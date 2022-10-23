Двое ярких русских игроков проваливают старт сезона в НХЛ. Что теперь их ждет?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Ак Барс» так и не вышел из кризиса, в который попал с Олегом Знарком. Победа над «Металлургом» в овертайме никак не помогла казанцам. В матче с «Салаватом Юлаевым» мы увидели прежнюю команду. Ту, которая слабо начинает, пропускает первой, а потом судорожно старается исправить ситуацию. Когда у тебя хоккеисты такого уровня, на которых угрохали почти 900 миллионов рублей, то нельзя действовать так. Помните СКА времен Вячеслава Быкова или «Металлург» последних лет? Сильные и мощные команды, пропуская даже три шайбы в свои ворота, шли вперед. Чаще всего отыгрывались, но даже если не хватало времени, то все понимали, что соперник отскочил. Это ждут от «Ак Барса». Не может команда, собранная из таких хоккеистов, теряться после первой проблемы.

Но пока положение даже усугубляется. Главный тренер казанского клуба все воспитывает хоккеистов, устраивая им тяжелые тренировки. То ли он не понимает, что прошло время, когда можно так исправить ситуацию (никаких пауз в чемпионате до декабря не будет), то ли просто не умеет работать в новых условиях. Скорее второе.

А команда Виктора Козлова, наоборот, порадовала своим хладнокровием. Плюс каждый хоккеист знал, что делать. Соперник внимательно следит за первыми двумя звеньями? Ничего страшного, тогда забьет Степан Санников. Начали слишком много внимания уделять нижним звеньям — получите гол и передачу от Александра Хмелевского. Козлов после назначения не развалил оборону, а в атаке добавил прилежности. Плюс еще раз подтвердилось мнение о том, что у башкирского клуба лучшая пара вратарей в КХЛ. Сколько раз спас Илья Ежов? Достаточно для того, чтобы команда победила. Скоро команды встретятся вновь, но кажется, что Олег Знарок к этой игре окончательно загонит своих ребят.

Александр Барабанов (справа). Фото USA Today Sports

Провал

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов прошлой весной подписал новый контракт с клубом, по которому будет получать 2,5 миллиона долларов в год. И пока это кажется плохой сделкой, так как у хоккеиста три «пустых» матча на старте сезона. Впрочем, сентябрь получился у российского форварда непростым. Во время предсезонной подготовки хоккеист получил травму, из-за чего пришлось пропускать поездку в Европу, где «Акулы» начинали сезон. В это время Александр уже начал восстанавливаться, но все равно пришлось отстать в подготовке от одноклубников. Может быть, потому сезон для Барабанова начался кошмарно. В трех матчах у нападающего не только нет набранных баллов, но и показатель полезности «минус 4», а самое главное, пропала острота в действиях.

Прошлой ночью он ни разу не угрожал воротам «Дэвилз», до этого сделал по одному броску двум командам из Нью-Йорка. При этом хоккеист по-прежнему выходит с Томашом Гертлем, и этим ребятам не нужно привыкать друг к другу. Правда, нельзя сказать, что и у его чешского друга дела идут хорошо.

Смешно, но сейчас одним из лучших бомбардиров является Евгений Свечников, подписанный в последнюю очередь за сущие копейки. И пусть по три балла еще у нескольких человек, заметно, что команда пока не вкатилась в сезон, да и в таблице «акулы» прочно сидят на последнем месте. Но Барабанову-то от этого не легче. Бросилось в глаза в ночной игре против «Нью-Джерси», что у Александра пропала уверенность в своих силах. Вся активность пропадает впустую, а впереди совсем ничего не получается. Вряд ли хоккеисту грозят какие-то меры типа обмена или драфта отказов. Но на будущем точно скажется то, что хоккеист стал играть плохо в первый год после подписанного контракта.

Кризис

В ночь на воскресенье «Ванкувер» снова проиграл, на этот раз на своем льду «Баффало», а у Андрея Кузьменко нет набранных баллов и «минус 1». Забросив шайбу в своем дебютном матче, у российского хоккеиста в следующих пяти встречах только одна голевая передача. И уже нет восторженных текстов от канадских СМИ о том, как повезло клубу, сумевшему взять «лучшего хоккеиста из КХЛ, не игравшего в Америке». Молчит агент, а Илья Михеев не вспоминает, что дал совет форварду подписывать контракт именно с этой командой.

Кузьменко выглядит если не плохо, то совсем не так, как было еще пару недель назад во время сборов и предсезонных матчей. Более того, Андрей сейчас напоминает игрока нашей лиги, которому, собственно, ничего и не нужно. Зарплата капает, смысла прыгать через голову нет. Кузьменко не выглядит человеком, которому все равно. Он старается, но в первый год в новом клубе, да еще в такой лиге — этого мало. Хоккеист не идет на обострение, ничем не выделяется. Типа проигрываем, но что же могу сделать я один? Да, Андрей бросает по воротам. Пять раз он потревожил вратаря «Филадельфии», трижды этой ночью Крейга Андерсона. Но назвать моменты голевыми не получается. Кузьменко бросает только потому, что не видит иного продолжения атаки, а серьезной угрозы его попытки не представляют. Уже в первой встрече Андрей понял, что его знаменитые «улитки» не помогают ему за океаном. Защитники с удивлением смотрят за этими финтами, а потом проводят силовой прием или забирают шайбу иным способом. Игра Кузьменко упростилась, но ничего другого он предложить не может. Так его и в АХЛ могут отправить, чтобы он «адаптировался».