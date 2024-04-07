Кучерова не остановить. Он продолжает бить рекорды

У Никиты уже 136 (43+93) очков.

В проигранном матче против «Питтсбурга» (4:5) Никита Кучеров отдал три результативные передачи и обновил российский бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ. В 76 матчах нынешнего сезона форвард «Тампы» набрал 136 очков, забросив 43 шайбы и отдав 93 передачи. Результат 30-летнего форварда — второй в XXI веке. Больше смог набрать только Коннор Макдэвид, который в прошлом сезоне принял участие в 153 результативных атаках «Эдмонтона». Кучеров все еще может подвинуть канадца, правда для этого придется набирать более трех с половиной очков за матч.

Лидеры по набранным очкам за сезон в XXI веке:

Сезон Игрок Гражданство Команда Матчи Очки 2022/23 Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 82 153 (64+89) 2023/24 Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 76 136 (43+93) 2023/24 Нэйтан Маккиннон Канада Колорадо 77 131 (48+83) 2022/23 Леон Драйзайтль Германия Эдмонтон 80 128 (52+76) 2018/19 Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 82 128 (41+87) 2023/24 Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 73 128 (31+97) 2005/06 Джо Торнтон Канада Сан-Хосе/Бостон 81 125 (29+96) 2005/06 Яромир Ягр Чехия Рейнджерс 82 123 (54+69) 2021/22 Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 80 123 (44+79) 2000/01 Яромир Ягр Чехия Питтсбург 81 121 (52+69) 2006/07 Сидни Кросби Канада Питтсбург 79 120 (36+84)

93 передачи Кучерова — повторение европейского рекорда НХЛ. 42 года назад так же часто ассистировал партнерам Петер Штястны, который на официальном сайте лиги числится представителем Словакии, хотя в те времена республика входила в состав ЧССР. Еще четыре европейца — чех Яромир Ягр и шведы Петер Форсберг, Хенрик Седин и Кент Нильссон — преодолевали отметку в 80 передач.

Лидеры по передачам за сезон среди европейских игроков:

Сезон Игрок Гражданство Клуб Матчи Передачи 2023/24 Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 76 93 1981/82 Петер Штястны Чехословакия Квебек 80 93 1995/96 Яромир Ягр Чехия Питтсбург 82 87 2018/19 Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 82 87 1995/96 Петер Форсберг Швеция Колорадо 82 86 1998/99 Яромир Ягр Чехия Питтсбург 81 83 2009/10 Хенрик Седин Швеция Ванкувер 82 83 2022/23 Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 82 83 1980/81 Кент Нильссон Швеция Калгари 80 82 1985/86 Петер Штястны Чехословакия Квебек 76 81

Кучеров — всего лишь 13-й хоккеист, которому удалось сделать 90 голевых передач за одну регулярку. Больше одного раза юбилейную отметку преодолевали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр, Адам Оутс и Джо Торнтон. В нынешнем сезоне Кучеров и Макдэвид могут присоединиться к Гретцки, Лемье и Орру в списке хоккеистов с трехзначным количеством голевых пасов.

Все игроки, отдававшие 90 передач за сезон:

Игрок Гражданство Сезоны в НХЛ Сезоны 90+ Лучший результат Сезон Передачи Уэйн Гретцки Канада 20 13 1982/83 125 Марио Лемье Канада 17 5 1988/89 114 Бобби Орр Канада 12 2 1970/71 102 Адам Оутс Канада 19 2 1992/93 97 Джо Торнтон Канада 24 2 2005/06 96 Коннор Макдэвид Канада 9 1 2023/24 97 Пэт Лафонтен США 15 1 1992/93 95 Дуг Гилмор Канада 20 1 1992/93 95 Никита Кучеров Россия 10 1 2023/24 93 Петер Штястны Чехословакия 15 1 1981/82 93 Рон Фрэнсис Канада 23 1 1995/96 92 Пол Коффи Канада 21 1 1985/86 90 Стив Айзерман Канада 22 1 1988/89 90

Никита сделал 42-й ассистентский рекорд в карьере и сравнялся по этому показателю с Бобби Смитом. Чаще по три передачи за матч делал 31 хоккеист Из действующих игроков лучший результат Имеют Сидни Кросби (8-е место, 63 матча) и Коннор Макдэвид (22-е место, 47), а также не объявлявший о завершении карьеры Никлас Бэкстрем (29-е место, 44). Сотню преодолели только Уэйн Гретцки (224) и Марио Лемье (108), тройку замыкает Пол Коффи (82).