Обмен из аутсайдера в аутсайдер. Что ждет Никиту Зайцева в «Чикаго»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Защитник Никита Зайцев обменян в «Чикаго», взамен «Оттава» не получила ничего. Какие-то виртуальные пики на драфтах, но это нельзя считать полноценной компенсацией. Главное, что стороны давно хотели расстаться и наконец добились развода. Все довольны, но в большем выигрыше остался хоккеист.

Если вы помните, то в свое время Никита переезжал из «Торонто» в «Оттаву» с большой радостью. Канадский клуб из столицы возглавил Ди Джей Смит, отвечавший у «листьев» за оборону, у Никиты с ним были очень хорошие отношения, а оставаться в прежней команде не было никакой возможности. Там много причин. И семейные вопросы, и усталость из-за того, что его превратили в разрушителя, да и давление прессы было жесточайшим.

Четыре года Никита проиграл в «Оттаве» и первые два были отличными. Да, «Сенаторы» не попадали в плей-офф, но уж точно не по вине Зайцева. Он был на ведущих ролях, проводил на площадке свыше 20 минут, и хотя статистика заметно не улучшилась, стороны были довольны друг другом.

Все изменилось в предпоследний сезон. Сам Никита пока не готов откровенно рассказывать об этом периоде, но, вроде бы, он крепко поругался с тренером. И причины до конца неизвестны. То ли были какие-то игровые вопросы, то ли Зайцев опять заговорил о своей роли в команде, ведь он опять превращался в игрока, который лишь разрушает, без шансов поиграть в атаке. Не исключено, что мог и откровенно высказаться о проблемах в клубе.

Никита Зайцев. Фото USA Today Sports

Начались проблемы с прессой, при этом совсем серьезные. Один журналист постоянно ругал Зайцева, называл его худшим игроком к команде, подсчитывал ошибки, а Никита хоть и говорил, что не следит за публикациями, на самом деле принимал все близко к сердцу.

Закончилось тем, что его отец ответил в сети репортеру, да так жестко, что начался скандал. В нынешнем сезоне вообще все было плохо. Зайцева не ставили в состав, он попал на драфт отказов и даже сыграл в АХЛ, чего с ним никогда не было на протяжении карьеры. О том, что именно главный тренер звал его в команду, уже никто не вспоминал.

Со стороны и непонятно, в чем суть претензий. На льду к Зайцеву не было никаких вопросов. Да, иногда он «привозил», но это характерно для всех защитников лиги, ведь против тебя играют лучшие нападающие планеты. При этом Никита по-прежнему не жалел себя, получал серьезные травмы, но при этом старался выходить на лед, гораздо раньше, чем прогнозировали доктора. Изредка мне попадали фотографии травмированных конечностей Зайцева. Выглядело страшно. Однако, через несколько дней я с удивлением видел защитника на льду.

Он даже конфликт перенес спокойно. Зайцев же имел право высказать свое недовольство, вынести проблему на публику, но он держался и отказывался от любых комментариев. Может быть, сейчас все расскажет.

Никита Зайцев (справа). Фото USA Today Sports

Обмен в «Чикаго» — это отличное решение. Впереди концовка сезона, затем еще год контракта, хотя это проблема для любого хоккеиста его уровня. Клуб может выкупить соглашение, снова обменять, но может и дать новый договор на приличный срок. Но главное, что Зайцев переехал в США.

Да, он последние два года мечтал об этом. Жизнь и игра в Канаде — это очень серьезное давление. Не все с ними справляются, не каждый может выдержать то, что любой шаг обсуждается, анализируется, а потом делаются выводы. Это касается любой канадской команды. Наверняка, в стоп-листе Никиты были исключительно клубы из той стране, в которой он прожил шесть лет, начинать все сначала даже не хотелось ни при каких обстоятельствах.

Так что теперь у Зайцева новый этап в карьере. Воспользуется ли он им, чтобы показать свой уровень? После четырех лет в клубах, где его считали разрушителем, будет непросто. Но он точно постарается.