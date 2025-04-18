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18 апреля, 21:30

«Он должен быть MVP». Кучеров снова забрал «Арт Росс», но получит ли «Харт»?

Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
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Российский форвард «Тампы» выиграл гонку бомбардиров.

121 очко Кучерова

Никита Кучеров стал самым результативным хоккеистом регулярного чемпионата НХЛ во второй раз подряд и в третий в карьере. Нападающий «Лайтнинг» десятым в истории лиги собрал не менее трех призов «Арт Росс Трофи», четырнадцатым провел не менее трех сезонов со 120+ очками. 31-летний правый крайний форвард в этой регулярке набрал 121 очко — 37 голов и 84 передачи в 78 играх.

Кучеров и Нэйтан Маккиннон вторую весну подряд разыграли «Арт Росс» на финише, Никита забрал приз досрочно после пропуска лидером «Колорадо» заключительных матчей перед плей-офф. Канадский центрфорвард удерживал отрыв от россиянина после его мини-пауз из-за повреждений и болезни, но на последней неделе запаса не хватило — 116 очков, 32 гола и 84 передачи в 79 играх.

Повреждения на финише и по ходу регулярного чемпионата помешали подобраться ближе к вершине двум лидерам «Эдмонтона» — лучшему снайперу сезона Леону Драйзайтлю (106 очков, 52+54 в 71 матче) и главной звезде лиги Коннору Макдэвиду (100, 26+74 в 67). Сотню баллов за результативность также выбили Давид Пастрняк из «Бостона» (106 очков, 43+63 в 82 играх) и Митч Марнер из «Торонто» (102, 27+75 в 81).

Форвард &laquo;Тампы-Бэй&raquo; Никита Кучеров.«Это многое значит». Кучеров в пятый раз выбил 100 очков за сезон в НХЛ

Кучеров ранее выиграл два «Арт Росс Трофи» с обновлением сезонного рекорда результативности россиян в НХЛ — 128 (41+87) очков в 82 матчах в 2018/19 и 144 (44+100) в 81 в 2023/24. До него подобное достижение принадлежало Александру Могильному — 127 (76+51) очков в 77 играх.

В первом случае форвард «Тампы» также получил оба приза самому ценному и наиболее выдающемуся хоккеисту лиги — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Год назад против него были не только яркие Маккиннон, Макдэвид и Остон Мэттьюс, превзошедший снайперский рекорд этого века от Александра Овечкина — 69 голов в регулярке против 65. При выборе журналистов и представителей ассоциации игроков шансы Никиты понижало в том числе его отношение к медиа.

Теперь Кучеров снова входит в число претендентов на «Харт» и «Тед Линсдей». Решай только хоккеисты на условиях анонимности, у Никиты было бы больше шансов. Россиянин сохраняет хорошие позиции в ежегодной анкете от профсоюза: убедительно опережает Макдэвида и остальных в выборе лучшего плеймейкера, не так много отстает от Сидни Кросби в пункте о самом умном игроке и вместе с остальными много уступает тому же Макдэвиду и заодно Маккиннону при определении лучшего форварда.

Фото Getty Images

«Куч показал много эмоций»

Кучеров обошел Маккиннона после дубля и передачи в матче с «Баффало» (7:4) за две игры до окончания регулярного чемпионата. Главный тренер «Тампы» Джон Купер обратил внимание на эмоции своего лучшего хоккеиста после важных для него результативных действий.

«Это 80-я игра [сезона] и Куч... Он показал много эмоций, когда забил, и я думаю, парни тоже знают, что для него поставлено на карту. Когда добираетесь до этого времени года, все зависит от команды, но есть некоторые личные достижения, которые не отпускают. Здорово видеть, что ребята вроде как подпитываются этими эмоциями», — сказал Купер.

Кучеров закрепил отрыв от Маккиннона после гола и паса в матче «Тампы» с «Флоридой» (5:1), а соперники оформили встречу в первом раунде плей-офф. Команды штата Флорида играли в финале Кубка Стэнли пять лет подряд: «Лайтнинг» стали чемпионами 2020 и 2021 годов и уступили «Колорадо» в 2022-м, «Пантерз» уступили «Вегасу» в 2023-м и стали чемпионами-2024. Пересечения соседей становятся все жарче, после победы в очередной игре Купер был готов наградить индивидуальными призами своих российских звезд — Кучерова и Андрея Василевского, а также других лидеров.

«У нас два очка и доказательство, почему Куч должен быть MVP. Вася имеет очень хороший шанс выиграть «Везину». [Виктор] Хедман подтянулся к «Норрису». Многие хорошие игроки делают хорошие вещи. Вот что я увидел», — сказал Купер.

Никита Кучеров после матча &laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Детройт&raquo; (5:1) в&nbsp;Тампе 19&nbsp;января.«Круто». Кучеров: 600 передач в НХЛ и одно слово о достижении

Кучеров вместе с «Тампой» закрыл регулярный чемпионат матчем с «Рейнджерс» (0:4). Игорь Шестеркин засушил атаку «Лайтнинг», а ее лидеру заодно досталось от своего же одноклубника — Никита получил удар по лицу при столкновении с Джей Джеем Мозером, смог продолжить игру и при этом провел на льду минимальное в сезоне время — меньше 14 минут.

Кучеров завершил регулярку очень близко от отметки в 1000 очков за карьеру в НХЛ — 994 (357+637) в 803 матчах.

Фото Getty Images

«Вот что делает его лучшим в мире»

Лучший бомбардир сезона сохраняет прежние непростые отношения с прессой. Кучерову проще обсудить рекорд соотечественника Александра Овечкина, чем свои собственные достижения. На протяжении всего сезона за него это привычно делают Купер, другие тренеры и одноклубники.

«Он просто остается последовательным всю свою жизнь, работает очень усердно. Он почти не отдыхает в межсезонье. Прошлым летом он начал кататься, наверное, через неделю после сезона. Так что именно эта преданность к упорному труду, честное отношение к работе делают его лучшим в мире», — сказал вратарь Андрей Василевский.

«Вы смотрите издалека, но когда видите вблизи, насколько он мастеровит и какие розыгрыши проводит, то каждый день считаете себя благословленным», — сказал форвард Джейк Гюнцель, который провел первый сезон в «Тампе» и часто выходил на другом фланге тройки с россиянином.

«То, что отличает его не только от играющих сейчас в этой лиге, но и от всех в ее истории, — это то, насколько он хорош в качестве распасовщика. Одно дело — оставаться в своих позициях и делать передачи. Другое — разбивать целые команды и просчитывать не только парня перед тобой, но и все остальное. И он способен так читать игру и понимает, как вскрывать обороняющегося в меньшинстве соперника», — сказал ассистент главного тренера Джефф Халперн, который был капитаном «Вашингтона» в первом сезоне Овечкина и отвечает в «Тампе» за большинство.

Никита Кучеров набрал шесть очков в&nbsp;матче &laquo;Калгари&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа-Бэй&raquo; (3:8) 12&nbsp;декабря в&nbsp;Калгари.«Это делает его особенным». Кучеров повторил личный рекорд в НХЛ

«Это невероятно. Наши ребята знают, насколько хорош Куч, сколько тяжелого труда и времени он вкладывает в свое ремесло и что делает его столь хорошим. Он довольно особенный парень, с которым просто находиться в раздевалке, тренироваться и стараться учиться у него каким-то штукам. Год за годом он был нашим лучшим игроком и лучшим во всей лиге», — сказал форвард Энтони Сирелли.

Если пресс-служба НХЛ или «Тампа» опубликовали бы цитату самого Кучерова, она почти наверняка вышла бы очень короткой. В стиле «Это круто» с дополнением при уточнении, что четко выполненный игровой план приносит результат.

27
Андрей Василевский (хоккей)
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
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