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Сегодня, 05:20

Феноменальный Шестеркин привел «Рейнджерс» к победе! Пока команда выглядит неудержимой

Шестеркин помог «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси» в первом матче
Отдел хоккея «СЭ»
19 апреля. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5. Игорь Шестеркин в воротах.
Фото USA Today Sports
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Панарин набрал два очка, Тарасенко забил.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Голы: Тарасенко — 1 (Миллер, Панарин), 4:58 — 0:1. Крайдер — 1 (бол., Фокс, Панарин), 9:30 — 0:2. Линдгрен — 1 (Фокс, Хытил), 36:57 — 0:3. Крайдер — 2 (бол., Фокс, Кейн), 51:07 — 0:4. Д. Хьюз — 1 (буллит), 57:14 — 1:4. Хытил — 1 (п.в., Какко, Фокс), 58:02 — 1:5.
Вратари: Ванечек (57:33 — 58:02) — Шестеркин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (7+8+13) — 23 (10+8+5).
Наши: — - Панарин (16.13/3/+1), Тарасенко (11.46/2/+1).
19 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
Счет в серии: 0-1.

Перед первым матчем немного удивляло, что «Нью-Джерси» считался небольшим фаворитом. Понятно, что «Дэвилз» стартуют дома, но команда без кубкового опыта вряд ли может быть предпочтительнее прошлогодних финалистов конференции. К тому же, преимущество во вратарской линии «Рейнджерс» существенно — один из лучших вратарей лиги Игорь Шестеркин против нестабильного чеха Витека Ванечека.

Винить Ванечека в первом голе гостей точно не стоит: Владимир Тарасенко бросал с близкого расстояния, и среагировать на такую пулю от российского снайпера было нереально.

В первом и втором голах «Рейнджерс» поучаствовал Артемий Панарин, который за время игры в Нью-Йорке не блистал в плей-офф. В завершающей фазе атак Панарин не участвовал, но попал в протокол благодаря вторым передачам. Что ж, шайбу до Фокса еще надо было довести.

По ходу регулярки не раз доводилось слышать, что Шестеркин в этом сезоне сбавил — в списке главных претендентов на «Везина Трофи» его нет. Но это ли главная цель российского вратаря, уже бравшего этот приз в прошлом году? В первом матче серии против «Нью-Джерси» Шестеркин сыграл феноменально.

Утыкаясь в стену, хозяева сникли и во втором периоде пропустили еще один гол. А окончательно из деморализовал эффектный сэйв Шестеркина после броска Палата.

Вскоре Крайдер оформил дубль, и оставшуюся часть матча можно было и не доигрывать. Стоит отметить при этом аж четыре голевые передачи Адама Фокса — лучший защитник «Рейнджерс» был горяч.

«Рейнджерс» выглядят командой без слабых сторон: уже очевидно, что приобретения Кейна и Тарасенко по ходу сезона мощно усилили нападение. В обороне есть монстр-пакмувер Фокс и несколько крепких защитников вроде Миллера, который получил шайбой в лицо во время матча, но вернулся на лед. Ну и Шестеркин. А «Нью-Джерси» рискует остаться красивой командой для регулярки.

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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