Первый гол Овечкина в сезоне! До рекорда Гретцки теперь осталось 40 голов

Великая погоня наконец-то возобновилась — у Александра 854 шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 5:6 ОТ (1:3, 2:2, 2:0, 0:1)

Голы: Хаула — 2 (Ноесен, Татар), 4:45 — 1:0. Уилсон — 4 (Макмайкл), 6:01 — 1:1. Макмайкл — 1 (Уилсон, Чикран), 10:14 — 1:2. Овечкин — 1 (Карлсон, Строум), 14:18 — 1:3. Хишир — 4 (Ноесен), 20:34 — 2:3. Хишир — 5 (Майер), 20:44 — 3:3. Манджапане — 1 (ван Римсдайк, Протас), 29:15 — 3:4. Строум — 3 (ван Римсдайк), 32:33 — 3:5. Мерсер — 2 (Хишир, Майер), 43:39 — 4:5. Хэмилтон — 1 (бол., Братт, Майер), 52:28 — 5:5. Уилсон — 5 (Строум, Чикран), 64:00 — 5:6.

Вратари: Маркстрем — Томпсон.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 31 (10+10+9+2) — 37 (17+8+8+4).

Наши: — - Овечкин (17.29/5/0).

20 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

Игра с «Нью-Джерси» стала для «Вашингтона» и Овечкина уже четвертой. Три матча до этого Александр отличался только передачами, а Великая погоня все это время была на паузе, абсолютно для себя неуместной. Изменять первое звено главный тренер Спенсер Карбери не стал: то же сочетание Протаса, Строума и Овечкина. Последний все также справа, уже не номинально. В большинстве, да и в равных, россиянин нередко находился с непривычной для себя стороны. Что не мешало ему регулярно щелкать и доставлять проблемы вратарю.

«Дэвилз» пока лидируют по набранным очкам. Что совсем не говорит о какой-то непобедимой команде: просто они начали сезон раньше других и уже сыграли пока рекордные восемь матчей легкого октябрьского календаря. Потому не удивляет, что и по проценту набранных очков они выбились в лидеры. В то время как игры против «Торонто» или «Каролины» закончились плачевно.

Получился матч-концерт: уже к середине первого периода открывшие счет «Дэвилз» проигрывали 1:2. Автор первой шайбы «Кэпс» Том Уилсон продлил личную голевую серию до четырех матчей. Благодаря нему Уилсон установил рекорд франшизы по количеству матчей с заброшенными шайбами на старте сезона: до него подобную статистику имели только Овечкин и игравшие еще в прошлом веке Майк Гартнер и Деннис Марука.

В ситуации с первым пропущенным голом от Эрика Хаулы на площадке находился Овечкин: он находился в двух метрах от ворот и тяжело катил на помощь Томпсону. Но на 15-ой минуте исправил свою оплошность.

Совершенно не фирменный гол Александра Великого. Во-первых, зашла с пятака. После перестроений от Карбери три игры назад он стал чаще выходить на пятак. Во-вторых, шайба в ворота залетела от другого восьмого номера — игрока хозяев Джонатана Ковачевича. Овечкин крюком клюшки направил шайбу в защитника, и уже от него она влетела в ворота. Так что в списке самых простых реализованных моментов в карьере Александра пополнение. Но заслуги Овечкина неумолимы: это 854-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда Гретцки — 40 удачных касаний.

Примечательно, что в паузе перед своим голом Оаи подъехал к воротам «Нью-Джерси» и постучал клюшкой по боксу с камерой, что внутри ворот. Всего же за матч он пять раз бросил по воротам, трижды — опасно, а личный xG достиг показателя 0,36.

В начале второго периода-концерта микрофон и инициативу забрали «Дэвилз». Нико Хишир отличился сначала на 34-й секунде, а потом, пока не растерян кураж, сравнял счет на 43-й. Правда, вся инициативность «Нью-Джерси» во втором периоде на этом и закончилась. И к концу отрезка «Кэпс» снова имели преимущество в две шайбы. А уже третья двадцатиминутка почти полностью прошла под диктовку хозяев. Сокращать разрыв в счете они могли в начале отрезка, но судьи шайбу не засчитали. И все равно к 12-ой минуте периода счет вновь стал равным. А уже отличившийся дублем Хишир заработал передачу и был признан первой звездой матча.

На первый взгляд, овертайм совсем не должен был стать чудесным спасением для «Кэпиталс». Команда дважды по ходу матча упустила хорошее преимущество, а молодым и скоростным «Дэвилз» только на руку играть на свободном пространстве. Если бы не Логан Томпсон, о победе можно было бы забыть еще на первой минуте дополнительного времени. Но очень не вовремя поехал на смену Хишир, который еще период назад был спасителем. Из-за этой ошибки «Вашингтон» смог выйти два в одного против Якоба Маркстрема. Победный гол со звоном забил Том Уилсон ровно за минуту до конца овертайма, набрав третье очко за игру и став второй звездой матча.