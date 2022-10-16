Рано списывать Овечкина: дело не в возрасте — он отлично готов к сезону. Голов нет по другой причине

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Защитник Григорий Дронов вернулся в «Металлург», подписал с клубом контракт, и теперь даже неинтересно, что он будет говорить о своем периоде в Северной Америке. И так все понятно. Попытался, не получилось, заключил лишь двустороннее соглашение с довольно плохими цифрами и не захотел терпеть. С житейской точки зрения его понять можно. В АХЛ зарплата Григория была бы 70 тысяч долларов в год, и это без налогов. То есть на руки примерно 4,5 тысячи долларов в месяц, но из этой суммы надо вычесть за аренду жилья и автомобиля. Когда тебе 18-19 лет и вся жизнь впереди, можно потерпеть, но Дронов уже не юниор. В России он будет получать 3,5 миллиона рублей в месяц, а когда идет сезон, то и тратить особо ни на что не надо.

Но со спортивной точки зрения то, что сделал хоккеист, — нелепо. Напомню, что изначально защитник ехал в «Аризону», затем довольно быстро (и по неизвестным причинам) поменял планы и оказался в «Каролине», где изначально было меньше шансов пробиться в состав. Он не выглядел в тренировочном лагере так, чтобы менеджеры вздрогнули и начали обсуждать обмен кого-то на контракте. Григорий должен был и сам осознавать, что он довольно ограниченный хоккеист. Со своими плюсами и объективными минусами. Будь Дронов безусловным талантом, как, например, Александр Никишин, за ним гонялись бы в Северной Америке. Там все российские хоккеисты, особенно незадрафтованные, записаны и постоянно изучаются. По итогам сборов Григорий получил небольшой двусторонний контракт. Терпи, работай, пробивайся — иначе никак. Вместо этого — разрыв соглашения.

Но для «Металлурга» это хорошая новость. Правда, придется расторгать соглашение с Ильей Хохловым. И пусть у него двухгодичный контракт, половину зарплаты нужно отдать только за этот сезон. Стоит Хохлову подписать с кем-нибудь новое соглашение, как он лишится 45 миллионов, положенных ему за сезон-2023/24. Надо подумать, нужно ли продолжать карьеру.

Изменения

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин войдет в штаб Ильи Воробьева. И снова он вернется на место помощника тренера. Там, где и проработал большую часть карьеры, исключая отрезок с июля по октябрь нынешнего года. О чем это говорит?

Дмитрий понял, что свое будущее надо связывать именно с работой в команде. Помогать, давать советы, общаться с конкретными хоккеистами, проводить занятие — это его. Контролировать весь процесс — слишком сложно. Можно было сидеть дома, ждать предложений, но вряд ли бы он дождался чего-то в КХЛ, а к ВХЛ Рябыкин не готов. И вдруг — хороший вариант из Магнитогорска. Предлагают заниматься привычным делом в тени авторитетного тренера.

Но тут возникают другие вопросы. Рябыкин в «Авангарде» был не просто помощником, а символом. Совсем не случайно он стабильно оставался в клубе, даже когда там меняли тренеров. Человек был своим, мог вести себя с хоккеистами так, как вздумается, прекрасно понимая, что ему ничего за это не будет. Кто же знал, что когда-нибудь Рябыкина назначат главным и все повернется против него? В «Металлурге» Дмитрий не будет обладать таким авторитетом, там свои есть, которые значат для клуба гораздо больше, чем он. Видимо, Воробьев его берет, чтобы ближе узнать о принципах Хартли в тренировочном процессе в надежде, что новый человек принесет в работу команды что-то североамериканское. Особенно то, что касается игры в обороне. Ведь нет сомнений, что у Рябыкина никаких карьерных перспектив в клубе Челябинской области. Но сейчас об этом вообще не стоит думать. Не дома же сидеть.

Кризис

Всего второй раз в карьере Александр Овечкин не может поразить ворота соперника три матча подряд со старта турнира. Что это? Тот пресловутый возраст, что меняет игроков за лето? Слабая подготовка? Или просто набирает форму, ведь сезон длинный и не стоит рвать и метать с первого дня, когда впереди 82 матча и плей-офф?

Точно дело не в возрасте. Овечкин все три игры провел достаточно задорно. В первых двух бил соперников, словно он силовик из четвертого звена, которому нужно пробить себе контракт с клубом НХЛ. Только этой ночью в игре с «Монреалем» успокоился и провел лишь два силовых приема. При этом нападающий много играет, часто бросает по воротам, просто пока шайба не залетает. Да, соперники готовятся, мешают ему как следует принять передачу, но так было и раньше. Все всегда контролировали Овечкина, только это не помогало.

Не кажется, что нынешний ступор Александра похож на то, что происходит с Вадимом Шипачевым в «Ак Барсе», от которого ждут рекорда по голам. Форварда казанского клуба в иных встречах и не видно вовсе, потеряна какая-то внутренняя уверенность в своих действиях. Овечкин в каждой смене заметен тем или иным образом. Жаль только время идет. Нужно добираться до рекорда Уэйна Гретцки, все этого ждут. Причем даже в Северной Америке согласны, что пришло время покорить цифры и пусть новым героем будет Александр. Есть соблазн поругать его за неправильную подготовку этим летом, но он в нормальном весе, сил полно, а энергия никуда не пропала. Просто небольшая заминка. Слабые цифры в начале сезона бывали у него и раньше, но все заканчивалось совершенно по-другому.