Молодой российский вратарь подписал в НХЛ невыгодный контракт. Что заставило его это сделать?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Настроение

«Ак Барс» выиграл у «Барыса», но команда выглядела так, словно давала руководству знак — при отсутствии изменения в штабе ничего хорошего не будет. Часто говорят фразу «игроки сливают тренера». Обычно считается, что команда специально проигрывает, но это неправда. Потому что на стадии договора всегда возникнет деликатный вопрос: а кто же из основного состава будет пропускать, зарабатывать минус? Даже ради благого дела желающих нет. Лучше поступить так, как казанцы в среду. Ни желания, ни эмоций, словно итальянская забастовка, когда хоккеисты выходят на лед и делают ровно столько, сколько положено. Это еще повезло, что соперником был клуб из Казахстана, который вообще непонятно во что играет. Все было бы иначе, попадись наглая команда, да и пару дней назад мы все видели в Новосибирске.

На пресс-конференции Олег Знарок привычно хамил журналистам. Причем все были вежливы и задавали вопросы, как он любит, «по игре», но слышали в ответ: «про это слишком долго рассказывать», а комментарий по матчу у него свелся к фразе «нас с победой». Кстати, будет странно, если КХЛ не отреагирует на такое поведение тренера. Впрочем, возможно, и штрафовать будет некого. На мой взгляд, в Казани должны попрощаться со Знарком. Причин много: турнирная таблица, слабые результаты. Но самое главное — отсутствие прогресса в действиях, с каждым днем все хуже и хуже. Конечно, игрокам стоит напомнить, что они получают деньги, но и зарплата главного тренера немаленькая. Он пополнит свой счет на 55 миллионов рублей, а сейчас это на 55 миллионов больше, чем Знарок заслуживает. Кроме того, обстановка вокруг клуба уже настолько накалена, что дальше некуда.

Кто заменит тренера? Да теперь хоть кто. Допустим, Владимир Крикунов моментально уничтожит все группировки, уверен, что и команда станет играть иначе. Нынешним хоккеистам нужен тренер и справедливое отношение. Они не могли разучиться играть в хоккей.

Контракт

Вратарь Петр Кочетков подписал новое длительное соглашение с «Каролиной». Со следующего сезона вступает в силу новый четырехлетний контракт, а российский хоккеист будет получать два миллиона в каждый из сезонов. Буквально за пару дней до этого Петр сменил агента, уйдя к Дэну Мильштейну. Ситуация так себе, но причины, по которым Кочетков сменил представителя, легко объяснимы. Говорят, что Мильштейн серьезно демпингует на рынке агентов. Он берет гораздо меньше пяти процентов, взамен получая возможность работать с деньгами хоккеистов. Так выгодно и им, и ему. Лишь бы только бизнес в один прекрасный день не накрылся, но тут уж надо быть экономистом, чтобы понять, есть ли риск.

Кочетков получил очень невыгодный контракт. Странно, что он вообще согласился на такие условия. Да, Петр провел в НХЛ всего семь матчей, но это только потому, что в системе «Ураганов» были хорошие вратари. Но следующим летом ситуация поменяется. Заканчиваются соглашения у Антти Раанты и Фредерика Андерсена. Кочетков выходил на рынок в качестве ограниченно свободного агента и мог бы получить совершенно другие деньги. Непонятен и срок — четыре года. Еще можно было бы задуматься о двухлетнем контракте на нынешних условиях, а договор на четыре сезона — серьезный провал. Такое ощущение, что Кочетков не разобрался в ситуации и согласился на первые предложенные условия, к удивлению менеджеров «Каролины». Последние-то довольны. Прогрессирующий вратарь за копейки — это прекрасная сделка.

Владислав Третьяк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Интервью

Президент ФХР Владислав Третьяк наконец дал расширенный комментарий по своей идее о сокращении легионеров. И спорить с этим интервью бессмысленно. Хочется ведь, чтобы у оппонента были какие-то аргументы, которые разбиваешь, приводя свои доводы. В нормальных спорах рождается истина — общеизвестный факт. А что тут? Откровенное вранье о том, что в НХЛ есть некий «политический» лимит на иностранцев. Странные доводы про молодежь, которая сразу же получит больше возможностей. Там нет ни одной идеи, за которую действительно можно ухватиться. О том, что сокращение иностранцев прибьет клубы со средним бюджетом, он не думает. И вообще спорить с Третьяком должны на другом уровне. Это губернаторы Приморского края, Вологодской и Челябинской областей, Хабаровского края должны возмутиться и взять инициативу в свои руки. Почему они должны выделять деньги на команду, которая заведомо будет в худших условиях? Все талантливые проспекты сосредоточены в пяти командах, а остальным придется рассчитывать на средний класс и ветеранов. Неужели вся идея Третьяка сводится к тому, чтобы на троне царствовали ЦСКА и СКА?

Настаиваю на том, что Третьяк по каким-то причинам хочет уничтожить российский хоккей. Кажется, что у него есть сформулированное задание из НХЛ сделать заокеанский чемпионат монополистом на планете. И чтобы российский рынок болельщиков перешел к ним окончательно. Никто не захочет смотреть слабый турнир, никакие патриотические лозунги не заставят болельщиков идти на стадионы, когда за океаном играют лучшие на планете, в том числе и наши ребята. Время для просмотра неудобное? Так это только для европейской части страны. Уже за Уралом все не так, а про Дальний Восток вообще молчу. Знаю, что КХЛ всеми силами сопротивляется планам ФХР, использует все возможные рычаги.