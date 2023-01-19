В Малкина не верил даже менеджмент «Питтсбурга». А он играет, как молодой

Суперматч Евгения: набрал 3 (1+2) очка, но не спас «Питтсбург» от поражения.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Зукер — 12 (Петтерссон, Малкин), 6:36 — 0:1. Дебринкэт — 15 (бол., Батерсон, Шабо), 7:44 — 1:1. Штюцле — 20 (бол., Ткачак), 9:44 — 2:1. Малкин — 16 (бол., Смит, Кросби), 15:23 — 2:2. Фридман — 1 (Петтерссон, Кросби), 23:07 — 2:3. Батерсон — 14 (бол., Ткачак, Шабо), 29:19 — 3:3. Пинто — 11 (бол., Ткачак, Жиру), 50:58 — 4:3. Ракелль — 16 (бол., Кросби, Малкин), 52:33 — 4:4. Ткачак — 16 (Штюцле, Шабо), 60:25 — 5:4.

Вратари: Тэлбот — Десмит.

Штраф: 10 — 18.

Броски: 40 (18+11+10+1) — 19 (11+3+4+1).

Наши: — - Малкин (18.12/4/+1).

19 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 17106 зрителей.

Евгений Малкин продолжает доказывать, что возраст — лишь цифра в паспорте. Прошлым летом, когда форвард вел переговоры о новом контракте, близость окончания карьеры называли фактором, почему «Питтсбургу» стоило сэкономить и не переплачивать ветерану. Долгие обсуждения с руководством привели к тому, что Малкин остался в Пенсильвании. На четыре года, за которые заработает 24,4 миллиона долларов. Опасения о пользе в солидном возрасте Евгений развеял в первый же сезон по новому соглашению. Магнитогорец идет по графику «очко за матч», забивает важные голы и тащит команду за волосы в трудные моменты.

«Питтсбург» выдал вдохновенный отрезок в начале декабря. Выиграл семь матчей подряд и улучшил положение в Столичном дивизионе. Наивно было ждать, что «Пингвинз» пройдут чемпионат ровно и без спадов. Возрастным лидерам банально не хватает свежести на длинном отрезке. Нападение «Пенс» чересчур зависимо от главных героев топ-6: Малкина, Сидни Кросби, Джейка Гюнцеля, Рикарда Ракелля, Джейсона Зукера. Нижние звенья не помогают в достаточном объеме, чтобы стабильнее набирать очки. Однако, когда лидеры «Питтсбурга» в огне, остановить команду нелегко. Что мы и увидели в сегодняшнем матче с «Оттавой».

Поверхностная статистика подтверждает озвученный выше тезис. Четыре шайбы в ворота «Сенаторз» организовали игроки двух первых звеньев. Малкин и Кросби поучаствовали в трех голах. Счет открыл Зукер, которому ассистировал Евгений. Следом некстати удалился ветеран Джефф Картер. «Оттава» дважды реализовала большинство. Особенно эффектным получился второй гол Тима Штюцле. Немец повысил передачу, нагло ушел ногами от самого Кросби и выскочил на выгодную позицию, откуда расстрелял вратаря Кейси Десмита.

Обе команды подвела дисциплина — на двоих они заработали 28 штрафных минут. Хотя некоторые судейские решения смотрелись неоднозначно. «Питтсбург» отыгрался еще до первого перерыва. Малкин к результативной передаче добавил ценный гол, забитый в свойственной для габаритного форварда манере. Магнитогорский танк приехал на пятак и затолкал шайбу за ленточку, словно не заметив опеки защитников. Команды продолжили играть в догонялки во втором периоде, в котором «Сенаторз» перебросали «Пингвинз» почти в четыре раза (11-3). Способствовали этому в том числе три удаления. Одно из них реализовал Дрейк Батерсон, сравнявший счет во втором периоде.

Большинство «Питтсбурга» по сезону работает с переменным успехом. В среднем команда Майка Салливана реализует каждое пятое удаление. С «Оттавой» все пошло по супероптимистичному сценарию. Из пяти штрафов «Пингвинз» вынесли два гола. Ракелль наказал «Сенаторз» за детскую ошибку на смене, когда на лед выскочили шесть игроков. Очередным ассистом отметился Малкин. Евгений сделал то, что умеет лучше всех в команде — начал атаку, затащив шайбу в зону. А затем Кросби — не без помощи рикошета — нашел Ракелля. Бросок которого зевнул голкипер «Оттавы» Кэм Тэлбот.

Задора лидеров «Питтсбурга» хватило только для того, чтобы отложить развязку до овертайма. «Оттава» больше заслужила победы и справедливо забрала второе очко в дополнительной пятиминутке. Продлился овертайм недолго. В первой же смене Ткачак, Штюцле и Шабо поймали тройку «Пингвинз» на возврате, и Десмит не справился с броском с ползоны. Игровое преимущество «Сенаторз» привело к заслуженной победе. «Пенс» не хватает баланса между звеньями. Без феерии Малкина и Кросби, которые набрали по три очка, для гостей все закончилось бы гораздо печальнее. Годы идут, а «Питтсбург» остается «Питтсбургом». Балом правят два короля под 71-м и 87-м номерами.