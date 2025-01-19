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Сегодня, 00:40

Мичков выходит из кризиса? Забил важный гол и вернулся в гонку за звание лучшего новичка

Мичков забил гол в матче с «Нью-Джерси»
Михаил Зислис
Обозреватель
Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Матвей набрал четыре очка в последних пяти матчах, а его «Филадельфия» одержала победу.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Хэмилтон — 6 (Бастиан, Татар), 2:17 — 1:0. Мичков — 14 (Кутюрье), 21:56 — 1:1. Бринк — 6 (бол., Кэйтс, Форстер), 52:44 — 1:2. Конекны — 21 (п.в., Форстер), 59:58 — 1:3.
Вратари: Аллен (57:46 — 59:58) — Эрссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 14 (3+4+7) — 18 (6+5+7).
Наши: — - Замула (18.53/0/0), Мичков (12.58/1/+1).
18 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Волевую победу в не самом зрелищном матче, в котором команды на двоих нанесли жалкие 31 бросок, сложно переоценить для «Филадельфии». Прямо сейчас борьба за зону плей-офф на «Востоке» развернулась невероятно упорная — расстояние между шестой и четырнадцатой командами в конференции составляет всего шесть очков! Даже небольшая удачная серия позволит подняться и закрепиться в восьмерке. «Филадельфия», выиграв четыре из последних пяти матчей, вплотную приблизилась к восьмой строчке.

Этот подъем совпал с небольшим ренессансом Матвея Мичкова. Похоже, молодой нападающий потихоньку начал выбираться из кризиса, в который угодил в середине декабря. За 17 матчей, предшествовавших игре с «Нью-Джерси», у россиянина были скромные 5 (2+3) очков — из них лишь два набраны в формате «пять на пять». Этот показатель очень высоко котируется в Северной Америке и часто служит объективной оценкой игры хоккеиста. По прошествии пары месяцев с начала регулярного чемпионата у Мичкова иссяк запас энергии и эмоций, поэтому ему пришлось тяжело, когда все процессы приобрели рутинный характер.

В последних играх главный тренер Джон Торторелла перевел россиянина в тройку к Шону Кутюрье. Опытный центрфорвард, которого давно мучают проблемы со здоровьем, по задумке должен благотворно повлиять на русского новичка «Флайерс». Идея не самая очевидная, хотя к этому варианту Торторелла прибегал и раньше без долгосрочного эффекта. Но именно канадец, перехватив на своей синей линии самоуверенную передачу защитника «Дьяволов» Люка Хьюза, отправил своевременным пасом Мичкова один на один с вратарем Джейком Алленом. Россиянин классным броском забил свой 14-й гол в сезоне и сравнял счет в матче. Таким образом, у него стало 4 (2+2) очка в пяти последних играх. Он возвращается в гонку за звание лучшего новичка, хотя его конкуренты — защитник «Монреаля» Лейн Хатсон и нападающий Маклин Селебрини — явно вырвались вперед.

Мичков провел на льду чуть меньше 13 минут — более скромное игровое время ранее у него было все три раза. Заметно, что постепенно россиянин становится более универсальным нападающим. Он не только «рыбачит» в средней зоне, но и создает моменты для партнеров, охотнее и эффективнее идет в единоборства, отрабатывает в обороне. Без всего этого в «Филадельфии» сложно стать своим.

Команда выдержала мощный натиск хозяев в третьем периоде. Гол нападающего «Нью-Джерси» Йеспера Братта был отменен из-за положения вне игры, а потом форвард «Флайерс» Оуэн Типпетт заработал на себе удаление, убежав к чужим воротам. «Филадельфия» использовала большинство и дотерпела до сирены, честно заслужив два очка.

8
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Филадельфия Флайерз
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