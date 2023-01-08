С таким Шестеркиным «Рейнджерс» могут идти за кубком. Но команда не помогает своему вратарю

«Нью-Джерси» вырвал победу в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Веси — 7 (Лафренье, Труба), 1:34 — 0:1. Готье — 6 (Фокс, Гудроу), 23:28 — 0:2. Хьюз — 25, 29:24 — 1:2. Крайдер — 19 (Миллер, Зибанежад), 33:15 — 1:3. Братт — 15 (бол., Хишир, Хьюз), 48:28 — 2:3. Хьюз — 26 (Мерсер, Грэйвс), 50:32 — 3:3. Сиверсон — 3, 62:47 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Шестеркин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 44 (20+14+6+4) — 34 (9+13+11+1).

Наши: Охотюк (11.56/0/0) — Кравцов (12.05/0/0), Панарин (18.36/3/0).

7 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Иногда счет совершенно не отражает характера игры, но зрелищная волевая победа «Нью-Джерси» над «Рейнджерс» стала закономерной на сто процентов. Она ценнее еще и тем, что «Девилз» смогли решить проблему Игоря Шестеркина, который играл не хуже, чем в прошлом году, когда стал обладателем «Везина Трофи».

По итогам первого периода игры было сложно поверить в то, что «Нью-Джерси» набрал всего одно очко в последних восьми домашних матчах. По игре «Дьяволы» доминировали целиком и полностью, нанеся только в створ ворот соперника 19 бросков. Однако Игорь Шестеркин, набравший прекрасную форму, пропускать не собирался. Он действовал точь-в-точь как в прошлом сезоне, когда выиграл «Везина Трофи»: уверенно и надежно. «Нью-Джерси» даже провел 88 секунд в формате «пять на три». Но что толку, если Шестеркин сохраняет спокойствие под бешеным давлением и читает ходы соперника с авторитетом профессора своего дела.

«Рейнджерс» редко совершали визиты в чужую зону, но один из них закончился голом Джимми Виси. Нападающий в прошлом сезоне выступал за «Нью-Джерси», а несколько дней назад продлил контракт с нью-йоркским клубом до 2025 года. Это приятное событие он отметил красиво: обманул защитников Брендэна Смита и Никиту Охотюка, а потом пробил голкипера Витека Ванечека хлестким броском в ближний угол.

Расслабленная и местами безответственная манера игры «Рейнджерс» была легко объяснима. С таким Шестеркиным можно и за Кубком Стэнли пойти, и на Северный полюс отправиться, и Атлантический океан на плоту переплыть. Русский вратарь внешне легко справлялся с угрозами самой высокой сложности. Его партнеры, вдохновившись действиями голкипера, соорудили симпатичный гол за авторством Жюльена Готье.

Месяца полтора назад команды разделяло расстояние в семь побед, но перед нынешней игрой «Нью-Джерси» опережал «Рейнджерс» всего на одно очко. Хоккей в исполнении команды Жерара Галлана сложно назвать близким к какому-либо идеалу. Ее подъем связан прежде всего с игрой Шестеркина. Пробить его удалось лучшему снайперу «Девилз» Джек Хьюз. Выход «один в ноль» для него создал форвард гостей Барклэй Гудроу, сделавший в средней зоне пас точно на клюшку сопернику. Шестеркин после такого «подарка» мог с виновником сделать в раздевалке по своему желанию что угодно, имея на это полное право.

Казалось, что при счете 3:1 в свою пользу «Рейнджерс» доведут матч до победы. Нью-йоркцы добавили и стали доставлять больше хлопот Ванечеку. У Хьюза и его команды, тем не менее, было другое мнение. Камбек «Нью-Джерси» начался с невинного вроде бы эпизода. Шайба, брошенная защитником Дэймоном Сиверсоном, попала в шлем Шестеркину. Немного потрясенный вратарь остался в строю.

После этого его должны были продержать полевые игроки не только словом, но и делом. Вот только помощи россиянин так и не дождался. Дальше забивали только хоккеисты «Нью-Джерси». Очень здорово они разыграли большинство, завершившееся отличным броском Йеспера Братта в касание.

Хьюз был неудержим, забил еще и «Рейнджерс» психологически надломились. В овертайме шикарные шансы вырвать победу не использовали лидеры команды Мика Зибанежад и Артемий Панарин, спасовавшие перед Ванечеком. Тогда как Сиверсон классно довершил невольно начатую им самим операцию по спасению.