«Рейнджерс» неудержимы в плей-офф. Тарасенко и Кейн тащат команду во второй раунд

У «Нью-Джерси» мало шансов затянуть серию.

«Рейнджерс» неожиданно легко разобрались с «Нью-Джерси» в первом матче серии. «Девилз» ничем не удивили соперника, который быстро вскрыл проблемы неопытной команды, прыгнувшей выше головы в регулярном чемпионате. «Дьяволы» провалили большинство и впустую потратили четыре удаления. Ньюйоркцы, напротив, рационально отнеслись к полученным шансам и забросили пять шайб. Блистательный Игорь Шестеркин переиграл нестабильного Витека Ванечека. Во втором матче неудачный сценарий повторился для «Нью-Джерси» — не покидает мысль, что команда не переключила внутренний тумблер на режим плей-офф.

Казалось, за первый период «Девилз» наладили компоненты, мешающие команде в матче номер один. Хозяева выдержали стартовый натиск «Рейнджерс», отбились в меньшинстве и сами реализовали удаление соперника. Единственный гол в прошлой игре «Дьяволам» пришел с буллита, который использовал Джек Хьюз. Сегодня удалось впервые в серии забить с игры. Настырный Эрик Хаула, вспомнив, что все золото нападающих спрятано под воротами, выиграл борьбу на пятаке и протолкнул выпавшую из амуниции Шестеркина шайбу за ленточку. Однако этот гол не пошатнул «Рейнджерс».

Пропустивший пять шайб в прошлой игре Ванечек безупречно действовал сегодня до 26-й минуты. Чех выручил команду в первом периоде, особенно в концовке, когда «Рейнджерс», получив большинство, навалились на ворота «Девилз». Во втором отрезке ньюйоркцы повысили скорости, что помогало закрывать соперника в зоне и ловить на позиционных розыгрышах. За четыре минуты гости перевернули игру и усложнили положение «Дьяволов». Возвращение «Рейнджерс» началось с гола Владимира Тарасенко. Сибирский танк получил свободный лед и роскошно приложился с кистей.

«Нью-Джерси» вчистую проиграли собственный пятак. Вторая и третья шайбы в ворота хозяев влетели после грамотных действий перед воротами Криса Крайдера. Оба раза американцу ассистировал Патрик Кейн. Сначала Крайдер подставил клюшку под бросок 88 номера, затем тонко переправил шайбу после хитрой передачи. «Девилз» неожиданно рассыпались и давали гостям чересчур много свободы в своей зоне.

Проигранный пятак — только полбеды. «Дьяволы» заработали два необязательных удаления, которые ньюйоркцы ловко реализовали. По серии «Рейнджерс» вчистую превосходят соперника в эффективности спецбригад. В каждом матче команда Жерара Галлана забросила по две шайбы в большинстве. Тренерскому штабу Линди Раффа будет о чем подумать перед третьей игрой.

«Дьяволам» не получилось избежать сценария первого проигранного матча. Наставник «Нью-Джерси» пробовал точечно менять звенья. Ощутимого эффекта перестановки не принесли. Окончательно приговорил хозяев забросивший четвертую шайбу Кейн. «Рейнджерс» подловили «Девилз» на контратаке. Патрик отобрал шайбу, выскочил к воротам и эталонно разобрался с Ванечеком. Хоккеисты, приобретенные «бродвейцами» перед дедлайном, превосходно проводят плей-офф. Уже деморализованных «Дьяволов» Каапо Какко прибил пятым голом.

«Нью-Джерси» сегодня уже ничего не светило, но обреченно доигрывать матч команда не собиралась. Огня концовке добавила драка Майкла Маклеода и Брэйдена Шнайдера. Судьи успокаивали разбушевавшихся хоккеистов удалениями до конца игры. В раздевалки, помимо Маклеода и Шнайдера, отправили Адама Фокса, Тимо Майера и Брендана Смита.

Единичные потасовки разбавили концовку, которая превратилась в формальность. «Рейнджерс» на выезде сделали солидную заявку на проход во второй раунд. Не стал бы преждевременно списывать «Девилз», но перед третьим матчем Линди Рафф должен придумать, чем удивить соперника. Задумки тренера на домашние игры не сработали. Ньюйоркцы заслуженно забрали две победы. Плей-офф для «Девилз» может закончиться очень быстро.