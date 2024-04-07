Кучерова не остановить. Он продолжает бить рекорды

Сегодня, 03:20
В проигранном матче против «Питтсбурга» (4:5) Никита Кучеров отдал три результативные передачи и обновил российский бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ. В 76 матчах нынешнего сезона форвард «Тампы» набрал 136 очков, забросив 43 шайбы и отдав 93 передачи. Результат 30-летнего форварда — второй в XXI веке. Больше смог набрать только Коннор Макдэвид, который в прошлом сезоне принял участие в 153 результативных атаках «Эдмонтона». Кучеров все еще может подвинуть канадца, правда для этого придется набирать более трех с половиной очков за матч.
Лидеры по набранным очкам за сезон в XXI веке:
|
Сезон
|
Игрок
|
Гражданство
|
Команда
|
Матчи
|
Очки
|
2022/23
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
82
|
153 (64+89)
|
2023/24
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
76
|
136 (43+93)
|
2023/24
|
Нэйтан Маккиннон
|
Канада
|
Колорадо
|
77
|
131 (48+83)
|
2022/23
|
Леон Драйзайтль
|
Германия
|
Эдмонтон
|
80
|
128 (52+76)
|
2018/19
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
82
|
128 (41+87)
|
2023/24
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
73
|
128 (31+97)
|
2005/06
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
Сан-Хосе/Бостон
|
81
|
125 (29+96)
|
2005/06
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
Рейнджерс
|
82
|
123 (54+69)
|
2021/22
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
80
|
123 (44+79)
|
2000/01
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
Питтсбург
|
81
|
121 (52+69)
|
2006/07
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
79
|
120 (36+84)
93 передачи Кучерова — повторение европейского рекорда НХЛ. 42 года назад так же часто ассистировал партнерам Петер Штястны, который на официальном сайте лиги числится представителем Словакии, хотя в те времена республика входила в состав ЧССР. Еще четыре европейца — чех Яромир Ягр и шведы Петер Форсберг, Хенрик Седин и Кент Нильссон — преодолевали отметку в 80 передач.
Лидеры по передачам за сезон среди европейских игроков:
|
Сезон
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клуб
|
Матчи
|
Передачи
|
2023/24
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
76
|
93
|
1981/82
|
Петер Штястны
|
Чехословакия
|
Квебек
|
80
|
93
|
1995/96
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
Питтсбург
|
82
|
87
|
2018/19
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
82
|
87
|
1995/96
|
Петер Форсберг
|
Швеция
|
Колорадо
|
82
|
86
|
1998/99
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
Питтсбург
|
81
|
83
|
2009/10
|
Хенрик Седин
|
Швеция
|
Ванкувер
|
82
|
83
|
2022/23
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
82
|
83
|
1980/81
|
Кент Нильссон
|
Швеция
|
Калгари
|
80
|
82
|
1985/86
|
Петер Штястны
|
Чехословакия
|
Квебек
|
76
|
81
Кучеров — всего лишь 13-й хоккеист, которому удалось сделать 90 голевых передач за одну регулярку. Больше одного раза юбилейную отметку преодолевали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр, Адам Оутс и Джо Торнтон. В нынешнем сезоне Кучеров и Макдэвид могут присоединиться к Гретцки, Лемье и Орру в списке хоккеистов с трехзначным количеством голевых пасов.
Все игроки, отдававшие 90 передач за сезон:
|
Игрок
|
Гражданство
|
Сезоны в НХЛ
|
Сезоны 90+
|
Лучший результат
|
Сезон
|
Передачи
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
20
|
13
|
1982/83
|
125
|
Марио Лемье
|
Канада
|
17
|
5
|
1988/89
|
114
|
Бобби Орр
|
Канада
|
12
|
2
|
1970/71
|
102
|
Адам Оутс
|
Канада
|
19
|
2
|
1992/93
|
97
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
24
|
2
|
2005/06
|
96
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
9
|
1
|
2023/24
|
97
|
Пэт Лафонтен
|
США
|
15
|
1
|
1992/93
|
95
|
Дуг Гилмор
|
Канада
|
20
|
1
|
1992/93
|
95
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
10
|
1
|
2023/24
|
93
|
Петер Штястны
|
Чехословакия
|
15
|
1
|
1981/82
|
93
|
Рон Фрэнсис
|
Канада
|
23
|
1
|
1995/96
|
92
|
Пол Коффи
|
Канада
|
21
|
1
|
1985/86
|
90
|
Стив Айзерман
|
Канада
|
22
|
1
|
1988/89
|
90
Никита сделал 42-й ассистентский рекорд в карьере и сравнялся по этому показателю с Бобби Смитом. Чаще по три передачи за матч делал 31 хоккеист Из действующих игроков лучший результат Имеют Сидни Кросби (8-е место, 63 матча) и Коннор Макдэвид (22-е место, 47), а также не объявлявший о завершении карьеры Никлас Бэкстрем (29-е место, 44). Сотню преодолели только Уэйн Гретцки (224) и Марио Лемье (108), тройку замыкает Пол Коффи (82).
Лидеры по трехочковым матчам за сезон в XXI веке:
|
Сезон
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клуб
|
Матчи
|
Матчи 3+
|
2023/24
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
76
|
22
|
2022/23
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
82
|
22
|
2000/01
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
Питтсбург
|
82
|
19
|
2020/21
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
56
|
18
|
2005/06
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
Бостон/Сан-Хосе
|
82
|
18
|
2005/06
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
Рейнджерс
|
82
|
18
|
2006/07
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
Сан-Хосе
|
82
|
18
|
2018/19
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
82
|
18
|
2023/24
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
73
|
17
|
2022/23
|
Леон Драйзайтль
|
Германия
|
Эдмонтон
|
80
|
17
|
2023/24
|
Нэйтан Маккиннон
|
Канада
|
Колорадо
|
77
|
16
|
2009/10
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
81
|
16
Кучеров, недавно вошедший в топ-150 лучших бомбардиров в истории НХЛ, продолжает подниматься в рейтинге. Во время матча в Питтсбурге Никита обошел Алекса Тэнгэуэя и Айвана Курнуайе и сравнялся с Эриком Линдросом, который, правда, забил на 53 гола больше. Из россиян выше форварда «Тампы» располагаются Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Павел Дацюк и Илья Ковальчук. А вот соперник Кучерова по последнему матчу Сидни Кросби сделал очередной шаг к десятке лучших. Отставание капитана «пингвинов» от Фила Эспозито составляет теперь только три балла.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ:
|
Игрок
|
Гражданство
|
И
|
О (Г+П)
|
1. Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
2857 (894+1963)
|
2. Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
1921 (766+1155)
|
3. Марк Мессье
|
Канада
|
1756
|
1887 (694+1193)
|
4. Горди Хоу
|
Канада
|
1767
|
1850 (801+1049)
|
5. Рон Фрэнсис
|
Канада
|
1731
|
1798 (549+1249)
|
6. Марсель Дионн
|
Канада
|
1348
|
1771 (731+1040)
|
7. Стив Айзерман
|
Канада
|
1514
|
1755 (692+1063)
|
8. Марио Лемье
|
Канада
|
915
|
1723 (690+1033)
|
9. Джо Сакик
|
Канада
|
1378
|
1641 (625+1016)
|
10. Фил Эспозито
|
Канада
|
1282
|
1590 (717+873)
|
11. Сидни Кросби
|
Канада
|
1267
|
1587 (590+997)
|
12. Рэй Бурк
|
Канада
|
1612
|
1579 (410+1169)
|
13. Александр Овечкин
|
Россия
|
1420
|
1547 (851+696)
|
14. Джо Торнтон
|
Канада
|
1714
|
1539 (430+1109)
|
37. Евгений Малкин
|
Россия
|
1140
|
1291 (496+795)
|
39. Патрик Кейн
|
США
|
1224
|
1279 (469+810)
|
50. Анже Копитар
|
Словения
|
1368
|
1207 (419+788)
|
55. Сергей Федоров
|
Россия
|
1248
|
1179 (483+696)
|
87. Александр Могильный
|
Россия
|
990
|
1032 (473+559)
|
88. Алексей Ковалев
|
Россия
|
1316
|
1029 (430+599)
|
120. Павел Дацюк
|
Россия
|
953
|
918 (314+604)
|
139. Илья Ковальчук
|
Россия
|
926
|
876 (443+433)
|
145. Никита Кучеров
|
Россия
|
720
|
865 (319+546)