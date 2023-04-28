«Рейнджерс» — в шаге от вылета. Шестеркин тащит, но звезды атаки проваливаются

У Артемия Панарина и Владимира Тарасенко всего по два очка.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 3-2 (1:5. 1:5. 2:1 ОТ, 3:1 4:0)

Шестой матч — 30 апреля.

«Рейнджерс» лихо начали серию против «Нью-Джерси» и одержали две уверенные победы с одинаковым счетом 5:1. Но затем ньюйоркцы, почувствовав головокружение от успехов, почему-то растерялись, потерпели три поражения подряд и оказались в шаге от вылета из плей-офф. От прошлогоднего финалиста «Востока», в дедлайн прогремевшего несколькими мощными обменами, такого совершенно никто не ждал.

Изначально почти все эксперты склонялись к мысли, что молодые «Дьяволы» окажут упорное сопротивление и все-таки сдуются. Их время придет позже — через год-другой. В реальности именно команда опытнейшего Линди Раффа сумела подстроиться под соперника, к чему «Рейнджеры» по непонятной причине оказались не готовы.

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

После четвертого матча главный тренер проигравших Жерар Галлан не скрывал своего неудовольствия тем, что несколько хоккеистов проявили себя заметно ниже собственных возможностей. По окончании пятой игры специалист и вовсе должен был находиться в бешенстве. Провалились абсолютно все. Кроме бившегося до последнего Шестеркина.

Российский вратарь в конце второго периода при счете 0:3 после красивого сейва подъехал к собственной скамейке и начал кричать на партнеров. Версий относительно конкретных слов Шестеркина существует несколько. Объединяет их общий смысл — пора просыпаться. Пока «Рейнджерс» находятся в анабиозе. При этом у их голкипера невероятные статистические показатели. В нынешнем плей-офф он лучший по количеству предотвращенных голов — на 5,7 больше, чем в среднем по лиге. Шестеркин прямо сейчас играет ничуть не хуже, чем год назад, когда завоевал «Везина Трофи».

Вторым вслед за ним с показателем пять предотвращенных голов идет голкипер «Нью-Джерси» Акира Шмид. Швейцарец начинал сезон в фарм-клубе. Он вышел на лед только в третьем матче, добился трех побед, отразив при этом 80 из 82 бросков. Фантастика!

Проблема «Рейнджерс» не только в Шмиде. Они при Галлане стараются действовать достаточно просто — быстро убегают в атаку, где больше рассчитывают на индивидуальные действия своих нападающих. Если у звездных форвардов появляются проблемы, то остальным сочетаниям нечем удивить соперника. После пяти игр у Артемия Панарина и Мики Зибанежада — по 0+2, у Владимира Тарасенко — 2+0. Уровень держат только Крис Крайдер (5+1) и Патрик Кейн (1+5). Перестало работать большинство, и стало понятно, что у Галлана нет плана Б.

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Больше в последних проигранных матчах удивили инертность «Рейнджеров», действовавших так, словно их выгнали на лед плетьми. И это тот случай, когда сменой тактических схем делу не поможешь. Складывается впечатление, что в команде слишком много звезд, привыкших забирать все в свои руки. Если игра идет по плану, то это еще нормально. Начинаются ошибки — выправить ситуацию не получается, поскольку каждый старается спасать команду в одиночку.

Много лет назад — 25 мая 1994-го — легендарный капитан «Рейнджерс» Марк Мессье сделал смелое заявление, когда его команда в финале «Востока» уступала «Нью-Джерси» 2-3. Форвард пообещал, что в серии обязательно состоится седьмая игра. Лидер сдержал свои слова, растиражированные местными СМИ, — сделал хет-трик, и ньюйоркцы, уступая со счетом 0:2, победили 4:2. Решающая встреча тоже закончилась в пользу «Рейнджеров», а в финале Кубка они одолели «Ванкувер». Шестеркин делает все, что в его силах, но вратарь не может стать реинкарнацией знаменитого форварда по прозвищу Лось. Второму Мессье взяться сейчас неоткуда. Но кто-то в рядах «Рейнджерс» должен расшевелить болото. Иначе быстрый вылет из плей-офф произведет огромные изменения в команде на всех уровнях.