Суперматч в Нью-Йорке: Панарин и Тарасенко не пожалели «Тампу» с Василевским

«Рейнджерс» добились убедительной домашней победы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Голы: Крайдер — 34 (бол., Тарасенко, Зибанежад), 6:13 — 1:0. Какко — 16 (Хытил, Миллер), 7:41 — 2:0. Мотт — 7 (Гудроу, Шнайдер), 10:21 — 3:0. Киллорн — 25 (бол., Сергачев, Кучеров), 10:40 — 3:1. Раддиш — 1 (Киллорн, Хагель), 27:10 — 3:2. Мотт — 8 (Лафренье, Гудроу), 27:25 — 4:2. Хагель — 28 (Чирелли, Хедман), 31:34 — 4:3. Крайдер — 35 (Зибанежад, Фокс), 51:38 — 5:3. Панарин — 26 (бол., Зибанежад, Фокс), 53:49 — 6:3.

Вратари: Шестеркин — Василевский.

Штраф: 28 — 42.

Броски: 37 (12+9+16) — 31 (8+17+6).

Наши: Панарин (22.05/3/-1), Тарасенко (20.00/0/-1) — Кучеров (21.46/1/-2), Сергачев (22.11/1/0).

6 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Тампа» за несколько матчей до финиша регулярки узнала соперника по первому раунду плей-офф. Второй год подряд «Лайтнинг» сыграют с «Торонто». Отсутствие турнирной мотивации не мешает команде Джона Купера выдавать содержательные матчи. Равно как и «Рейнджерс», которые сохраняют математические шансы подвинуть «Каролину» с первой строчки Центрального дивизиона. Верится, правда, в это с большим трудом. Все идет к тому, что ньюйоркцы начнут плей-офф против одного из открытий сезона — «Нью-Джерси».

Высокие ожидания от встречи двух контендеров «Востока» подтвердились за первый период. Темп игре задали «Рейнджерс». За три последних матча «Тампа» пропустила одну шайбу. Блистательный Андрей Василевский оформил два «сухаря», обесточив нападение «Айлендерс» и «Каролины». Против ньюйоркцев все пошло наперекосяк с первого периода. За 11 минут «Лайтнинг» получили три гола. Началось все с шайбы в меньшинстве от Криса Крайдера. Американец реализовал первое же удаление в матче, подставив клюшку под бросок Владимира Тарасенко. Игру с «Молниями» пропустил Патрик Кейн, поэтому место рядом с Артемием Панариным перешло сибиряку.

За первый период Василевский пропустил три шайбы с 12 бросков. Не самая впечатляющая статистика для элитного голкипера. Особенно обидным получился третий гол Тайлера Мотта в ближний угол. Игорь Шестеркин в противоположных воротах «сухим» оставался недолго. «Тампа» также воспользовалась первым большинством, а в результативной атаке поучаствовал Никита Кучеров. Первый период выдался богатым не только на голы. Ближе к концовке Бен Харпур и Патрик Марун сцепились в драке, чтобы узнать, чьи кулаки бьют сильнее и точнее. Здоровяк из «Тампы» первым оказался на льду, но нанес больше ударов.

«Рейнджерс» не удалось в полной мере успокоить игру, когда этого требовала ситуация. Во втором периоде «Тампа» понеслась отыгрываться, а ньюйоркцы не смогли грамотно снизить напряжение и помочь Шестеркину. Пропустив не самую логичную вторую шайбу (после серии рикошетов), дубль оформил Мотт.

Правда, затем хозяева нарывались на опасные контратаки, одна из которых привела к третьему голу и стычке перед воротами «Рейнджерс». Алекс Киллорн опасно атаковал Шестеркина, когда шайба уже пересекла линию ворот. Судьи выписали канадцу малый штраф за удар клюшкой, но не покидает ощущение, что подлый прием тянет на большее. Защитники ньюйоркцев точно запомнили Киллорна.

Завершился второй период новым боем. Ветеран Кори Перри по-отцовски разобрался с Винсом Трочеком. Хоккеисты «Тампы» выходили победителями из большинства потасовок. Впрочем, отыграться «Молниям» это не помогло. Третий отрезок начался с феноменального спасения Василевского. Крайдер упустил супермомент, зато в середине периода оформил дубль из не менее выгодной позиции после ураганной контратаки с поддержкой Мики Зибанежада. Окончательно похоронил интригу Панарин, реализовавший удаление Кучерова кистевым броском. Василевский даже не среагировал на выпущенную Артемием пулю.

Вратарская дуэль осталась за голкипером «Рейнджерс». Каждый отметился парочкой феноменальных сэйвов, но Шестеркин выручал команду чаще и надежнее сыграл в третьем периоде. «Рейнджерс» провели эталонный отрезок и не позволили «Тампе» задуматься о камбэке. В концовке регулярки команды подарили насыщенный матч, который завершился очередной дракой. Харпур не проявил уважения к ветерану Перри и с ухмылкой навалял форварду «Молний». Чувствую, потенциальная встреча «Рейнджерс» и «Тампы» в финале конференции получится куда более огненной, чем в прошлом плей-офф. Эти соперники достойны друг друга.