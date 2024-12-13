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Сегодня, 19:00

Кучеров уже дважды сделал то, что не смогли Овечкин и Малкин! Главные цифры после суперматча русского бомбардира

Никита Кучеров набрал 6 очков за матч во второй раз в карьере в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
Форвард «Тампы» Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Так много из россиян за одну игру набирали только Макаров и Капризов.

В гостевом матче против «Калгари» (8:3) Никита Кучеров отличился сам и сделал пять результативных передач на партнеров. Российский нападающий «Тампы» уже во второй раз в карьере смог набрать шесть очков — чуть больше года назад от него сильно пострадала «Каролина».

Кроме Никиты отметку в пять баллов из наших игроков преодолевали только двое. В 1990 году Сергей Макаров принял участие в семи голевых атаках, а десять месяцев назад Кирилл Капризов отметился двумя хет-триками — снайперским и ассистентским.

Россияне в НХЛ с 6+ очками за матч

За 11 лет в НХЛ Кучеров семь раз набирал более четырех очков за игру (пять раз по пять, дважды — шесть).

По общему количеству сверхрезультативных матчей лидер «Молний» сравнялся с Александром Могильным и уступает теперь только Евгению Малкину, на счету которого восемь пятиочковых встреч.

Кстати, на четвертое место не так давно поднялся еще один действующий игрок — Артемий Панарин.

Россияне в НХЛ с 5+очками за матч

В истории «Тампы-Бэй» есть всего четыре матча, в которых ее игрок набирал шесть очков. Первый состоялся в 1992 году и стал триумфом Дуга Кроссмана, три следующих пришлись на последние 13 месяцев. В ноябре прошлого года и декабре нынешнего отличался Кучеров, а в марте 2024-го еще и Брэйден Пойнт.

Никита — один из трех хоккеистов, дважды набравших по шесть очков за последние пять сезонов. Но если два его достижения разделяет год, то конкуренты стреляли кучнее. Мика Зибанежад провел невероятные восемь дней в марте 2021-го, а Тэйдж Томпсон ударно завершил 2022-й. Любопытно, что у суперзвезд «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля всего по одной суперрезультативной игре, а Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк свои шестерки выбили во встрече с «Ванкувером».

Никита Кучеров набрал шесть очков в&nbsp;матче &laquo;Калгари&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа-Бэй&raquo; (3:8) 12&nbsp;декабря в&nbsp;Калгари. «Это делает его особенным». Кучеров повторил личный рекорд в НХЛ

Одна удачная игра позволила Кучерову до минимума сократить семиочковое отставание от Павла Дацюка в списке лучших российских бомбардиров. Сейчас на счету нападающего «Тампы» 917 баллов и уже следующее результативное действие позволит ему подняться на шестое место в истории. Не кажутся далекими и результаты Александра Могильного с Алексеем Ковалевым (нужно набрать чуть больше сотни очков), а вот атака на позиции Сергея Федорова — дело отдаленного будущего.

Россияне в НХЛ с 800+ очками

Если составить таблицу лучших бомбардиров НХЛ с 25 ноября 2013 года, когда Кучеров дебютировал в лиге, то Никита расположится на четвертой строчке с небольшим отставанием от Сидни Кросби и Нэйтана Маккиннона и пропастью по отношению к Коннору Макдэвиду. Притом что карьера канадца началась значительно позже.

В топ-10, кстати, входят еще два российских игрока: Александр Овечкин — восьмой, Артемий Панарин — седьмой.

Лучшие бомбардиры НХЛ с дебюта Кучерова в лиге
3
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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