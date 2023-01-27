Кучеров выдал суперматч! Поучаствовал в трех голах, а его команда обыграла лидера

«Тампа» переиграла «Бостон».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Хагель — 19 (бол., Кучеров, Пойнт), 10:42 — 1:0. Маршан — 16 (Клифтон, Линдхольм), 36:58 — 1:1. Кучеров — 20 (Стэмкос), 40:58 — 2:1. Заха — 9 (Крейчи, Пастрняк), 42:24 — 2:2. Хедман — 3 (Пойнт, Кучеров), 53:19 — 3:2.

Вратари: Василевский — Ульмарк.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 35 (7+13+15) — 39 (13+14+12).

Наши: Кучеров (21.05/2/0), Наместников (10.06/0/0), Сергачев (23.35/1/0) — -.

27 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Бостон» в нынешнем сезоне продолжает удивлять. «Мишки» быстрее всех в истории НХЛ набрали 80 очков и по-прежнему могут заставить понервничать абсолютно любого соперника. Однако напугать чем-либо «Тампу» крайне трудно, к тому же дома «Лайтнинг» не проигрывают уже 11 матчей подряд. Сегодня, несмотря все на трудности, «молнии» продлили эту серию и сумели обыграть мощный «Бостон».

Одним из главных героев встречи стал Никита Кучеров, который не только поучаствовал во всех трех голах своей команды, но и первым в сезоне отдал 50 передач. На пятки по этому показателю ему наступают Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (по 49), но пока с 51 пасом Никита — лучший ассистент в лиге. Эта отметка покорилась Кучерову в четвертый раз за карьеру, и он вполне может побить русский рекорд по передачам за сезон, который сам установил три года назад (87).

Вообще в игре с «Бостоном» Кучеров отметился голом, но его мощный результативный бросок по воротам Линуса Ульмарка в итоге записали на Брэйдена Поинта. Судя по всему, шайба зацепила канадского форварда, хотя рассмотреть это на видео крайне непросто. В любом случае, Никита в полном порядке и стал третьей звездой матча, уступив Андрею Василевскому и Виктору Хедману.

Василевскому пришлось сегодня изрядно попотеть, чтобы остановить агрессивную атаку «Бостона». Андрей отразил 37 бросков из 39 и сделал это в своей юбилейной 400-й игре в регулярных чемпионатах НХЛ. Команда не могла подвести своего партнера и за семь минут до окончания третьего периода Хедман забросил решающую шайбу. Для «Бостона» это лишь второе поражение в последних 12 матчах.

Жара в Миннесоте

«Миннесота» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кэйтс — 7 (Ристолайнен), 5:14 — 0:1. Болди — 15 (Фолиньо, Сперджен), 23:39 — 1:1. Болди — 16 (бол., Капризов, Зуккарелло), 44:48 — 2:1. Деанджело — 8 (Хэйс, Проворов), 58:32 — 2:2. Зуккарелло — 19 (Эддисон, Болди), 62:08 — 3:2.

Вратари: Флери — Харт.

Штраф: 28 — 28.

Броски: 23 (7+9+5+2) — 30 (10+11+8+1).

Наши: Капризов (22.19/3/+1) — Проворов (25.12/0/0).

27 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19177 зрителей.

Команда Кирилла Капризова прервала свою неудачную серию из трех проигрышей и обыграла дома «Филадельфию». Хозяевам пришлось изрядно помучиться с «летчиками», которые были не готовы уступать даже сантиметр льда. Соперники не щадили друг друга и на двоих заработали 56 минут штрафа. Уже в первом периоде болельщики увидели три мощные драки, которые зарядили игроков до предела.

«Миннесота» была близка к тому, чтобы победить в основное время, но парни Джона Тортореллы не привыкли сдаваться. «Филадельфия» сняла вратаря и за полторы минуты до финальной сирены сумела сравнять счет. В голе Тони Деанжело поучаствовал Иван Проворов, который записал на свой счет 16 передачу в текущем сезоне. Однако в овертайме «дикари» все-таки вырвали долгожданную победу, а решающий бросок нанес Матс Цуккарелло, сотворивший гол-красавец.

Кирилл Капризов был сегодня не так заметен, но все равно не ушел со льда без набранного балла. Форвард помог отличиться в большинстве Мэтту Болди и теперь у россиянина 58 (27+31) очков в 47 матчах сезона. Дальше его команда примет у себя дома крепкий «Баффало».