двум супер-Коннорам — Макдэвиду и Бедарду — забрать награды лучшего бомбардира и новичка могут только травмы. От повреждений в НХЛ не застрахован никто, в особенности это касается молодых игроков. Бедард с ноги выбил дверь в новую лигу и начал доминировать уже на предсезонке. При благоприятном сценарии «Колдер Трофи» вернется в «Чикаго» впервые с 2016 года, когда трофей выиграл Артемий Панарин. А Макдэвид продолжит покорять рекорды результативности и пойдет за новым «Арт Росс Трофи».

Илья Сорокин остался без «Везины» в прошлом сезоне, хотя попал в тройку номинантов. Вижу воспитанника «Кузни» в числе лучших вратарей и участников ближайшего чемпионата. «Коламбус» перед стартом регулярки отправил Дмитрия Воронкова в фарм-клуб, но это не значит, что «Блю Джэкетс» разочаровались в перспективах нападающего. Сильные стороны россиянина подходят для НХЛ. Осталось только освоиться в новой организации и привыкнуть к уровню лиги.

От Александра Овечкина не жду королевской результативности в ближайшем сезоне. Больше верю, что возрастной капитан «Вашингтона» остановится на отметке 40 голов. От Артемия Панарина, напротив, хочется увидеть преображения именно в решающей части сезона. В плей-офф лидер «Рейнджерс» играл неважно, но в ближайшем сезоне с новым главным тренером Питером Лавиолеттом, который приучил, что умеет оперативно добиваться результата с новыми командами, ожидаю прорыва от коркинского самородка. «Рейнджерс» хорошо укомплектованы по каждой линии — пора и Панарину начать отрабатывать роскошный контракт в плей-офф.

И вновь «Колорадо» начнет сезон в качестве одного из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли. Отлично сбалансированная команда, даже несмотря на потерю капитана Габриэля Ландескога. Можно подумать, что у «Эвеланш» не лучший подбор вратарей, однако последний чемпион «Вегас» продемонстрировал, что брать трофей можно и с номинально третьим голкипером. Так что пара Георгиев — Францоуз может выдать классный сезон. Тем более что Александр в прошлой регулярке был хорош.

То, что Коннор Макдэвид в очередной раз станет лучшим бомбардиром сезона, почти не вызывает сомнений. Три сезона подряд он набирал больше ста баллов. Скорее интереснее, как себя проявит молодой талант Коннор Бедард. Очевидно, что это главный кандидат на «Колдер Трофи», ведь в «Чикаго» парень будет на первых ролях и получит не просто много игрового времени, но и шансы на ошибки. А вот конкуренцию ему в борьбе за лучшего новичка наверняка составит не проспект «Коламбуса» Адам Фантилли, а молодой центр «Аризоны» Логан Кули, который в предсезонных встречах забрасывал классные шайбы и набирал много очков.

Александру Овечкину осталось забросить 73 шайбы, чтобы обойди Уэйна Гретцки и стать главным снайпером в истории НХЛ. И российская легенда все еще в форме. В прошлом сезоне 38-летний хоккеист не осилил 50 голов, но был очень близок, забив 42. Вся команда играет на своего капитана и делает все, чтобы Ови вошел в историю. Кажется, «Вашингтон» других целей просто не преследует, поэтому даже на одних бросках из «офиса» Александру по силам выбить очередной «полтос». Тем более что результативность в НХЛ сейчас заметно растет.

А вот другой российский форвард — Артемий Панарин — в новом сезоне продемонстрирует итоги работы своих «боев с тенью». Хоккеист расстался с современными гаджетами, состриг длинные волосы и очистился от всего лишнего. Прошлый плей-офф стал для него сущим кошмаром: 0+2 в семи встречах. Однако уверен, что после серьезной психологической работы над собой он сможет выдать лучший результат. «Рейнджерс» остался без Патрика Кейна, но слабее не стал.

Никита Кучеров — это синоним слова «стабильность». Каждый год россиянин претендует на место в числе лучших бомбардиров сезона НХЛ. Три раза в пяти последних сезонах он обязательно набирал от ста и больше очков. Мог бы отличиться во всех пяти чемпионатах, но в дело встревали ковид и травмы. Так что россиянину не нужно искать какую-то дополнительную мотивацию. Он просто продолжит творить свою магию.