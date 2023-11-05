Кучеров вновь кормит партнеров передачами! Лидер «Тампы» вернулся к роли диспетчера

Очередной гениальный матч звезды «Лайтнинг».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 4:6 (1:1, 0:3, 3:2)

Голы: Ткачак — 7 (Джозеф, Сандерсон), 12:58 — 1:0. Хедман — 2 (Кучеров, Пойнт), 17:05 — 1:1. Пойнт — 3 (Кучеров), 20:32 — 1:2. Эйссимонт — 3 (Чирелли), 24:57 — 1:3. Пойнт — 4 (Кучеров), 38:19 — 1:4. Жиру — 3 (Штюцле, Бернард-Доккер), 41:17 — 2:4. Пойнт — 5 (бол., Стэмкос, Кучеров), 49:38 — 2:5. Ткачак — 8 (бол., Норрис), 51:08 — 3:5. Кучеров — 7 (Хедман), 51:24 — 3:6. Батерсон — 2 (Ткачак, Сандерсон), 52:14 — 4:6.

Вратари: Корписало (Форсберг, 24:57) — Йоханссон.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 28 (7+9+12) — 37 (15+16+6).

Наши: Тарасенко (14.43/3/0) — Кучеров (21.04/5/+1), Сергачев (24.41/1/-1).

5 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 17387 зрителей.

В октябре результативность Никиты Кучерова несколько удивляла. Нет, разумеется, мы не были поражены тем, что первый нападающий «Тампы» привычно набирает очки. Изумляло другое — в первых матчах регулярки 86-й номер, чья большая часть баллов была привычно зашита в голевые передачи, проявлял себя как снайпер и какое-то время даже лидировал вместе с Остоном Мэттьюсом в гонке за «Морис Ришар».

Однако в ноябре к нам возвращается привычный Кучеров, который чаще отдает, чем забивает сам. Этой ночью в матче с «Оттавой» Никита не только оформил ассистентский покер, который приправил заброшенной шайбой, и в четвертый раз в карьере набрал пять очков за игру, но и вернулся в десятку лучших бомбардиров сезона.

Первая передача фронтмена «Лайтнинг» получилась не самой притязательной. За три минуты до первого перерыва гости, минимально уступавшие «Сенаторз», закрутили позиционную атаку, во время которой Кучеров отдавал диагональ на спускавшегося к воротам Брейдена Пойнта, а благодаря рикошету от Тима Штюцле нашел на пятачке не растерявшегося и сравнявшего счет Виктора Хедмана.

Но без пайка от российского диспетчера 21-й номер «Молний», оформивший этой ночью свой второй хет-трик в карьере, не остался. И, само собой, все три шайбы Пойнт забросил при участии лучшего бомбардира «Тампы». Уже в начале второго периода Никита накормил канадца пасом из своей зоны и отправил его выводить команду вперед, а под конец двадцатиминутки набросил на ворота хозяев, где Брейден здорово затолкал шайбу за ленточку сквозь щитки Антона Форсберга.

Еще один гол лидеры «Болтс» соорудили в середине третьего периода, наказав соперника за удаление Трэвиса Хамоника. Однако, поведя 5:2 за 10 минут до финальной сирены, парни Джона Купера вполне могли нарваться на камбэк от «Оттавы». Немного усложнил жизнь «Тампе» Таннер Жанно, который получил удаление за чересчур активную попытку спровоцировать Брэди Ткачака и помог 19-му номеру в большинстве вернуть интригу матчу.

Благо для гостей, Кучеров сегодня не только ассистировал Пойнту, но и забросил сам, вернув своей команде трехкратное преимущество уже 16 секунд после гола капитана хозяев. Успокоить концовку и остудить напор «Сенаторз», которые через пару смен ответили точным броском позабытого на пятаке Дрейка Батерсона, у россиянина не получилось. К его счастью, на большее команду Ди Джея Смита не хватило, а все-таки смогла реабилитироваться за поражения от «Сиэтла» и «Коламбуса».