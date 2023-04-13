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Сегодня, 11:45

Первый хет-трик русского защитника за 23 года! Задоров совершил невероятное и сравнил себя с Буре

Отдел хоккея «СЭ»
Защитник «Калгари» Никита Задоров.
Фото USA Today Sports
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Правда, «Калгари» все равно не попадает в плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Грегор — 9 (Шимек), 10:26 — 0:1. Задоров — 12 (Манджапане, Баклунд), 33:36 — 1:1. Задоров — 13 (Уигар, Кадри), 44:01 — 2:1. Задоров — 14 (п.в.), 59:00 — 3:1.
Вратари: Вольф — Кяхкенен (57:26 — 59:00).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 49 (14+12+23) — 24 (9+4+11).
Наши: Задоров (20.37/5/+3) — Кныжов (14.47/0/+1), Свечников (12.27/0/-1).
Калгари. Scotiabank Saddledome.

Матч между «Калгари» и «Сан-Хосе» не представлял никакого турнирного значения. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф, что особенно трагично для «Калгари», который в прошлом сезоне дошел до второго раунда Кубка Стэнли. Кажется, главную роль сыграл обмен Мэттью Ткачака во «Флориду»: пришедший ему на смену Джонатан Юбердо набрал всего 55 очков за сезон, в то время как Ткачак второй год подряд преодолел сотню.

Для Никиты Задорова сезон сложился не так уж и плохо. Российский защитник стал пятым в команде по игровому времени (18 минут и 40 секунд в среднем за матч) и завершил сезон с положительным показателем полезности (+7) шестой год подряд. Но самое удивительное, что Задоров впервые в карьере преодолел отметку в 10 голов за регулярный чемпионат. И помог ему в этом именно матч с «Сан-Хосе».

В концовке второго периода Задоров подключился в атаку и в касание замкнул передачу Манджапане.

На старте третьей двадцатиминутки финский вратарь «Сан-Хосе» Кахконен не увидел броска Задорова от синей линии — есть дубль и заветный 10-й гол в сезоне.

На счастье Никиты, «Шаркс» заменили вратаря на шестого полевого игрока, а Задоров в этот момент был на льду. Перехват — и хет-трик!

Задоров стал третьим российским защитником, сделавшим хет-трик в НХЛ. Ранее это удалось Владимиру Малахову (1 февраля 1998 года) и Сергею Гончару (4 января 2000 года). То есть это достижение не покорялось игрокам обороны из России целых 23 года!

На радостях Задоров даже сравнил себя с Павлом Буре: «Мне могли бы дать прозвище Павел Буре сегодня. Забивал за счет удачи, везения и закрыв глаза. На профессиональном уровне такого еще не было, так что сохраню эти шайбы на память. Конечно, очень расстраивает тот факт, что мы не попали в плей-офф, это полный отстой. Мы совсем не так хотели завершать регулярный чемпионат. Но хорошо, что удалось выиграть перед своими болельщиками, потому что сегодня был аншлаг».

13&nbsp;апреля. &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Илья Сорокин и&nbsp;Семен Варламов. Сорокин вытащил «Айлендерс» в плей-офф: Малкин едет в отпуск!

Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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