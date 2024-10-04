Рекорд Овечкина, последний шанс Макдэвида. Главные интриги сезона НХЛ

Сегодня стартует чемпионат Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон»

Вторая половина прошлого регулярного чемпионата совпала с очередным ренессансом Александра Овечкина, забросившего в этом отрезке 23 шайбы. Его «Вашингтон», на который перед сезоном никто не ставил, сенсационно залетел в плей-офф. За лето команда добавила свежей крови во всей линии, слегка омолодилась и на бумаге выглядит посильнее, чем раньше. Нападающий Пьер-Люк Дюбуа — еще тот персонаж с токсичным характером. С ним чуть ли не с радостью расставались его прежние клубы: «Коламбус», «Виннипег» и «Лос-Анджелес». Но на первых порах он всегда способен помочь. Молодой и прогрессивный тренер Спенсер Карбери убедил, что умеет находить подход ко всем.

Овечкину для того, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, осталось забросить 42 шайбы. Задача выполнимая, но ее достижение, видимо, придется отложить до сезона-2025/26. «Кэпиталз», несмотря на укрепление состава, остаются командой, в которой делают акцент на сбалансированность и в атаку не летят безоглядно. Однако небольшой шанс круто изменить историю у российского ветерана в предстоящем чемпионате остается. Надо сразу включиться на все обороты и начать забивать, не дожидаясь прихода зимы. Получится это сделать — рекорд не устоит, а команда снова проберется в плей-офф.

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Финалисты

«Ойлерз» бурно провели межсезонье, но сохранили в своем составе не всех, кого хотели. Защитник третьей пары Венсан Деарнэ ушел на хорошие для себя деньги в «Ванкувер». «Сент-Луис» с помощью оффершита увел защитника Филипа Броберга и нападающего Дилана Холлоуэя. Но все лидеры остались, а одна из главных звезд лиги Леон Драйзайтль продлил контракт на 8 лет и 112 миллионов долларов. Он вступит в силу с сезона-2025/26. Это позитивное известие. Негатива стоит ожидать в ближайшем будущем, несмотря на прогнозируемый рост потолка зарплат. Через год истекает контракт у ведущего защитника Эвана Бушара, через два — у самого Коннора Макдэвида. Предстоящий сезон может стать «последним танцем» для нынешней версии «Ойлерз». Потом команде придется сложнее, поскольку огромные контракты лидеров сократят пространство для маневра. Лучший шанс вернуть Кубок Стэнли в столицу Альберты будет еще не скоро.

«Флорида», как и почти любая команда, ставшая обладателем Кубка Стэнли, подверглась раздербаниванию. Но оно прошло в относительно легкой форме. Из важных фигур ушли защитники Брэндон Монтур и Оливер Экман-Ларссон, а также нападающий Владимир Тарасенко. Все лидеры остались. Ключевой форвард Сэм Райнхарт подписал контракт на 8 лет и 69 миллионов. Возможно, «Пантерз» ждет чемпионское похмелье. Команда два года подряд доходила до финала, потеряв за это время много сил и здоровья. Этот фактор обязательно скажется. В то же время конкуренция в Восточной конференции не стала выше. Сохранили свои позиции «Рейнджерс». Больше выделить некого. Вряд ли кто-то удивится, если «Флорида» в кубковой гонке снова зайдет далеко. Хотя в новый титул пока поверить сложно, помня о злом «Эдмонтоне» и мощном «Западе» в целом.

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Наши вратари

За последние годы русские вратари приучили к тому, что их нельзя не считать лучшими в мире. Прошлый сезон ветерана Сергея Бобровского и заслуженный Кубок Стэнли вроде бы подтверждают укрепившийся в общем сознании постулат. Но еще совсем не старые Андрей Василевский (30 лет) и Илья Сорокин (29 лет) явно не блистали, проведя, по статистике, худший год в НХЛ. Голкипер «Тампы», вероятно, до сих пор не отошел от последствий операции на спине. Он из отличного игрока стал просто хорошим. Только регрессом команды этот спад не объяснишь. У Сорокина ситуация еще хуже. Он проиграл в «Айлендерс» конкуренцию возрастному Семену Варламову, а летом ходили странные слухи о его состоянии. Оказалось, что у него проблемы со здоровьем, которые потребовали хирургического вмешательства. Говорят, что они, как и у Василевского, связаны с межпозвоночной грыжей. Как быстро пройдет восстановление, никто не знает. Сорокин, у которого с нынешнего сезона вступает в действие восьмилетний контракт на 66 миллионов долларов, пока не провел ни одного выставочного матча. Можно понять, о чем сейчас думает руководство нью-йоркского клуба.

Игорь Шестеркин не выиграл новой «Везины» и не сумел вытащить «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли. В этом его вины нет. Он демонстрирует высочайший уровень на протяжении нескольких лет, и если кто-то устроит опрос на лучшего вратаря лиги, то прямо сейчас россиянин имеет хорошие шансы стать в нем победителем. Все межсезонье обсуждался вопрос о новом контракте Шестеркина. Он должен стать самым дорогим в истории для игрока его амплуа. Длинный срок и зарплата в районе 11-12 миллионов в год. Может, и больше. Стороны еще будут бодаться. Но уже сейчас клуб готов предложить больше денег, чем было у канадца Кэри Прайса (8 лет и 84 миллиона). Таким образом, предстоящий сезон становится для Шестеркина важнейшим как со спортивной точки зрения — у нынешних «Рейнджерс» остался чуть ли не последний заход на титул, так и с финансовой — классная игра гарантирует безоблачное будущее нескольким поколениям семьи русского вратаря.

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Мичков

Матвей Мичков с ноги открыл дверь, ведущую в НХЛ, и, хотелось бы верить, находится на пороге больших свершений. В предсезонных играх он стабильно набирал очки, приветливо вел себя на публике и растопил своим правильным поведением самые холодные сердца. Медовый месяц может и затянуться, если главный тренер Джон Торторелла сможет понять, как управляться с талантливым и своенравным молодым человеком.

Пока же россиянина уверенно записывают в главные претенденты на звание лучшего новичка сезона вместе с первым номером последнего драфта Маклином Селебрини из «Сан-Хосе». Есть и еще одна интрига, связанная с Мичковым. На юниорском и молодежном уровнях он ноздря в ноздрю конкурировал с Коннором Бедардом. Канадец здорово провел дебютный сезон в «Чикаго», оправдав многочисленные авансы. Теперь дело за русским форвардом «Флайерз». Возможно, из их противостояния вырастет долгий сериал, сравнимый с многолетним соперничеством Овечкина и Сидни Кросби.

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Возвращение Ничушкина на орбиту

Когда-нибудь по истории турбулентной карьеры Валерия Ничушкина должны снять фильм или даже сериал. Форвард поднимался из руин, падал вниз, попадал в скандалы, выигрывал трофеи и восхищал своей игрой. Пара происшествий в «Колорадо» и попадание в программу помощи НХЛ — не повод для гордости. Однако в Денвере, руководствуясь деловыми и спортивными принципами, дали россиянину еще один шанс. Лимит опции «понять и простить» исчерпан.

Полугодовая дисквалификация Ничушкина за нехорошие дела истекает в середине ноября, когда он присоединится к команде. «Эвеланш» удалось выиграть Кубок Стэнли два года назад. Потенциал для повторения того успеха у команды еще есть. Лидеры команды Кэйл Макар и Нэйтан Маккиннон находятся в расцвете. Им, вспоминая два ранних вылета в плей-офф, без поддержки челябинца не обойтись. Валерию надо лишь окончательно обуздать своих внутренних демонов и вернуть доверие к себе. Завязывать с НХЛ с позором — не вариант. Предстоящий сезон для него важен как никогда.