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Сегодня, 05:20

Что творит Панарин! Набрал четыре очка и вышел в лидеры гонки бомбардиров

«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», Панарин набрал 4 очка
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Артемий Панарин.
Фото ХК «Рейнджерс»
«Рейнджерс» мощно стартовали в этом сезоне.

«Рейнджерс» очень ярко начали сезон — с уверенных побед над «Тампой» (3:1) и «Миннесотой» (7:3), но в Виннипеге сыграли очень блекло и проиграли со счетом 1:4. Впрочем, это объяснимо — матчи с командой Кирилла Капризова и «Джетс» были сыграны за сутки. Отдохнув пару дней, «Рейнджеры» снова вышли заряженными и мощно начали игру с «Анахаймом». В большинстве Панарин, Зибанежад и Трочек открыли счет.

Вообще, первые два гола хозяев организовали Зибанежад и Трочек, поочередно выводившие друг друга на бросок. У Панарина же в этих атаках — вторые передачи. Но какая разница, так ведь?

Мощная игра «Рейнджерс» в атаке, видимо, немного расслабила Игоря Шестеркина. Стоит ли винить его в шайбе бывшего одноклубника Ватрано?

А в начале второго периода «Анахайм» сравнял счет после быстрой контратаки, которую начал российский защитник Дмитрий Куликов. В своей зоне он отобрал шайбу у Зибанежада, а Терри с Зеграсом разобрались у чужих ворот.

Впрочем, радость «Дакс» была недолгой. Сначала Какко снова вывел хозяев вперед, а под конец второго периода свою первую шайбу в сезоне забросил Алексис Лафренье. Ох, непросто будет Виталию Кравцову вернуть себе место в составе.

Не мог уйти без гола и Панарин, который классно бросил с кистей за 34 секунды до окончания периода.

А в третьей двадцатиминутке Артемий набрал четвертое очко в матче, выведя на бросок Зибанежада.

В четырех матчах на счету Панарина уже 10 (2+8) очков, и он — лучший бомбардир регулярки на данный момент. Ближайший преследователь — одноклубник Зибанежад, у которого на два балла меньше. Так в чем же секрет такой результативности российского нападающего? Поговаривают, что у него недавно родился ребенок, но официально об этом никто не заявлял. Теперь главное, чтобы Панарин сохранил этот темп — тогда у Артемия есть реальный шанс побороться сразу за несколько индивидуальных призов по итогам сезона.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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