«Вашингтон» без Овечкина уничтожили в Вегасе. Александр пропустил матч из-за травмы

У Никиты Кучерова случился очередной приступ гнева, Илья Любушкин установил личный рекорд, а Иван Барбашев оформил хет-трик Горди Хоу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Вашингтон» — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Голы: Мартинес — 1 (Стивенсон, Пьетранджело), 2:17 — 1:0. Руа — 9 (Маршессо, Мартинес), 7:36 — 2:0. Амадио — 7 (Стивенсон), 22:15 — 3:0. Фрейз — 1 (Рендбьерг, Пьетранджело), 32:04 — 4:0. Коттер — 7 (Руа), 33:38 — 5:0. Оши — 10 (Густафссон, Строум), 38:20 — 5:1. Коттер — 8 (Руа, Колесар), 43:59 — 6:1. Юханссон — 12 (ван Римсдайк, Кузнецов), 50:41 — 6:2.

Вратари: Томпсон — Кемпер (Линдгрен, 32:04).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (10+11+6) — 21 (6+8+7).

Наши: — - Алексеев (16.31/1/-3), Кузнецов (15.40/3/0), Орлов (22.07/0/-3).

22 января. Парадайс. T-Mobile Arena.

«Вашингтон» после убедительной победы над «Аризоной» потерпел в Вегасе крупное поражение и во второй раз в сезоне пропустил шесть шайб. Не смог помочь своим партнерам Александр Овечкин, который отсутствовал из-за травмы нижней части тела. За 18 сезонов в НХЛ по медицинским причинам он не сыграл лишь в 28 встречах, но сейчас поводов для беспокойства нет. «Кэпиталз» в соцсетях сообщили, что Александр должен вернуться в состав со дня на день и, вероятно, сыграет против «Колорадо».

«Вегас» прекрасно воспользовался ситуацией и прервал свою трехматчевую серию поражений. Хозяева не испытали никаких проблем, а к середине игры уверенно вели со счетом 5:0. У «Вашингтона» мало что получалось, и даже замена Дарси Кемпера на Чарли Линдгрена команде не помогла. Голы Ти Джея Оши и Маркуса Юханссона немного подсластили «столичным» горечь поражения, но при любых раскладах этот матч команда захочет поскорее забыть. Евгений Кузнецов во второй встрече подряд отметился передачей, и теперь на его счету стало 40 (6+34) баллов.

У Кучерова сдали нервы

«Калгари» — «Тампа-Бэй» — 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Голы: Кадри — 17 (бол., Тоффоли, Андерссон), 17:58 — 1:0. Стэмкос — 23, 30:20 — 1:1. Наместников — 4 (Пол, Марун), 31:08 — 1:2. Тоффоли — 17 (Линдхольм, Дюбе), 32:18 — 2:2. Андерссон — 7 (Манджапане, Баклунд), 37:20 — 3:2. Дюбе — 11 (Андерссон, Хэнифин), 47:40 — 4:2. Чирелли — 3 (Хедман, Кучеров), 55:58 — 4:3. Юбердо — 9 (п.в., Лучич, Хэнифин), 57:44 — 5:3. Коулмэн — 9 (п.в., Хэнифин, Баклунд), 59:13 — 6:3.

Вратари: Владарж — Василевский (56:56 — 57:44, 58:08 — 58:11, 58:35 — 59:13).

Штраф: 21 — 27.

Броски: 41 (15+16+10) — 24 (4+10+10).

Наши: Задоров (15.36/0/0) — Кучеров (22.02/4/-3), Наместников (7.45/3/+1), Сергачев (24.44/2/0).

21 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18831 зритель.

Выезд в Канаду закончился для «Тампы» не лучшим образом. «Молнии» во втором матче подряд проиграли, при этом визит в Калгари получился крайне напряженным. Команды заработали на двоих 48 минут штрафа и постоянно пытались задеть друг друга. В одном из эпизодов после силового приема Никиты Задорова на льду завязалась массовая драка, но хитрее всех в матче оказался защитник «Флэймз» Маккензи Уигар. Канадец тактично вывел из себя сперва Никиту Кучерова, а затем сразу же усадил в бокс штрафников Зака Богосяна.

Игра была настолько горячей, что даже Андрей Василевский ответил на грубость Милану Лучичу и ударил его. Работы у российского голкипера было много. Он отразил 35 бросков, но все равно во втором матче подряд пропустил четыре шайбы. Кроме того, Андрей чем-то сильно разозлил кого-то из болельщиков, и на лед неожиданно выбросили игровой свитер с фамилией Василевского. К чему был этот жест, не совсем понятно, но раскаленная атмосфера в Калгари чувствовалась даже через экран монитора.

Несмотря на поражение, Кучеров уже привычно отметился передачей, а Владислав Наместников забросил четвертую шайбу в сезоне. Гол получился немного курьезным, но все равно крайне важным для форварда. Пока у россиянина не получается до конца соответствовать ожиданиям, которые на него возлагались после подписания контракта. Сегодня Наместников прервал безголевую серию из пяти матчей, и теперь у него в активе 10 (4+6) очков.

Барбашев в огне

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Голы: Дикинсон — 5 (Лафферти, С. Джонс), 10:27 — 0:1. Лафферти — 6 (мен., Дикинсон), 13:20 — 0:2. Р. Джонсон — 4 (Блэкуэлл, Энтвистл), 22:00 — 0:3. Кайру — 22 (бол., Шенн, Фолк), 22:54 — 1:3. Атанасиу — 10 (Дикинсон, Филлипс), 23:59 — 1:4. Барбашев — 7 (Кайру, Томас), 33:12 — 2:4. Ледди — 1 (Парэйко, Барбашев), 49:15 — 3:4. Доми — 14 (Т. Джонсон, Кейн), 56:01 — 3:5.

Вратари: Биннингтон (Грайсс, 23:59) — Стаубер.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 31 (11+11+9) — 18 (3+8+7).

Наши: Барбашев (14.37/2/-1), Бучневич (21.48/3/-1), Торопченко (11.59/1/0) — -.

22 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Иван Барбашев выдал яркий матч против «Чикаго». Форвард «Сент-Луиса» забил гол, отдал передачу и подрался. Это второй русский хет-трик Горди Хоу в нынешнем сезоне (первый оформил Клим Костин). Правда, это никак не помогло «блюзменам» разжиться очками. Хозяева провалили матч и уступили «Блэкхокс». «Чикаго», несмотря, на ужасный сезон, выдает неплохой отрезок. Команда одержала шесть побед в последних семи матчах. А вот «Сент-Луису» пора бы уже обрести стабильность, если команде вообще нужен плей-офф.

Рекорд Любушкина

«Баффало» — «Анахайм» — 6:3 (2:0, 1:3, 3:0)

Голы: Козенс — 16 (Далин, Любушкин), 9:53 — 1:0. Скиннер — 19 (бол., Так, Томпсон), 17:39 — 2:0. Зеграс — 16 (Строум, Комтуа), 24:47 — 2:1. Зеграс — 17 (Болье), 28:14 — 2:2. Кребс — 5 (Далин, Окпосо), 30:49 — 3:2. Бенуа — 3 (Зеграс, Хенрик), 35:29 — 3:3. Олофссон — 20 (Любушкин), 42:12 — 4:3. Олофссон — 21 (Джост, Пауэр), 48:07 — 5:3. Кребс — 6 (Так, Любушкин), 53:40 — 6:3.

Вратари: Луукконен — Гибсон.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 39 (11+17+11) — 37 (9+19+9).

Наши: Любушкин (17.32/3/+2) — Куликов (20.07/2/+1).

21 января. Баффало. KeyBank Center.

«Баффало» устроили яркую перестрелку с «Анахаймом», и довольно неожиданно одним из главных героев встречи стал защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин. Россиянин поучаствовал в трех голах своей команды и впервые в НХЛ набрал три очка за игру. Именно с передачи Любушкина Виктор Олофссон забросил победную шайбу, а «Баффало» выиграл второй раз кряду. Илья был признан третьей звездой встречи и провел на льду 17 минут, нанеся три броска по воротам соперника.