Русские тащат «Ванкувер» в плей-офф! А шведский лидер команды продолжает гонку с Кучеровым

Илья Михеев оформил дубль в матче с «Оттавой».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Ванкувер» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Босер — 11 (Ди Джузеппе, Гронек), 0:15 — 0:1. Михеев — 4 (Петтерссон, Кузьменко), 3:00 — 0:2. Батерсон — 3, 18:15 — 1:2. Зуб — 2 (Келли, Хаймор), 30:58 — 2:2. Миллер — 8 (Ди Джузеппе, Коул), 38:08 — 2:3. Михеев — 5 (Петтерссон, Кузьменко), 49:23 — 2:4. Петтерссон — 7 (бол., Хьюз, Миллер), 53:28 — 2:5.

Вратари: Форсберг — Десмит (18:50 — 19:01, 33:10 — 33:36).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (11+7+12) — 16 (3+7+6).

Наши: Зуб (21.12/2/0), Тарасенко (12.49/0/-1) — Кузьменко (15.13/0/0), Михеев (13.48/4/0).

Оттава. Canadian Tire Centre. 16653 зрителя.

«Ванкувер» лихо начал регулярный чемпионат и со всех ног несется к первому месту Тихоокеанского дивизиона. В прошлом сезоне команда, пережившая смену главного тренера, осталась без плей-офф. Рик Токкет поменял игровой рисунок «Кэнакс», но не добился оперативного результата. Вспоминаются разногласия наставника с некоторыми важными хоккеистами. Бывший тафгай воспитывал Андрея Кузьменко, которому уже нашел применение экс-наставник «Ванкувера» Брюс Будро. В новом сезоне Токкет перезапустил команду: «Кэнакс» выдали пятиматчевую победную серию и набирают очки в последних девяти играх.

Причины преображения «Ванкувера» очевидны без глубинного анализа. Токкет не только починил оборону, но и развязал руки нападающим. Свободы в атаке часто не хватало в прошлом сезоне после смены тренера. Стабильно играет основной вратарь Тэтчер Демко. 27-летний американец входит в число лучших голкиперов лиги по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков. Сохранить бы такие показатели к концу регулярки и можно смело претендовать на «Везину Трофи». Вернулся в состав после операции Илья Михеев. Заметно, как нападающий соскучился по хоккею. Девять месяцев омич не играл в официальных матчах. Поправив здоровье, Михеев выдал феноменальный старт, а дубль в матче с «Оттавой» помог команде продлить победную серию.

Илья классно вписался в тройку к Кузьменко и Элиасу Петтерссону, который гонится за первым в карьере «Арт Росс Трофи». Российско-шведское трио организовало два из пяти голов «Ванкувера». Гости озадачили «Сенаторз» двумя быстрыми шайбами и к четвертой минуте повели 2:0. Эталонный отбор, который начал сам Михеев, привел к перехвату в зоне «Оттавы». Петтерссон с Кузьменко вывели партнера на выгодную позицию, и Илья без лишних выдумок переиграл вратаря хозяев Антона Форсберга.

Защитник «Оттавы» Артем Зуб отметил возвращение в состав после травмы важным голом во втором периоде. Россиянин сравнял счет не без помощи игрока «Ванкувера». Озадаченный бомбардирской гонкой Петтерссон переправил шайбу в свои ворота после броска Зуба от синей линии. Артем набрал четвертое (2+2) очко за пять матчей — такими темпами защитник обновит личный рекорд по результативности. Главное, чтобы не мешали травмы. Подвиги «Сенаторз» в атаке закончились на голе Зуба. Еще до перерыва Джей Ти Миллер вернул «Кэнакс» преимущество в счете, а в третьем периоде «Ванкувер» показал впечатляющую реализацию моментов. «Оттава» в два раза перебросала соперника (12-6), но забивали в заключительные 20 минут только парни Токкета.

Дубль Михеева добавил команде спокойствия в концовке матча. Снова в голе поучаствовал каждый форвард ведущей тройки нападения. Кузьменко отобрал шайбу на своей синей линии, Петтерссон завез ее в зону и нашел на пятаке партнера. Клюшку Илья подставить не успел, зато скорректировал бросок коньком. Умышленного футбольного удара арбитры не заметили, поэтому гол справедливо засчитали. Вопросы о победителе окончательно отпали после шайбы самого Петтерссона в большинстве. Швед, набрав три очка в матче с «Оттавой», опередил в бомбардирском списке Никиту Кучерова. Форвард «Тампы» продлил результативную серию против «Чикаго», но отыграл скромнее и довольствовался лишь одним голом. «Ванкувер» же уверенно мчит в зону плей-офф. Судя по успешному старту чемпионата, для команды Токкета это вполне выполнимая задача.