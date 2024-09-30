Малкин сделал хет-трик на предсезонке. Какие перспективы у российской легенды и «Питтсбурга» выйти в плей-офф?

«Пингвинз» не расстаются с ветеранами.

«Питтсбург» остается одной из самых уважительных к клубным легендам организаций. Можно вспомнить немало примеров, как руководители команд режут по живому и отказываются от заслуженных хоккеистов в силу возраста или проблем с потолком зарплат. Вспомните, как летом пришлось покинуть «Тампу» многолетнему капитану Стивену Стэмкосу. «Пингвинз» относятся к легендам иначе: долгие годы Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг составляют ядро команды. И хотя каждый игрок находится в солидном для профессионального спорта возрасте, клуб не скупится на их контракты и продолжает доверять важные роли.

Перед сезоном «Питтсбург» продлил договор с Кросби. Новое соглашение действует до 2027 года. Гений Сид сохранил высокую зарплату с символичным кэпхитом — 8,7 миллиона долларов. Еще два года действует контракт Малкина, а Летанг подписан «Пингвинз» до конца сезона-2027/28. Долгосрочную эффективность вложений оценим позднее. Впрочем, даже текущие перспективы «Питтсбурга» не выглядят радужными и многообещающими. Команда Майка Салливана продолжит буксовать и вряд ли поборется больше чем за выход в плей-офф.

Предсезонные игры добавили фанатам «Пенс» оптимизма. В минувшем матче с «Оттавой» Малкин и Кросби показали, что они еще способы добывать победы практически в одиночку. Евгений оформил хет-трик, Сидни — дубль, а «Питтсбург» убедительно обыграл конкурента по Восточной конференции. Салливан развел главных лидеров по разным тройкам. Кросби сыграл с Бовилье и Растом, Малкин вышел с перешедшим из «Лос-Анджелеса» Лизоттом и Ракеллем. Легенды № 71 и № 87 выходили вместе в большинстве, и «Пингвинз» реализовали два удаления. Первый гол россиянина получился курьезным: шайба юркнула в ворота по непредсказуемой для голкипера траектории после рикошета.

Болельщикам «Питтсбурга» остается верить в продолжение феерии лидеров в регулярном чемпионате. «Пингвинз» два года подряд не попадали в плей-офф. Для костяка команды, который помнит, как выигрывались Кубки Стэнли, это большое разочарование. Однако «Пенс» за последние годы не сделали главного: не обеспечили лидерам достаточной поддержки и не усилили вратарскую линию. Ставка на голкипера Тристана Джерри остается сомнительной. Американец может выдать отрезок из классных матчей, но на дистанции играет очень неровно.

Если рассуждать о перспективах, не стоит забывать о конкурентах «Питтсбурга» . Столичный дивизион — самый горячий и плотный в НХЛ. Подвинуть кондендеров — «Каролину» и «Рейнджерс» — нынешнему «Питтсбургу» невозможно. Основная борьба за прямую путевку в плей-офф развернется между «Айлендерс», «Нью-Джерси», «Филадельфией», «Детройтом», «Вашингтоном» и «Питтсбургом». Не особо верится только в ближайшие перспективы «Коламбуса». Команды Овечкина и Малкина не выглядят в этой борьбе фаворитами. Который год все ждут прогресса от «Детройта». «Девилз» удивили всех два года назад, но провалились в прошлом сезоне. Амбициозно настроена «Филадельфия» с Матвеем Мичковым. На бумаге «Пингвинз» не превосходят прямых конкурентов за плей-офф по дивизиону.

Малкин и Кросби не смогут удивлять дублями и хет-триками в каждой игре. Возраст, увы, не обхитрить. Однако лидеры «Пенс» по-прежнему способны идти по графику очко за игру, а возможно, и выше. Это прекрасный результат для ведущих троек нападения любой команды. Вот только этого недостаточно, чтобы гарантировать команде «Пингвинз» место в плей-офф. Любым лидерам необходима подпитка от других звеньев. Последние шаги руководства «Питтсбурга» не особо способствовали этому. Вдобавок по среднему возрасту «Пенс» сейчас входят в лидеры НХЛ, уступая только «Эдмонтону». Страшно представить, в каком положении окажется клуб, когда Кросби и Малкин закончат с хоккеем.