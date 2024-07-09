Гусев снова рвется в НХЛ. Для чего нужна эта бессмысленная затея?

Лучший бомбардир прошлого сезона снова хочет попробовать силы в Америке.

Никита Гусев — шикарный хоккеист. Герой Олимпиады-2018. Звезда КХЛ. Один из самых техничных и умных хоккеистов в истории лиги. Но скажите, пожалуйста, зачем он с таким рвением каждый год пытается уехать в НХЛ?

Гусев уже дважды предпринимал попытки заиграть в сильнейшей лиге мира, но ни в «Нью-Джерси», ни во «Флориде» успеха не добился. А ведь поехал за океан в 27 лет, а не в 32, как сейчас. Но отсутствие высокой скорости и хроническое нежелание Гусева отрабатывать в обороне в глазах энхаэловских тренеров перевесили его креативность и нестандартное мышление.

Возможно, если бы Никита шагнул в лигу, как Артемий Панарин, набирая по очку за матч, все пошло по-другому. Но своего Патрика Кейна у него не оказалось, а строгий Линди Рафф не оценил витиеватый хоккей Гусева. Во втором сезоне в «Нью-Джерси» он начал все чаще оставаться в запасе и в итоге был обменян во «Флориду». Но и у куда более лояльного к технарям Джоэля Кенневилля не закрепился, сыграв всего 11 матчей.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поэтому и неудивительно, что у Гусева сейчас нет предложений и тренируется он вместе с некоторыми бывшими и нынешними игроками «Дэвилз». Мастерство Никиты не подвергается сомнению, но ему уже 32, и у него уже есть не самый удачный опыт в НХЛ — кто рискнет дать такому хоккеисту даже минимальный контракт? Красивой была бы история с воссоединением с Никитой Кучеровым в «Тампе», но у «Лайтнинг» уже были права на Гусева, и они их спокойно обменяли.

Интересно, что Гусев готов и на двустороннее соглашение, и этот пункт уж совсем необъясним. Зачем играть в АХЛ за копейки, если на родине практически любой клуб готов предложить тебе один из самых высоких контрактов в лиге? При этом, по информации «СЭ», у Гусева есть договоренность с московским «Динамо» о том, что если он решит продолжить карьеру в КХЛ, то это будут бело-голубые.

Да, Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в прошлом сезоне, выбив великие 89 очков. Вот только в плей-офф Никита не показал чего-то выдающегося. И именно об этом стоит переживать в первую очередь.

Погоня за мечтой — это достойно. Но Гусеву уже есть о чем рассказать детям. И не хочется, чтобы Никита пропускал начало сезона, ожидая предложений из Америки. Его хоккей — в России, и чтобы в этом убедиться, не нужно таких жертв.