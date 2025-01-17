20 голов до Гретцки! Овечкин украсил унылый матч с «Оттавой» шайбой в овертайме и приблизился к рекорду

874-й гол Александра Великого.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вашингтон» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Овечкин — 21 (Сандин), 63:07 — 0:1.

Вратари: Мериляйнен — Томпсон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (8+9+7+0) — 27 (6+5+12+4).

Наши: Зуб (21.48/2/0) — Овечкин (16.34/3/+1).

17 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 17242 зрителя.

«Вашингтон» — лидер Восточной конференции по забитым голам, несмотря на то, что «Кэпс» провели меньше матчей, чем большинство конкурентов. Но даже у такой команды должны случаться невзрачные игры.

«Оттава» в последнее время наглядно показала, как умеет «сушить» соперника. Во многом успешная игра «Сенаторз» в своей зоне связана с выступлением 22-летнего вратаря Мерилайнена, который не провел и десяти матчей в НХЛ, а в прошлом году и вовсе выступал в ECHL.

За неделю финн «засушил» «Питтсбург» и «Айлендерс» — прямых конкурентов за попадание в плей-офф. Кроме того, была победа над «Далласом» с 92,3% отраженных бросков. Теперь Мерилайнен практически до самого конца продержался в противостоянии с будущим лучшим снайпером в истории НХЛ. Не хватило совсем чуть-чуть.

Александр Овечкин провел на льду более 16 минут и трижды бросил в створ ворот финского голкипера. Больше по сегодняшней игре россиянина сказать было нечего: в протокол себя никак не вписал, к Гретцки не приблизился. Но это лишь в основное время матча. Благо, еще есть и овертайм.

Казалось, что у Овечкина наметился ожидаемый спад в результативности: невозможно в 39 лет, вернувшись после перелома, штамповать голы на уровне праймовых игроков лиги. Так, в пяти матчах перед «Оттавой» Александр набрал 2 (1+1) очка, а единственную шайбу отправил в пустые ворота.

Но все мыслимые и немыслимые рамки рушатся, когда речь идет об Овечкине. В овертайме форвард внешне просто получил шайбу на синей линии в чужой зоне и хлестким броском отправил ее в ворота «Оттавы». Вот и 874-й гол в НХЛ: до Гретцки осталось 20.

Стоит отметить, что этой шайбой Ови побил еще один рекорд — теперь он забивал в ворота 179 разных вратарей в НХЛ. До этого лучший результат принадлежал Яромиру Ягру.

«Вашингтон» продолжает лидировать в своей конференции: отрыв от ближайшего преследователя составляет семь очков. Кажется, мы вновь вернулись в середину 10-х: «Кэпс» раз за разом побеждают, а Овечкин раз за разом забивает.