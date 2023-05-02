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Сегодня, 06:10

Мощнейший провал «Рейнджерс»: Панарин и Шестеркин едут в отпуск после столкновения с молодой бандой!

«Рейнджерс» с Панариным и Шестеркиным проиграли «Нью-Джерси»
Отдел хоккея «СЭ»
2 мая. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0. Артемий Панарин (слева).
Фото USA Today Sports
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«Нью-Джерси» уверенно выиграл решающий матч.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Седьмой матч
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Маклеод — 1 (мен., Палат), 29:53 — 1:0. Татар — 1 (Марино, Хишир), 35:39 — 2:0. Хаула — 4 (Д. Хьюз, Палат), 54:27 — 3:0. Братт — 1 (п.в., Марино), 56:41 — 4:0.
Вратари: Шмид — Шестеркин (55:56 — 56:41).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (7+11+6) — 31 (6+12+13).
Наши: — - Панарин (19.26/2/-1), Тарасенко (16.07/3/-3).
2 мая. Нью-Джерси. Prudential Center. 17241 зритель.
Счет в серии: 4-3.

Большинство журналистов «СЭ» перед стартом Кубка Стэнли поставило на Артемия Панарина как предполагаемого лучшего российского бомбардира плей-офф. Это выглядело логичным: Панарин провел хорошую регулярку, «Рейнджерс» считались одним из фаворитов Восточной конференции, а противостоять им в первом раунде должен был безбашенный «Нью-Джерси» с молодым и неопытным вратарем из Швейцарии Шмидом. Что могло пойти не так?

В первой игре Панарин сделал две результативные передачи, и это были его последние очки в плей-офф. Российский нападающий просто ушел в тень — креатива в чужой зоне было минимум, а вот ошибки бросались в глаза. На решающий, седьмой матч Панарина даже перевели в третье звено к Какко и Хитилу — не помогло. В первом периоде Артемий потерял шайбу в чужой зоне, что привело к острейшему моменту у ворот гостей — спас Шестеркин.

Большинство казалось тем моментом, когда «Рейнджерс» могли вытащить игру: в равных составах «Дэвилз» выглядели мощнее. Но Палат навязал борьбу Крайдеру, обыграл Фокса и выложил шайбу Маклеоду.

А вскоре «Рейнджерс» устроили проходной двор в обороне уже в равных составах. Защитника Джона Марино как-то вяло пытались остановить Миккола, Крайдер и Тарасенко, а Зибанежад не успел накрыть Татара.

Самый яркий момент от игроков «Рейнджерс» сегодня — хит Джэйкоба Троубы на Мейере, вошедшем в чужую зону. Действительно мощно и по правилам.

Логично, что «Рейнджерс» полетели в атаку. И так же логично, что они получили в ответку.

Ну а завершил все гол в пустые ворота от Братта.

«Рейнджерс» никак не помогли приобретения в дедлайн — Кейн и Тарасенко не были худшими, но в нужный момент не затащили команду. Оглушительно провалился Панарин, а вместе с ним и Зибанежад. Фокс привозил чуть ли не через смену. Вопросов не должно быть только к Шестеркину, который сделал все, чтобы серия дожила до седьмого матча. Теперь менеджмент «Рейнджерс» ожидает непростое время: что делать с истекающими контрактами Кейна и Тарасенко? Как усилить команду, чтобы не проигрывать безвольно в первом раунде?

Кубок Стэнли. Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли
Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Игорь Шестеркин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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