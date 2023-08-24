Главная звезда «Торонто» остается в клубе. Мэттьюс продлил контракт на 4 года

Суммарный доход американского форварда составит 114 миллионов долларов.

Проблем «Лифз» сделка не решит

Суперзвезда «Торонто» Остон Мэттьюс опередил всех североамериканских журналистов и первым у себя в Twitter сообщил о продлении контракта с клубом. Этот момент стал самым ярким в свершившейся сделке. Формально новый генеральный менеджер «Мэйпл Ливз» Треливинг сделал то, что и был должен — самый статусный игрок команды отдаст ей лучшие годы карьеры. Однако проблемы «Торонто», о которых говорят давно и постоянно, остались прежними. Зарплаты четырех лидеров нападения (Мэттьюс, Митч Марнер, Джон Таварес, Вильям Нюландер) не позволяют команде высоко взлететь и оставляют минимум пространства для усиления состава. А ведь еще не закрыт вопрос с продлением истекающего через год контракта Нюландера, поскольку швед не намерен идти на уступки.

Фото Global Look Press

Подробности сделки по Мэттьюсу у инсайдеров появились позже. Ее срок составит четыре года. За это время форвард заработает 53 миллиона долларов, причем почти всю сумму (около 50 миллионов) он получит в качестве гарантированных бонусов. Соглашение вступит в силу с сезона-2024/25.

Американец в среднем будет получать по 13,25 миллиона долларов — по этому показателю он выйдет на первое место в лиге, опередив Нэйтана Маккиннона (12,6 миллиона) и Коннора Макдэвида (12,5 миллиона). Однако, если отталкиваться от верхней палаты границы потолка зарплат, то его оклад составит 15,87 процента от максимально возможной суммы в платежной ведомости команды. По текущему соглашению (11,64 миллиона в год) этот показатель равен 14,64. У Макдэвида — 16,67, у Маккиннона — 15,27.

По быстрым подсчетам канадских коллег, Мэттьюс уже гарантировал себе суммарный доход в 114 миллионов долларов за карьеру до того момента, как ему исполнится 31 год. Шанс сорвать банк по полной программе у нападающего еще остается — через пять лет, когда американец еще будет находиться в самом соку.

Слишком переоцененный игрок

Весьма уважаемый инсайдер Франк Серавалли уточнил, что «Торонто» очень хотел подписать игрока на более долгий срок, но сторону Мэттьюса такой вариант не устроил. Предельно деловой подход говорит не только об умении агента хоккеиста Джадда Молдавера мастерски выполнять свою работу. У нового генерального менеджера Брэда Тревелинга не было ни мощного авторитета, ни блестящей репутации, ни каких-либо серьезных козырей в переговорах. Затянуть процесс или вести себя жестко при обсуждении нового контракта Мэттьюса он не мог. Это Торонто, где тебя могут быстро слопать, не подавившись, если начнутся проблемы с ключевой сделкой. Именно американец — лицо «Мэйпл Ливз». На нем в организации завязано практически все. Большие деньги, влияние на деловые процессы, положительные в массе своей отзывы в СМИ говорят об огромной значимости игрока для клуба. Но в чисто спортивном плане его командные достижения крайне скромны. Пиком для Мэттьюса пока является единственный выход во второй раунд плей-офф в минувшем сезоне.

Фото Global Look Press

Иногда уму непостижимо, что вытворяют СМИ в Торонто, облизывающие свою звезду с азартом ласковой кошки. Когда авторитетный ресурс The Athletic проводил по ходу минувшего сезона опрос экспертов, выбирая сотню лучших игроков НХЛ с 1967 года, то Мэттьюс взлетел аж на 64-е место, оставив, например, позади себя Никиту Кучерова и Андрея Василевского. Леона Драйзайтля и вовсе не оказалось в списке. Произвол? Однозначно. С главным претендентом на неофициальное звание самого переоцененного игрока современности лично для меня все совершенно ясно.

Налицо присутствует диссонанс. Продвинутые статические данные вроде бы внушают уважение — за последние пять лет американец больше всех забил как в сумме, так и в среднем при игре в равных составах. Очень солидно выглядит его список индивидуальных призов, включающий в себя «Харт» (самый ценный игрок сезона), пару «Морис Ришаров (лучший снайпер регулярного чемпионата) и «Колдер» (лучший новичок). При этом Мэттьюс не делает людей вокруг себя сильнее и в качестве лидера, способного перевернуть ход истории, совершенно не убеждает. Можно предположить, что нападающий повзрослеет, помудреет и в ближайшие годы раскроет себя с новой стороны. Такой вариант не исключен, если вспоминать канонические примеры Стива Айзермана и Александра Овечкина. Но прямо сейчас этого чувства и близко нет, поэтому «Торонто» и Мэттьюс обречены идти к Кубку Стэнли сложной дорогой с призрачной надеждой на счастливое окончание пути.