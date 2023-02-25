«Влияние на хоккей было ничтожным». 25 лет назад звезды НХЛ впервые поехали на Олимпиаду, но лига осталась недовольна

Гэри Беттмэн ждал другого эффекта.

Дебют в Нагано

В феврале 1998 года в японском Нагано состоялись зимние Олимпийские игры, которые навсегда заняли особое место в истории мирового хоккея. Впервые за более чем 80 лет ИИХФ и НХЛ удалось договориться о том, чтобы в турнире приняли участие сильнейшие хоккеисты планеты. Найти точки соприкосновения интересов оказалось очень непросто, но после долгих переговоров в НХЛ пришли к выводу, что Олимпиада с участием всех звезд будет прекрасной рекламой для лиги. Однако спустя годы комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн холодно отозвался о том турнире, утверждая, что желаемой пользы в плане популяризации хоккей так и не получил.

«Итоговое влияние на игру в целом было ничтожным. От поездки в Нагано не выиграли ни лига, ни хоккей в целом. Если посмотреть на Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, то из-за мест проведения и вышедших в финал команд они вызвали больше интереса, но в основном в Северной Америке. В других местах это было не так очевидно», — говорил Беттмэн. Удивляться его словам точно не стоит. Еще в 1995 году НХЛ не очень нравилась идея ехать на Олимпиаду в Азию, откуда не получится транслировать матчи в удобное для Северной Америки время. Лига активно продавливала идею с дебютом в Солт-Лейк-Сити через четыре года, но все-таки решила начать с Японии.

В групповом этапе турнира в Нагано приняли участие восемь сборных, на 61 процент составленных из игроков НХЛ. Для многих звезд хоккея это был первый такой опыт, и Уэйн Гретцки с трудом сдерживал эмоции: «Я никогда не играл за Канаду на Олимпиадах и в глубине души об этом жалел. Когда выступал в «Эдмонтоне», мы с другими канадцами во время Олимпиад смотрели по телевизору каждый матч нашей сборной и очень переживали. Я уверен, что после турнира в Нагано у канадских детей будут две большие мечты: выиграть Кубок Стэнли и золотые медали Игр». Чтобы все это могло состояться, НХЛ остановила регулярный чемпионат на 17 дней.

Большие риски

Однако далеко не всем в Северной Америке пришлась по душе такая затея. Пока МОК извлекал прибыль от участия НХЛ в Олимпиаде, сама лига не почувствовала прибавки даже в рейтингах. Особенно вызывал волнение риск получения травм игроками НХЛ. Такой сценарий мог навредить не только лиге, но и владельцам клубов, которые считают каждый цент, — для них всегда в приоритете борьба за Кубок Стэнли. Понять их вполне можно. Например, после Олимпиады в Сочи сразу четыре игрока НХЛ из-за травм вылетели до конца сезона, а еще трое пропустили в сумме более 30 игр регулярного чемпионата.

«Это очень непростая ситуация. С деловой точки зрения я понимаю риски владельцев клубов. Если вы зададите кому-нибудь из них вопрос, улучшило ли выступление игроков на Олимпиаде ситуацию на вашем хоккейном рынке, то, скорее всего, услышите ответ — нет. После того как в 1998-м мы вернулись из Нагано, чувствовали себя истощенными. Как физически, так и психологически. Возвращение к матчам регулярного чемпионата не дарит таких же острых ощущений, как игры за национальные сборные. У многих хоккеистов из-за этого случается спад, который может затянуться. Однако, поучаствовав в Олимпиаде, я могу точно сказать, что нужно найти компромисс в этом вопросе», — писал в своей книге Гретцки.

Уэйн Гретцки. Фото Getty Images

Стоит признать, что в Северной Америке поклонники хоккея относятся к Олимпиадам гораздо спокойнее. В 2016 году НХЛ провела опрос в Канаде и США, задав вопрос болельщикам, выступают ли они за перерыв в расписании следующего сезона. В итоге 53 процента респондентов в Канаде выступили против, несмотря на то, что их сборной предстояло защитить титул, а в США за такой вариант высказались и вовсе 73 процента опрошенных. Цифры, которые откровенно удивляют. Если верить НХЛ, то на данный момент лига заинтересована в участии в Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Италии, но пример Нагано убеждает, что она может не решиться выйти на не ключевой для хоккея рынок.

НХЛ уже пропустила две последние Олимпиады — вряд ли кого-то удивит, если лига в последний момент откажется и от идеи с Италией. В ИИХФ вероятность такого сценария не исключают, хотя стараются не нагнетать обстановку раньше времени. «Мы не туристическое агентство. Мы организуем мероприятия... Но я настроен оптимистично. Если бы это зависело только от игроков, они бы приехали. Однако все гораздо сложнее», — говорил в январе президент ИИХФ Люк Тардиф. НХЛ на этот счет пока не дает никаких комментариев, да и лига сейчас больше занята вопросом проведения Кубка мира, который также все еще под вопросом.

Наследие Нагано

Несмотря на выводы НХЛ, турнир 1998 года подарил не только болельщикам, но и большинству игроков незабываемые впечатления. Это касается и сборной России, которая завоевала первую медаль в своей новейшей истории. Команду Владимира Юрзинова почти никто не считал фаворитом, но она добралась до финала и уступила лишь непробиваемой сборной Чехии. Тогда на четырех последних чемпионатах мира россияне не могли выиграть даже бронзу, а в рейтинге ИИХФ занимали лишь шестое место.

Тем серебром однозначно стоит гордиться. После Нагано НХЛ принимала участие на Олимпиадах в Солт-Лейк Сити, Турине, Ванкувере и Сочи, но ни на одном из этих турниров сборная России не смогла даже повторить свое достижение. И это притом что атмосфера вокруг команды в Нагано была не самой благоприятной. Тогда ФХР руководил Александр Стеблин, многие российские игроки не хотели ехать в сборную. По разным причинам отказались Николай Хабибулин, Сергей Зубов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов и Вячеслав Козлов, а еще несколько сильных хоккеистов не приехали из-за травм.

Тот турнир запомнился невероятной игрой Доминика Гашека, дебютом Уэйна Гретцки на Олимпиадах и дебютом Патрика Руа вообще за сборную, историческим пента-триком Павла Буре в полуфинале, фиаско команд США и Канады, а также совершенно неожиданным золотом сборной Чехии. Бизнес бизнесом, но турнир в Нагано стал поворотным в истории хоккея. Что бы ни говорил Беттмэн, но Олимпиаду-1998 до сих пор вспоминают все. На то время этот эксперимент виделся для НХЛ нелогичным, но хоккей на турнире оказался слишком хорош и не заслуживал того, чтобы в будущем не повторяться каждые четыре года.

Павел Буре. Андрей Голованов, Сергей Киврин, Фото архив «СЭ»

Поразительно, что хоккей по-прежнему остается чуть ли не единственным игровым видом спорта, где национальные сборные в сильнейших составах не могут соревноваться без каких-либо проблем. «Сейчас он привлекает такое внимание, что вызывает интерес даже у тех людей, которые раньше смотрели только на лыжников. Зимние игры пользуются большей популярностью благодаря именно хоккею. Меня беспокоит, что его может постигнуть участь футбола на Олимпиадах. Разве на таких турнирах не должны соревноваться лучшие? Я очень люблю Олимпийские игры. Это прекрасный способ нести хоккей в массы», — размышлял Гретцки.

Найти компромисс в этом столкновении интересов будет непросто. В 2017-м МОК и НХЛ не договорились по деньгам и страховкам, в конце 2021-го лига использовала зацепку с пандемией, а что будет дальше — остается только гадать. Многие игроки расстроены таким ходом событий, но противостоять бизнес-составляющей этого процесса трудно. «Мне повезло, что я два раза ездил на Олимпиаду. Очень жалко ребят, которые лишились такой возможности. Это не тот случай, когда все откладывается на год или на пару месяцев. Такой шанс может выпасть лишь раз в жизни», — считает Сидни Кросби. Будет здорово, если НХЛ еще прислушается к такому мнению и не оставит болельщиков без международного хоккея высшего качества.